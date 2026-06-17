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Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararıyla mülki idare teşkilatında kapsamlı bir görev değişikliğine gidildi. Karar kapsamında çok sayıda kaymakam, vali yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı personelinin görev yeri yeniden belirlenirken, çeşitli noktalara yeni görevlendirmeler yapıldı. İşte atamaların tüm ayrıntıları...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında mülki idare teşkilatında geniş çaplı görev değişiklikleri yapılırken, çok sayıda kaymakam, vali yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı personeli yeni görevlerine atandı.

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 2

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 3

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 4

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 5

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 6

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 7

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 8

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 9

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 10

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 11

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 12

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 13

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 14

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 15

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 16

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 17

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi 18

İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...

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