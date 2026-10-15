Zorlu çocukluk yıllarının ardından çalışmayı sürdüren Kardelen; masa toplama, kasiyerlik, garsonluk, mutfak görevliliği ve klinik hemşireliği gibi farklı işlerde çalıştı. Üniversite yıllarında da çalışma hayatının içinde yer alan genç kadın, İngilizcesini geliştirerek tek başına yurt dışına çıktı ve 19 ülke gezdi.

Kardelen, yarışmaya katılma amacının yalnızca para kazanmak olmadığını, kendi hayat hikâyesiyle başka genç kadınlara da ilham vermek istediğini söyledi.

Daha sonra bir hava yolu şirketinde aşçı olarak çalışmaya başlayan Kardelen, burada tanıştığı şefle evlendi. Eşiyle birlikte çiftlik hayatına adım atan genç kadın, bugün kendisine yeni bir yaşam kurduğunu anlattı.

"ANNEMİ ARAMAYALIM" TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Yarışmanın başında eşinin ve en yakın arkadaşının aranmasını isteyen Kardelen, annesinin programa gelmek istemediğini belirtti. Annesinin telefonla aranması önerildiğinde ise "Gerek yok, aramayalım" diyerek bu isteği geri çevirdi.

Anne ve babasının hayatta olduğunu ancak bugüne kadar çoğu zaman kendi başına mücadele ettiğini söyleyen Kardelen'in sözleri, yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Genç kadın, geçmişte yaşadıklarına rağmen bugün kendi ayakları üzerinde durabilen bir insan olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.