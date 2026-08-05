Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi?

Televizyon tarihine damga vuran ve atv ekranlarında izleyiciyle buluşan efsane yarışma "Var Mısın Yok Musun", yayınlanan 28. bölümüyle yine milyonları ekran başına topladı. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen yarışmada, 24 yaşındaki oyuncu ve fotomodel Buse Arık'ın anlattıkları stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı. Ancak geceye damga vuran asıl gelişme, bankadan gelen sürpriz teklif oldu. Yarışmacının o kritik anda verdiği karar ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 28.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu. VAR MISIN YOK MUSUN'DA ŞANS BUSE'YE GÜLDÜ

Yarışmanın 28. bölümünde yarışmacı koltuğuna 24 yaşındaki oyuncu ve fotomodel Buse Arık oturdu.

Hayat hikâyesi ve samimi açıklamalarıyla zaman zaman duygusal anların yaşandığı yarışmada, Buse Arık'ın kutu seçimleri ve kritik kararları ise geceye damga vuran anlar arasında yer aldı.

İSTANBUL'DAN ADANA'YA UZANAN HAYAT HİKAYESİ 24 yaşındaki oyuncu ve fotomodel Buse Arık'ın yaşam öyküsü, yarışmaya damga vuran anlardan biri oldu.