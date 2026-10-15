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Türkiye'deki o köprü dünyada bir ilk! Kızıl geyik, vaşak ve kurtlar için yapıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyada hızlı tren hattı üzerine inşa edilen ilk ekolojik köprünün Ankara-Eskişehir hattında bulunduğunu açıkladı. Uraloğlu, yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlayan köprüde hayvan hareketlerinin fotokapanlarla izlendiğini belirtti.

Türkiye'deki o köprü dünyada bir ilk! Kızıl geyik, vaşak ve kurtlar için yapıldı 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara ve demir yollarında tamamlanan ve yapımı devam eden ekolojik köprülere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

KARA VE DEMİR YOLLARINA 21 EKOLOJİK KÖPRÜ! 19 YENİSİ PLANLANIYOR

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayvanlarının doğal geçiş güzergahlarının güvence altına alınması amacıyla ekolojik köprüler inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, "Kara yolu ve demir yolu ağımız üzerinde bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprü inşa ettik" ifadesini kullandı.

Türkiye'deki o köprü dünyada bir ilk! Kızıl geyik, vaşak ve kurtlar için yapıldı 2

KARA YOLLARINDA 16 EKOLOJİK KÖPRÜ TAMAMLANDI

Kara yolu ekolojik köprüleri kapsamında son olarak Erzurum Kuzey Çevre Yolu'ndaki çalışmaların tamamlandığını bildiren Uraloğlu, kara yollarındaki ekolojik köprü sayısının 16'ya ulaştığını kaydetti.

Türkiye'deki o köprü dünyada bir ilk! Kızıl geyik, vaşak ve kurtlar için yapıldı 3

19 YENİ EKOLOJİK KÖPRÜ PLANLANIYOR

Yeni projelere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu ve Batman-Hasankeyf Yolu Suçeken Boğazı mevkisi gibi stratejik bölgelerde toplam 19 yeni kara yolu ekolojik köprüsü planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki o köprü dünyada bir ilk! Kızıl geyik, vaşak ve kurtlar için yapıldı 4

DEMİR YOLLARINDA 5 EKOLOJİK KÖPRÜ İNŞA EDİLDİ

Demir yolu hatlarında da yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla ekolojik köprü uygulamalarını sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, bu yapıların çevreye uyumlu doğal malzemelerle kaplandığını ve bölgedeki bitki örtüsüne uygun tasarlandığını ifade etti.

Demir yolu hatlarında bugüne kadar 5 ekolojik köprünün tamamlandığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda bir, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında üç, Ankara-İzmir Hızlı Demir Yolu Projesi kapsamında Banaz-Eşme kesiminde de bir ekolojik köprüyü tamamladık."

Türkiye'deki o köprü dünyada bir ilk! Kızıl geyik, vaşak ve kurtlar için yapıldı 5

DÜNYADA BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Uraloğlu, Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nın 416'ncı kilometresinde yer alan ekolojik köprünün dünyada hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen ilk ekolojik köprü olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Köprünün kızıl geyik, vaşak, yaban domuzu ve kurt gibi hayvanların yoğun olarak bulunduğu bölgede inşa edildiğini bildiren Uraloğlu, geçiş noktasının yaban hayatı uzmanlarıyla yapılan incelemeler sonucunda belirlendiğini aktardı.

Türkiye'deki o köprü dünyada bir ilk! Kızıl geyik, vaşak ve kurtlar için yapıldı 6

HAYVANLARIN GEÇİŞLERİ FOTOKAPANLARLA İZLENİYOR

Ekolojik köprünün yapılacağı alanın, hattın 390 ile 420'nci kilometreleri arasındaki 30 kilometrelik kesimde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda belirlendiğini ifade eden Uraloğlu, hayvanların köprüden geçişlerinin ve yapıya uyum süreçlerinin fotokapan sistemleriyle takip edildiğini kaydetti.

Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik geçiş alanına sahip köprünün yüksekliğinin 9,6 metre, taban uzunluğunun 74,15 metre, tepe uzunluğunun ise 46,55 metre olduğunu belirten Uraloğlu, Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nın 393'üncü kilometresinde bir ekolojik köprü daha yapmayı planladıklarını bildirdi.

Türkiye'deki o köprü dünyada bir ilk! Kızıl geyik, vaşak ve kurtlar için yapıldı 7

DOĞAL DOKUYA UYUMLU GEÇİŞLER OLUŞTURULDU

Kırklareli-Pancarköy hattının 155'inci kilometresinde alt geçit, Kırklareli ile Ağayeri arasındaki hattın 171'inci kilometresinde ve Edirne ile Kabaağaç arasındaki hattın 181'inci kilometresinde ise üst geçit niteliğinde ekolojik köprüler inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Üst geçitler yaklaşık 19 metre genişliğinde ve yapıların üzeri yeşillendirilerek doğal dokuya uyumlu hale getirildi. Hayvanların demir yolu hattına düşmesini önlemek amacıyla da koruyucu çitler kullanıldı."

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