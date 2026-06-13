Alişan’dan yeğeni Eyşan'a büyük teklif! "Gelirin yarısı senin" dedi

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra yeğenlerine kol kanat geren Alişan, bu kez müzikal kariyerinde 16 yaşındaki yeğeni Eyşan'ı rehber edindi. Eyşan'ın "Sesine çok yakışacak" diyerek önerdiği "Kadere Bak" şarkısı için stüdyoya giren sanatçı, projenin gelirinin yarısını yeğenine bırakacağını açıkladı.

Ünlü türkücü Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ailesine olan bağlılığı ve vefasıyla her zaman takdir topluyor. Yengesi Merve Tektaş ve yeğenleri Eyşan ile Ceylan'ı bir an olsun yalnız bırakmayan ünlü sanatçı, şimdi ise yeğeniyle gerçekleştirdiği müzikal iş birliğiyle adından söz ettiriyor.

"TAM SENİN SESİNE UYGUN" Z kuşağının müzikal tercihlerini yakından takip eden ve güncel projelerinde bu beğenileri dikkate alan Alişan'a, en büyük rehberlik 16 yaşına basan yeğeni Eyşan'dan geldi.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Genç kız, amcasına yıllar önce Yalçın Polat tarafından yazılan ve müzik dünyasında büyük ses getiren "Kadere Bak" adlı şarkıyı yeniden yorumlamasını önerdi.

Amcasına, "Bu şarkı tam senin sesine uygun, mutlaka okumalısın" diyerek tavsiyede bulunan Eyşan'ın müzikal öngörüsüne güvenen Alişan, vakit kaybetmeden harekete geçti. Ünlü sanatçı, şarkının hakları için söz yazarıyla masaya oturarak projeyi resmiyete döktü.

ÖRNEK OLACAK VEFALI JEST Yeğeninin vizyoner desteği karşısında oldukça duygulanan Alişan'dan, aile bağlarını bir kez daha gözler önüne seren büyük bir jest geldi. Projenin hazırlıklarına başlayan Alişan'ın, yeğeni Eyşan'a "Eğer bu şarkı tutarsa, elde edilecek gelirin yarısı senin" diyerek jest yaptığı öğrenildi.