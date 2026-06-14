Yargıtay'dan evli çiftleri ilgilendiren emsal karar! Bu sözü söylemek boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay, evli çiftleri yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, eşine "Seni sevmiyorum, sevgim bitti" diyen kadını kusurlu bulurken, bu ifadelerin evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan davranışlar arasında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan genç bir çift boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Hem kadın hem de erkek tarafın dava açtığı süreçte mahkeme, eşine şiddet uyguladığı belirlenen erkeği kusurlu bularak kadının boşanma talebini kabul etti. Erkek tarafın açtığı dava ise reddedildi.
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.
YARGITAY KADINI DA KUSURLU BULDU
Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle aldığı kararda kadının da evlilik birliğinin sarsılmasına sebebiyet veren davranışlarda bulunduğuna hükmetti.
Kararda, kadının başkalarının yanında eşini kastederek, "Ben çocuk avutuyorum, biz çocuğa bakıyoruz" şeklinde sözler söylediği ve bu ifadelerle eşini aşağıladığı belirtildi.
Yargıtay ayrıca kadının, "Ben eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" şeklindeki sözlerini de kusur olarak değerlendirdi.
ERKEĞİN BOŞANMA DAVASI DA HAKLI BULUNDU
Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:
"Mahkemece evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan olaylarda davalı-karşı davacı erkek tam kusurlu kabul edilerek erkeğin boşanma davasının reddine, kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının başkalarının yanında eşini kastederek 'Ben çocuk avutuyorum, biz çocuğa bakıyoruz' demek suretiyle eşini aşağıladığı ve 'Ben eşimi sevmiyorum, sevgim bitti' dediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre erkek de dava açmakta haklıdır. Öyleyse erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekirken, davasının reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir."
Bu gerekçelerle Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu ve erkeğin açtığı boşanma davasının da kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.