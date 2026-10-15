Var Mısın Yok Musun'da Kardelen'in açlık ve şiddetle geçen çocukluk hikayesi yürekleri dağladı
ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasında Kardelen Kasaroğlu'nun zorlu hayat hikâyesi ve tüm yaşadıklarına rağmen sergilediği güçlü duruş gecenin hafızalara kazınan anlarından biri oldu. Çocuk yaşta açlık ve şiddetle mücadele ettiğini anlatan Kasaroğlu, "Güçlü olmak zorunda kaldım" sözleri stüdyoda duygusal anlar yaşattı. Genç yarışmacı, 190 bin TL'lik banka teklifini reddederek kutusunu açtırdı ve 500 bin TL kazandı.
Esra Erol'un sunumuyla her salı ve çarşamba akşamı seyircisiyle buluşan Var Mısın Yok Musun'da günün yarışmacısı Kardelen Kasaroğlu seçildi. 26 yaşındaki genç yarışmacı çocukluğunda yaşadığı zorlu hayatını anlattı.
AÇLIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE ETTİ
Anne ve babasının ayrılmasının ardından bir süre babası ve babaannesiyle yaşadığını belirten Kardelen, babasının Parkinson hastalığıyla mücadele ettiği dönemde aile hayatında yeni bir sürece girildiğini anlattı.
Kardelen'in aktardığına göre, babasının yeniden evlenmesinin ardından başlangıçta annelik sevgisi göreceğini düşündüğü üvey annesinin tavrı, yeni doğan bebeğin ardından değişti.
Genç kadın, yiyeceklerin buzdolabından alınarak yatak odasına kilitlendiğini ve babası eve dönene kadar aç kaldığını söyledi.
Yaşadıklarını babasına anlattığında beklediği desteği göremediğini ifade eden Kardelen, 12 yaşındayken üvey annesinden şiddet gördüğünü de dile getirdi.
12 YAŞINDA GÜNDE 14 SAAT ÇALIŞTI
Kardelen'in hayat mücadelesi annesinin yanına geçmesinin ardından da devam etti. Henüz 12 yaşındayken hem eğitimini sürdürdüğünü hem de çalıştığını anlatan genç kadın, günde 14 saate varan çalışma temposuyla ayakta kalmaya çalıştığını belirtti.
İşten eve döndüğünde yaşadığı fiziksel yorgunluğu anlatan Kardelen, birkaç dakika dinlendikten sonra ayağa kalkmakta zorlandığını, ayaklarındaki ağrı nedeniyle hıçkıra hıçkıra ağladığını söyledi.
Yaşadığı zorluklara rağmen pes etmediğini vurgulayan Kardelen, geçmişini şu sözlerle anlattı:
"Ben aslında güçlü bir kadın değildim, zorunda kaldığım için güçlü oldum."
Çocukluk yıllarındaki mücadelesini yüzme bilmeden denizin ortasına atılmaya benzeten Kardelen, hayatta kalabilmek için kendi yolunu bulmak zorunda kaldığını ifade etti.