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Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Televizyon tarihine damga vuran ve atv ekranlarında izleyiciyle buluşan efsane yarışma "Var Mısın Yok Musun", yayınlanan 28. bölümüyle yine milyonları ekran başına topladı. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen yarışmada, 24 yaşındaki oyuncu ve fotomodel Buse Arık'ın anlattıkları stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı. Ancak geceye damga vuran asıl gelişme, bankadan gelen sürpriz teklif oldu. Yarışmacının o kritik anda verdiği karar ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi? 1

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 28.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA ŞANS BUSE'YE GÜLDÜ
Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi? 2

Yarışmanın 28. bölümünde yarışmacı koltuğuna 24 yaşındaki oyuncu ve fotomodel Buse Arık oturdu.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi? 3

Hayat hikâyesi ve samimi açıklamalarıyla zaman zaman duygusal anların yaşandığı yarışmada, Buse Arık'ın kutu seçimleri ve kritik kararları ise geceye damga vuran anlar arasında yer aldı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi? 4

İSTANBUL'DAN ADANA'YA UZANAN HAYAT HİKAYESİ

24 yaşındaki oyuncu ve fotomodel Buse Arık'ın yaşam öyküsü, yarışmaya damga vuran anlardan biri oldu.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi? 5

İstanbul'da dünyaya gelen, Adana kökenli olan Arık'ın çocukluk yıllarında anne ve babasının ayrıldığı öğrenilirken, ailesiyle bağlarını koparmadan sevgi ve anlayış içinde büyüdüğü dikkat çekti.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi? 6

MODELLİKTEN OYUNCULUK HAYALİNE

Küçük yaşlardan itibaren kamera önünde olmayı hedefleyen Arık'ın modellik serüvenine genç yaşlarda başladığı öğrenildi.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi? 7

Yaklaşık altı yıldır fotomodellik yapan genç yarışmacının, ajanslar aracılığıyla çeşitli projelerde yer aldığı ve oyunculuk kariyeri için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi? 8

ŞİŞHANE VE PERA SOKAKLARINDA BİR FOTOMODEL

Sosyal medya üzerinden cilt bakımı ve moda alanında içerikler üreten Arık'ın günlük yaşamını çekimler ve hazırlık süreçleri oluşturuyor.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi? 9

. Şişhane ve Pera'da gerçekleştirdiği sokak çekimleriyle de dikkat çeken genç yarışmacının, oyunculuk alanında eğitim alarak kariyerinde yeni adımlar atmayı hedeflediği belirtildi.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi? 10

AİLE SÜRPRİZİ STÜDYOYU DUYGULANDIRDI

Yarışma boyunca zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Anne ve babasının stüdyoya yaptığı sürpriz karşısında duygularına hâkim olmakta zorlanan Buse Arık, izleyicilere de duygu dolu anlar yaşattı.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA DUYGU DOLU GECE
Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi? 11

Ardından kutularını tek tek açarak finale doğru ilerleyen genç yarışmacı, bankadan gelen düşük teklifleri geri çevirdi.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi? 12

BANKADAN REKOR TEKLİF: 830 BİN TL

Son tura yüksek ödül ihtimaliyle giren Arık, bankanın 830 bin TL'lik son teklifini kabul ederek yarışmaya büyük bir ödülle veda etti.

BANKANIN TEKLİFİNE NASIL YANIT VERDİ?
Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi? 13

Hem ailesiyle yaşadığı anlamlı buluşma hem de kritik anda verdiği karar, gecenin en çok konuşulan ve yarışmaya damga vuran gelişmeleri arasında yer aldı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi? 14
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