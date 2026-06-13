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Alişan’dan yeğeni Eyşan'a büyük teklif! "Gelirin yarısı senin" dedi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra yeğenlerine kol kanat geren Alişan, bu kez müzikal kariyerinde 16 yaşındaki yeğeni Eyşan'ı rehber edindi. Eyşan'ın "Sesine çok yakışacak" diyerek önerdiği "Kadere Bak" şarkısı için stüdyoya giren sanatçı, projenin gelirinin yarısını yeğenine bırakacağını açıkladı.

Alişan’dan yeğeni Eyşan'a büyük teklif! "Gelirin yarısı senin" dedi 1

Ünlü türkücü Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ailesine olan bağlılığı ve vefasıyla her zaman takdir topluyor. Yengesi Merve Tektaş ve yeğenleri Eyşan ile Ceylan'ı bir an olsun yalnız bırakmayan ünlü sanatçı, şimdi ise yeğeniyle gerçekleştirdiği müzikal iş birliğiyle adından söz ettiriyor.

Alişan’dan yeğeni Eyşan'a büyük teklif! "Gelirin yarısı senin" dedi 2

"TAM SENİN SESİNE UYGUN"

Z kuşağının müzikal tercihlerini yakından takip eden ve güncel projelerinde bu beğenileri dikkate alan Alişan'a, en büyük rehberlik 16 yaşına basan yeğeni Eyşan'dan geldi.

Alişan’dan yeğeni Eyşan'a büyük teklif! "Gelirin yarısı senin" dedi 3

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Genç kız, amcasına yıllar önce Yalçın Polat tarafından yazılan ve müzik dünyasında büyük ses getiren "Kadere Bak" adlı şarkıyı yeniden yorumlamasını önerdi.

Alişan’dan yeğeni Eyşan'a büyük teklif! "Gelirin yarısı senin" dedi 4

Amcasına, "Bu şarkı tam senin sesine uygun, mutlaka okumalısın" diyerek tavsiyede bulunan Eyşan'ın müzikal öngörüsüne güvenen Alişan, vakit kaybetmeden harekete geçti. Ünlü sanatçı, şarkının hakları için söz yazarıyla masaya oturarak projeyi resmiyete döktü.

Alişan’dan yeğeni Eyşan'a büyük teklif! "Gelirin yarısı senin" dedi 5

ÖRNEK OLACAK VEFALI JEST

Yeğeninin vizyoner desteği karşısında oldukça duygulanan Alişan'dan, aile bağlarını bir kez daha gözler önüne seren büyük bir jest geldi. Projenin hazırlıklarına başlayan Alişan'ın, yeğeni Eyşan'a "Eğer bu şarkı tutarsa, elde edilecek gelirin yarısı senin" diyerek jest yaptığı öğrenildi.

Alişan’dan yeğeni Eyşan'a büyük teklif! "Gelirin yarısı senin" dedi 6

ŞARKININ SÖZLERİ

Alişan'ın yeniden yorumlayacağı ve şimdiden merak uyandıran "Kadere Bak" şarkısının dikkat çeken sözleri ise şöyle:

"Kadere bak, bilmem neden beni buldu Alıştırdı kendine, git gide ben oldu Sökemiyorum içimden kök saldı Yüreğime... Zaman durdu, hayat durdu, aşk durdu Kandırıyor beni, kandırıyor Yalanlarına inandırıyor Duymuyor sözümü, kör ediyor gözümü Aklımı çeliyor, bulandırıyor..."

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