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Kamu çalışanlarını ilgilendiren emsal karar! Mesai ücreti ya da izin verilecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), milyonlarca kamu çalışanını yakından ilgilendiren tarihi bir emsal karara imza attı. KDK, mesai saatleri dışında düzenlenen hizmet içi eğitimlerin "fazla çalışma" (fazla mesai) sayılması gerektiğine hükmetti.

Kamu çalışanlarını ilgilendiren emsal karar! Mesai ücreti ya da izin verilecek 1

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin "fazla çalışma" olarak değerlendirilerek personele izin kullandırılması, bu mümkün değilse mesai ücreti ödenmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

Kamu çalışanlarını ilgilendiren emsal karar! Mesai ücreti ya da izin verilecek 2

KDK'nin kararına göre, bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan kişi, görevlendirilmesi üzerine 8 saatlik eğitime katıldı.

Kamu çalışanlarını ilgilendiren emsal karar! Mesai ücreti ya da izin verilecek 3

Eğitimin mesai saatleri dışında yapıldığını, eğitim kapsamındaki görevlendirmeye istinaden herhangi bir ödeme ya da izin kullanımı hakkı tanınmadığını belirten kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ye başvurdu.

Kamu çalışanlarını ilgilendiren emsal karar! Mesai ücreti ya da izin verilecek 4

Mesai saatleri dışındaki eğitimi "fazla çalışma" olarak kabul eden KDK, başvurucuya izin kullandırılması, bu mümkün değilse fazla mesai ücretinin ödenmesi yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Kamu çalışanlarını ilgilendiren emsal karar! Mesai ücreti ya da izin verilecek 5

KARARDAN

KDK'nin kararında, başvurucunun 8 saatlik eğitime katıldığı, bu eğitimin başvuranın mesai saatleri dışında gerçekleştiği, söz konusu eğitimin mesleki bilgi ve becerinin tazelenmesine yönelik hizmet içi eğitim kapsamında olduğu ifade edildi.

Kamu çalışanlarını ilgilendiren emsal karar! Mesai ücreti ya da izin verilecek 6

Sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve yoğunluğu göz önüne alındığında, personelin dinlenme hakkı ile çalışma verimliliği arasında denge kurulması ve bunun korunması gerektiğine işaret edilen kararda, fazla çalışma kapsamında hak kazanılan izinlerin de aynı yıl içerisinde kullandırılmasının yerinde olacağı kaydedildi.

Kamu çalışanlarını ilgilendiren emsal karar! Mesai ücreti ya da izin verilecek 7

Fazla mesailerin kullanımı konusunda idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu belirtilen kararda, fazla mesai karşılığı izin kullanımının mümkün olmadığı hallerde çalışana ücret ödemesi yapılması gerektiği bildirildi.

Kamu çalışanlarını ilgilendiren emsal karar! Mesai ücreti ya da izin verilecek 8

Kararda, "Aksi yönde yapılacak uygulama da Anayasa'nın angarya yasağını düzenleyen maddesi ile ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmüne yer veren maddesine aykırılık teşkil edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kamu çalışanlarını ilgilendiren emsal karar! Mesai ücreti ya da izin verilecek 9
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