Atama kararı Resmi Gazete'de! Mülki idarede büyük değişim: İşte isim listesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararıyla mülki idare teşkilatında kapsamlı bir görev değişikliğine gidildi. Karar kapsamında çok sayıda kaymakam, vali yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı personelinin görev yeri yeniden belirlenirken, çeşitli noktalara yeni görevlendirmeler yapıldı. İşte atamaların tüm ayrıntıları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında mülki idare teşkilatında geniş çaplı görev değişiklikleri yapılırken, çok sayıda kaymakam, vali yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı personeli yeni görevlerine atandı.
İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...
İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...
İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...
İşte görev yeri değiştirilen ve yeni görevlere atanan mülki idare amirlerinin tam listesi...