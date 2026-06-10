Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Türkiye genelinde hava durumu yeniden değişiyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, önümüzdeki günlerde İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli sağanakların etkili olacağını, hafta sonu ise Balkanlar üzerinden gelecek serin hava dalgasıyla sıcaklıkların birçok bölgede hissedilir şekilde düşeceğini açıkladı. İstanbul'da yağmur beklenirken, Ankara'da sıcaklıkların üç gün içinde 10 derece birden gerileyeceği belirtildi.
Yurt genelinde hava durumu hareketliliği devam ederken, vatandaşlar 'Bu yaz nasıl geçecek?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında Gökhan Kurt'un sorularını yanıtlayarak kritik uyarılarda bulundu.
İç Anadolu'da etkili olan sağanak yağışların yanı sıra, hafta sonu Balkanlar'dan gelecek serin hava dalgasıyla sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği açıklandı. İşte bölge bölge son tahminler ve beklenen hava olaylarının detayları...
İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE YAĞIŞ ALARMI
Güne savaş ve siyaset başlıklarıyla başladıklarını belirterek sözü meteorolojiye getiren Gökhan Kurt, "Havanın durumuna bakmamız gerekiyor. Karışık bir tablo var, güneş de görüyoruz yağış da. Nedir son durum?" sorusunu yöneltti.
İç Anadolu'daki yağışlara dikkat çeken Adil Tek, "Şu saatler itibarıyla İç Anadolu'da devam eden bir yağmur var, özellikle Eskişehir, Başkent Ankara ve Çankırı, Kırıkkale civarında yağmur devam ediyor. Gün içerisinde o yağış, yağış alanımızda da görüldüğü gibi ilerleyen saatlerde Batı Karadeniz'i alacak; öğleden sonraki saatlerde Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz'de iç kesimler, özellikle Göller Bölgesi yağmur şeklinde yağışları bugün gün içerisinde almaya devam edecek" sözleriyle aktardı.
Tek ayrıca, "Geçtiğimiz haftalardan bu yana sıklıkla 'Kırkikindi' diye adlandırdığımız yağışlar, öğleden sonraki saatlerde etkisini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
EGE VE GÜNEYDOĞU'DA KAVURUCU SICAKLAR
Batı ve güney kesimlerde termometrelerin yükseldiğini belirten Adil Tek, "Sıcaklıklar gene özellikle Aydın, Manisa, İzmir buralarda 30-35 derecelere kadar çıkıyor. Güneydoğu Anadolu yine sıcak, 35 derecenin üzerine çıkan sıcaklık değerleri var bugün için" dedi.