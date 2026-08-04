İstanbul'da bulunan gizemli kapı inşaatı durdurdu! Herkes bu soruyu soruyor: O kapının devamı var mı?

İstanbul Bahçelievler'de yapımı devam eden bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bulgulara rastlandı. İnşaat çalışmaları durdurulurken, vatandaşlar gizemli kapının ardından çalışmaların devam edip etmeyeceği merak ediyor.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Başak Sokak'ta kentsel dönüşüme giren bir binanın yapımı için başlatılan temel kazısı sırasında işçiler tarihi nitelik taşıdığını düşündükleri bulgulara rastladı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu.

"BİRKAÇ SENE ÖNCE DE BENZERİ YAŞANDI" Mahalle esnaflarından Aynur Aytır, "Ben de yan binada komşuyum. Birkaç gün önce bir kapıya rastlandı, tarihi eser olduğu söylendi. İnşaat durduruldu. Muhtar olsun, belediye başkanı olsun, herkes de geldi bunu onayladılar. Şu anda bizim binamızda da bir korku var, o binada da bir korku var. Ne olacak, inşaat durdurulacak mı, devam edecek mi, ya da yan binaya sıçrayacak mı? Semt sakinlerinin korkusu var."

"Buna benzer de bir olay birkaç sene önce yine yaşanmıştı. Bildiğim kadarıyla inşaat 7 yıl süresince durduruldu, sonrasında tekrar devam etti. Bunun akıbeti ne olur şu an biz de beklemekteyiz. O kapının devamı var mıdır, sadece o giriş kısmı mıdır, onu artık devlet araştırıp bulacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

"10-15 GÜNDÜR ÇALIŞMIYORLAR" Mahalle sakini Yüksel Deniz ise, "Tarihi eser olduğu yer belli oluyor zaten bu inşaat ondan dolayı durdurulmuş. Gelip ekiplerin incelemeye almaları gerekiyordu ondan dolayı bekleniyor" dedi.