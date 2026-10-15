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Var Mısın Yok Musun'da Kardelen'in açlık ve şiddetle geçen çocukluk hikayesi yürekleri dağladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasında Kardelen Kasaroğlu'nun zorlu hayat hikâyesi ve tüm yaşadıklarına rağmen sergilediği güçlü duruş gecenin hafızalara kazınan anlarından biri oldu. Çocuk yaşta açlık ve şiddetle mücadele ettiğini anlatan Kasaroğlu, "Güçlü olmak zorunda kaldım" sözleri stüdyoda duygusal anlar yaşattı. Genç yarışmacı, 190 bin TL'lik banka teklifini reddederek kutusunu açtırdı ve 500 bin TL kazandı.

Var Mısın Yok Musun'da Kardelen'in açlık ve şiddetle geçen çocukluk hikayesi yürekleri dağladı 1

Esra Erol'un sunumuyla her salı ve çarşamba akşamı seyircisiyle buluşan Var Mısın Yok Musun'da günün yarışmacısı Kardelen Kasaroğlu seçildi. 26 yaşındaki genç yarışmacı çocukluğunda yaşadığı zorlu hayatını anlattı.

Var Mısın Yok Musun'da Kardelen'in açlık ve şiddetle geçen çocukluk hikayesi yürekleri dağladı 2

AÇLIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE ETTİ

Anne ve babasının ayrılmasının ardından bir süre babası ve babaannesiyle yaşadığını belirten Kardelen, babasının Parkinson hastalığıyla mücadele ettiği dönemde aile hayatında yeni bir sürece girildiğini anlattı.

Kardelen'in aktardığına göre, babasının yeniden evlenmesinin ardından başlangıçta annelik sevgisi göreceğini düşündüğü üvey annesinin tavrı, yeni doğan bebeğin ardından değişti.

Var Mısın Yok Musun'da Kardelen'in açlık ve şiddetle geçen çocukluk hikayesi yürekleri dağladı 3

Genç kadın, yiyeceklerin buzdolabından alınarak yatak odasına kilitlendiğini ve babası eve dönene kadar aç kaldığını söyledi.

Yaşadıklarını babasına anlattığında beklediği desteği göremediğini ifade eden Kardelen, 12 yaşındayken üvey annesinden şiddet gördüğünü de dile getirdi.

Var Mısın Yok Musun'da Kardelen'in açlık ve şiddetle geçen çocukluk hikayesi yürekleri dağladı 4

12 YAŞINDA GÜNDE 14 SAAT ÇALIŞTI

Kardelen'in hayat mücadelesi annesinin yanına geçmesinin ardından da devam etti. Henüz 12 yaşındayken hem eğitimini sürdürdüğünü hem de çalıştığını anlatan genç kadın, günde 14 saate varan çalışma temposuyla ayakta kalmaya çalıştığını belirtti.

İşten eve döndüğünde yaşadığı fiziksel yorgunluğu anlatan Kardelen, birkaç dakika dinlendikten sonra ayağa kalkmakta zorlandığını, ayaklarındaki ağrı nedeniyle hıçkıra hıçkıra ağladığını söyledi.

Var Mısın Yok Musun'da Kardelen'in açlık ve şiddetle geçen çocukluk hikayesi yürekleri dağladı 5

Yaşadığı zorluklara rağmen pes etmediğini vurgulayan Kardelen, geçmişini şu sözlerle anlattı:

"Ben aslında güçlü bir kadın değildim, zorunda kaldığım için güçlü oldum."

Çocukluk yıllarındaki mücadelesini yüzme bilmeden denizin ortasına atılmaya benzeten Kardelen, hayatta kalabilmek için kendi yolunu bulmak zorunda kaldığını ifade etti.

Var Mısın Yok Musun'da Kardelen'in açlık ve şiddetle geçen çocukluk hikayesi yürekleri dağladı 6

ÇALIŞARAK KENDİ HAYATINI KURDU

Zorlu çocukluk yıllarının ardından çalışmayı sürdüren Kardelen; masa toplama, kasiyerlik, garsonluk, mutfak görevliliği ve klinik hemşireliği gibi farklı işlerde çalıştı. Üniversite yıllarında da çalışma hayatının içinde yer alan genç kadın, İngilizcesini geliştirerek tek başına yurt dışına çıktı ve 19 ülke gezdi.

Var Mısın Yok Musun'da Kardelen'in açlık ve şiddetle geçen çocukluk hikayesi yürekleri dağladı 7

Daha sonra bir hava yolu şirketinde aşçı olarak çalışmaya başlayan Kardelen, burada tanıştığı şefle evlendi. Eşiyle birlikte çiftlik hayatına adım atan genç kadın, bugün kendisine yeni bir yaşam kurduğunu anlattı.

Kardelen, yarışmaya katılma amacının yalnızca para kazanmak olmadığını, kendi hayat hikâyesiyle başka genç kadınlara da ilham vermek istediğini söyledi.

Var Mısın Yok Musun'da Kardelen'in açlık ve şiddetle geçen çocukluk hikayesi yürekleri dağladı 8

"ANNEMİ ARAMAYALIM" TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Yarışmanın başında eşinin ve en yakın arkadaşının aranmasını isteyen Kardelen, annesinin programa gelmek istemediğini belirtti. Annesinin telefonla aranması önerildiğinde ise "Gerek yok, aramayalım" diyerek bu isteği geri çevirdi.

Anne ve babasının hayatta olduğunu ancak bugüne kadar çoğu zaman kendi başına mücadele ettiğini söyleyen Kardelen'in sözleri, yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Genç kadın, geçmişte yaşadıklarına rağmen bugün kendi ayakları üzerinde durabilen bir insan olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Var Mısın Yok Musun'da Kardelen'in açlık ve şiddetle geçen çocukluk hikayesi yürekleri dağladı 9

190 BİN TL'LİK TEKLİFİ REDDETTİ, 500 BİN TL KAZANDI

Hayat hikâyesiyle dikkat çeken Kardelen, yarışmada da büyük bir kararın eşiğine geldi. 20 numaralı kutuyla 5 milyon TL'lik büyük ödül hedefiyle yarışan genç kadın, ilerleyen turlarda bankanın tekliflerini değerlendirdi.

Son iki kutuda 25 bin TL ve 500 bin TL kalırken banka, Kardelen'e 190 bin TL teklif etti. Ancak genç yarışmacı, kutusunda 500 bin TL olduğuna inanarak teklifi kabul etmedi.

Var Mısın Yok Musun'da Kardelen'in açlık ve şiddetle geçen çocukluk hikayesi yürekleri dağladı 10

Kararını açıklarken "Buradan hiçbir rakamı küçümsemiyorum ama ha 190 bin TL ha 25 bin TL. Yokum" diyen Kardelen, son ana kadar yarışmayı sürdürmeyi seçti.

Geri sayımın ardından 20 numaralı kutu açıldı. Kutudan 500 bin TL çıkmasıyla Kardelen büyük sevinç yaşadı.

Düğün masrafları nedeniyle satmak zorunda kaldığı arabasının yerine yeni bir araç almak istediğini belirten genç kadın, yarışmadan elde ettiği ödülle hayaline bir adım daha yaklaştı.

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