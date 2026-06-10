Türkiye hafta sonuna kilitlendi! Sağanak geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Kıyı kesimler ile iç kesimler arasındaki farka değinen Tek, "İç kesimlerle kıyı kesimleri arasında 8 derecelik bir sıcaklık farkı var. Kıyı kesimlerde sistemin etkisinden kaynaklı bir fark söz konusu, Aydın'dan baktığımızda sıcaklık farkı 11 dereceye kadar çıkıyor" açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'A BALKANLAR'DAN SERİNLEME GELİYOR

Milyonların merakla beklediği İstanbul tahmini için Adil Tek, "İstanbul'a cumartesi günü geliyor, hafta sonu serin bir hava var. Bugün 28 dereceler ama 30 derecelere kadar İstanbul sıcaklıkları görüyor ki yarın da biraz daha 1-2 derecelik daha yükseliş var. Ama hafta sonu yaklaşık 5-6 derecelik, 4-5 derecelik bir düşüşü görüyor olacağız" şeklinde konuştu.