Türkiye'deki o köprü dünyada bir ilk! Kızıl geyik, vaşak ve kurtlar için yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyada hızlı tren hattı üzerine inşa edilen ilk ekolojik köprünün Ankara-Eskişehir hattında bulunduğunu açıkladı. Uraloğlu, yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlayan köprüde hayvan hareketlerinin fotokapanlarla izlendiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara ve demir yollarında tamamlanan ve yapımı devam eden ekolojik köprülere ilişkin yazılı açıklama yaptı. KARA VE DEMİR YOLLARINA 21 EKOLOJİK KÖPRÜ! 19 YENİSİ PLANLANIYOR Biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayvanlarının doğal geçiş güzergahlarının güvence altına alınması amacıyla ekolojik köprüler inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, "Kara yolu ve demir yolu ağımız üzerinde bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprü inşa ettik" ifadesini kullandı.

KARA YOLLARINDA 16 EKOLOJİK KÖPRÜ TAMAMLANDI Kara yolu ekolojik köprüleri kapsamında son olarak Erzurum Kuzey Çevre Yolu'ndaki çalışmaların tamamlandığını bildiren Uraloğlu, kara yollarındaki ekolojik köprü sayısının 16'ya ulaştığını kaydetti.

19 YENİ EKOLOJİK KÖPRÜ PLANLANIYOR Yeni projelere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu ve Batman-Hasankeyf Yolu Suçeken Boğazı mevkisi gibi stratejik bölgelerde toplam 19 yeni kara yolu ekolojik köprüsü planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

DEMİR YOLLARINDA 5 EKOLOJİK KÖPRÜ İNŞA EDİLDİ Demir yolu hatlarında da yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla ekolojik köprü uygulamalarını sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, bu yapıların çevreye uyumlu doğal malzemelerle kaplandığını ve bölgedeki bitki örtüsüne uygun tasarlandığını ifade etti. Demir yolu hatlarında bugüne kadar 5 ekolojik köprünün tamamlandığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: "Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda bir, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında üç, Ankara-İzmir Hızlı Demir Yolu Projesi kapsamında Banaz-Eşme kesiminde de bir ekolojik köprüyü tamamladık."