CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Türkiye genelinde hava durumu yeniden değişiyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, önümüzdeki günlerde İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli sağanakların etkili olacağını, hafta sonu ise Balkanlar üzerinden gelecek serin hava dalgasıyla sıcaklıkların birçok bölgede hissedilir şekilde düşeceğini açıkladı. İstanbul'da yağmur beklenirken, Ankara'da sıcaklıkların üç gün içinde 10 derece birden gerileyeceği belirtildi.

Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 1

Yurt genelinde hava durumu hareketliliği devam ederken, vatandaşlar 'Bu yaz nasıl geçecek?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında Gökhan Kurt'un sorularını yanıtlayarak kritik uyarılarda bulundu.

SAĞANAK VE SICAKLIK DALGASI AYNI ANDA GELİYOR

İç Anadolu'da etkili olan sağanak yağışların yanı sıra, hafta sonu Balkanlar'dan gelecek serin hava dalgasıyla sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği açıklandı. İşte bölge bölge son tahminler ve beklenen hava olaylarının detayları...

Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 2

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE YAĞIŞ ALARMI

Güne savaş ve siyaset başlıklarıyla başladıklarını belirterek sözü meteorolojiye getiren Gökhan Kurt, "Havanın durumuna bakmamız gerekiyor. Karışık bir tablo var, güneş de görüyoruz yağış da. Nedir son durum?" sorusunu yöneltti.

Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 3

İç Anadolu'daki yağışlara dikkat çeken Adil Tek, "Şu saatler itibarıyla İç Anadolu'da devam eden bir yağmur var, özellikle Eskişehir, Başkent Ankara ve Çankırı, Kırıkkale civarında yağmur devam ediyor. Gün içerisinde o yağış, yağış alanımızda da görüldüğü gibi ilerleyen saatlerde Batı Karadeniz'i alacak; öğleden sonraki saatlerde Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz'de iç kesimler, özellikle Göller Bölgesi yağmur şeklinde yağışları bugün gün içerisinde almaya devam edecek" sözleriyle aktardı.

Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 4

Tek ayrıca, "Geçtiğimiz haftalardan bu yana sıklıkla 'Kırkikindi' diye adlandırdığımız yağışlar, öğleden sonraki saatlerde etkisini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 5

EGE VE GÜNEYDOĞU'DA KAVURUCU SICAKLAR

Batı ve güney kesimlerde termometrelerin yükseldiğini belirten Adil Tek, "Sıcaklıklar gene özellikle Aydın, Manisa, İzmir buralarda 30-35 derecelere kadar çıkıyor. Güneydoğu Anadolu yine sıcak, 35 derecenin üzerine çıkan sıcaklık değerleri var bugün için" dedi.

Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 6

Kıyı kesimler ile iç kesimler arasındaki farka değinen Tek, "İç kesimlerle kıyı kesimleri arasında 8 derecelik bir sıcaklık farkı var. Kıyı kesimlerde sistemin etkisinden kaynaklı bir fark söz konusu, Aydın'dan baktığımızda sıcaklık farkı 11 dereceye kadar çıkıyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 7

İSTANBUL'A BALKANLAR'DAN SERİNLEME GELİYOR

Milyonların merakla beklediği İstanbul tahmini için Adil Tek, "İstanbul'a cumartesi günü geliyor, hafta sonu serin bir hava var. Bugün 28 dereceler ama 30 derecelere kadar İstanbul sıcaklıkları görüyor ki yarın da biraz daha 1-2 derecelik daha yükseliş var. Ama hafta sonu yaklaşık 5-6 derecelik, 4-5 derecelik bir düşüşü görüyor olacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 8

Gökhan Kurt'un yağışın şiddetini sorması üzerine Tek, "Cumartesi günkü yağışlar sabah saatlerinden başlıyor ve zaman zaman etkisini artıracak, cumartesi gece saatlerine kadar hatta pazar günü sabah saatlerinde de o yağış görülme olasılığı bulunuyor" yanıtını verdi.

Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 9

EDİRNE'DE TARİHİ AÇILIŞA YAĞMUR ENGELİ

Cuma günü gerçekleşecek olan Selimiye Camii açılışına dair özel bir uyarıda bulunan Adil Tek, "Cuma günü Edirne'de bir açılış var, Selimiye Camii açılacak. Edirne'de cuma günü yağışlı, yoğun bir yağış var o gün açılışın olduğu gün. Sıcaklıklar çıkıyor ama peşinden cumartesi düşerken tekrar sıcaklıkların arttığını görüyor olacağız" dedi.

Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 10

BAŞKENTTE 10 DERECE BİRDEN DÜŞÜŞ

Ankara için hafta sonu tablosunun sert olacağını belirten Tek, "Başkent Ankara'da bugün yağmurlu, hafta sonu o yağışlı hava tekrar başkente gelmiş olacak. Sıcaklıklar bugünkü yağışın ardından biraz yükselme gösteriyor ama hafta sonu o serin havayı başkentte de hissediyor olacağız. Cuma ile pazar arasında 10 derecelik bir düşüş olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 11

Gökhan Kurt'un "Bu düşüş mevsim normalleri çerçevesinde mi?" sorusuna ise Tek, "Zaman zaman bu dönemlerde o kuzeyden gelen sistemler olabiliyor, çok uzun soluklu olmayan soğuk hava girişlerini haziran ayında görüyoruz" cevabını verdi.

Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 12

BU YAZ BOĞUCU SICAKLAR OLACAK MI?

Yaz mevsiminin genel gidişatına dair vatandaşları rahatlatan Adil Tek, "Bu sene biraz daha geçtiğimiz senelere nazaran ülke genelinde yaz sıcaklıkları öyle aşırı sıcak hava dalgaları yok. O geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz 50 derecelere çıkan sıcaklık değerlerini bu sene görmeyeceğiz. Bu sene biraz daha uzun yıllar ortalamalarının biraz civarında ve altında bir yaz bizi bekliyor. Çok sıcak hava dalgalarıyla fazla boğuşmayacağız gibi gözüküyor" sözleriyle müjdeyi verdi.

Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 13

Ancak nem uyarısını da ihmal etmeyen Tek, "Akdeniz'in, Ege'nin güneyinin nemleri devam edecek. Özellikle büyükşehirlerimiz açısından İstanbul'un bir handikapı var; Karadeniz'de 'çürük ayı' derler, temmuz ve ağustos aylarında nem değerleri biraz bunaltıcı olabilir" dedi.

Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 14
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin