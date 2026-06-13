Kamu çalışanlarını ilgilendiren emsal karar! Mesai ücreti ya da izin verilecek

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), milyonlarca kamu çalışanını yakından ilgilendiren tarihi bir emsal karara imza attı. KDK, mesai saatleri dışında düzenlenen hizmet içi eğitimlerin "fazla çalışma" (fazla mesai) sayılması gerektiğine hükmetti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin "fazla çalışma" olarak değerlendirilerek personele izin kullandırılması, bu mümkün değilse mesai ücreti ödenmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararına göre, bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan kişi, görevlendirilmesi üzerine 8 saatlik eğitime katıldı.

Eğitimin mesai saatleri dışında yapıldığını, eğitim kapsamındaki görevlendirmeye istinaden herhangi bir ödeme ya da izin kullanımı hakkı tanınmadığını belirten kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ye başvurdu.

Mesai saatleri dışındaki eğitimi "fazla çalışma" olarak kabul eden KDK, başvurucuya izin kullandırılması, bu mümkün değilse fazla mesai ücretinin ödenmesi yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi.