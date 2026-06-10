Kuruluş Orhan'da büyük final: Vatan arayan kabileden köklü bir devlete

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanacak final bölümüyle büyük savaş hazırlıklarını, saraydaki sarsıcı yüzleşmeleri ve Sultan Orhan'ın yeni fetih hedeflerini ekrana taşıyor. İmparator ve Şahinşah, Sultan Orhan'ı iki ordunun kıskacında bırakmak için büyük bir plan kurarken; Orhan Gazi, Konstantiniyye'den çıkan sekiz bin kişilik ordunun hamlesine karşı kendi stratejisini devreye sokuyor!

Dev kadrosuyla sezona damga vuran Kuruluş Orhan, ekran macerasını noktalıyor! Mert Yazıcıoğlu'ndan Barış Falay'a kadar yıldızlar geçidine sahne olan dizi, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek büyük bir finalle veda etmeye hazırlanıyor.

26.Bölüm Özeti Sultan Orhan'dan Büyük Savaş Planı! İmparator ve Şahinşah, Sultan Orhan'ı iki ordunun arasında bırakmak için harekete geçer. Ancak Konstantiniyye'den çıkan sekiz bin kişilik ordunun varlığından haberdar olan Sultan Orhan, düşmanın hamlesini boşa çıkarmak için kendi oyununu kurar. Gemiler Karesi Limanı'ndan demir almadan onları yakıp kül etmeyi hedefleyen Orhan Gazi, bu büyük planı nasıl hayata geçirecektir?

Bursa'da Vuslat Sevinci! Fatma ve beraberindekilerin sağ salim Bursa'ya dönmesi sarayda bayram havası estirir. Evrenos'un masumiyetinin ortaya çıkmasıyla birlikte Fatma ve Evrenos'un yarım kalan hikayesi yeniden umut bulur. Peki Fatma ve Evrenos'un yarım kalan vuslatı bu kez tamamına erebilecek midir?

Nilüfer ve Asporça Arasında Yeni Fırtına! Nilüfer, Asporça'nın Dafne'yi öldürdüğü haberini aldığında büyük bir sarsıntı yaşar. Her şeye rağmen kardeşini kaybetmenin acısını taşıyan Nilüfer'in öfkesi yeniden Asporça'ya yönelir. Nilüfer bu kaybın ardından Asporça'ya nasıl bir karşılık verecektir? İki kadın arasındaki gerilim nereye varacaktır?