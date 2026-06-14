ERKEĞİN BOŞANMA DAVASI DA HAKLI BULUNDU

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Mahkemece evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan olaylarda davalı-karşı davacı erkek tam kusurlu kabul edilerek erkeğin boşanma davasının reddine, kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının başkalarının yanında eşini kastederek 'Ben çocuk avutuyorum, biz çocuğa bakıyoruz' demek suretiyle eşini aşağıladığı ve 'Ben eşimi sevmiyorum, sevgim bitti' dediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre erkek de dava açmakta haklıdır. Öyleyse erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekirken, davasının reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir."