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Kuruluş Orhan'da büyük final: Vatan arayan kabileden köklü bir devlete

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanacak final bölümüyle büyük savaş hazırlıklarını, saraydaki sarsıcı yüzleşmeleri ve Sultan Orhan'ın yeni fetih hedeflerini ekrana taşıyor. İmparator ve Şahinşah, Sultan Orhan'ı iki ordunun kıskacında bırakmak için büyük bir plan kurarken; Orhan Gazi, Konstantiniyye'den çıkan sekiz bin kişilik ordunun hamlesine karşı kendi stratejisini devreye sokuyor!

Kuruluş Orhan'da büyük final: Vatan arayan kabileden köklü bir devlete 1

Dev kadrosuyla sezona damga vuran Kuruluş Orhan, ekran macerasını noktalıyor! Mert Yazıcıoğlu'ndan Barış Falay'a kadar yıldızlar geçidine sahne olan dizi, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek büyük bir finalle veda etmeye hazırlanıyor.

Kuruluş Orhan'da büyük final: Vatan arayan kabileden köklü bir devlete 2

26.Bölüm Özeti

Sultan Orhan'dan Büyük Savaş Planı!

İmparator ve Şahinşah, Sultan Orhan'ı iki ordunun arasında bırakmak için harekete geçer. Ancak Konstantiniyye'den çıkan sekiz bin kişilik ordunun varlığından haberdar olan Sultan Orhan, düşmanın hamlesini boşa çıkarmak için kendi oyununu kurar. Gemiler Karesi Limanı'ndan demir almadan onları yakıp kül etmeyi hedefleyen Orhan Gazi, bu büyük planı nasıl hayata geçirecektir?

Kuruluş Orhan'da büyük final: Vatan arayan kabileden köklü bir devlete 3

Bursa'da Vuslat Sevinci!

Fatma ve beraberindekilerin sağ salim Bursa'ya dönmesi sarayda bayram havası estirir. Evrenos'un masumiyetinin ortaya çıkmasıyla birlikte Fatma ve Evrenos'un yarım kalan hikayesi yeniden umut bulur. Peki Fatma ve Evrenos'un yarım kalan vuslatı bu kez tamamına erebilecek midir?

Kuruluş Orhan'da büyük final: Vatan arayan kabileden köklü bir devlete 4

Nilüfer ve Asporça Arasında Yeni Fırtına!

Nilüfer, Asporça'nın Dafne'yi öldürdüğü haberini aldığında büyük bir sarsıntı yaşar. Her şeye rağmen kardeşini kaybetmenin acısını taşıyan Nilüfer'in öfkesi yeniden Asporça'ya yönelir. Nilüfer bu kaybın ardından Asporça'ya nasıl bir karşılık verecektir? İki kadın arasındaki gerilim nereye varacaktır?

Kuruluş Orhan'da büyük final: Vatan arayan kabileden köklü bir devlete 5

Halime'yi Yıkan Haber!

Halime, Dursun'un başına gelenleri öğrenir. Dursun'la kavuşmayı bekleyen Halime, bu kez büyük bir acıyla yüzleşme ihtimaliyle karşı karşıya kalır. Halime sevdiği adama kavuşabilecek midir? Yoksa Dursun'un şehadet haberi saraya mı düşecektir?

Kuruluş Orhan'da büyük final: Vatan arayan kabileden köklü bir devlete 6

Bursa'da Topyekün Savaş Hazırlığı!

Bursa'da büyük savaş için hazırlıklar başlar. Uçların gördüğü en büyük cenklerden birine hazırlanan Sultan Orhan ve ordusu, hem Şahinşah'a hem de imparatora karşı büyük bir mücadeleye girişir. Orhan Gazi, iki cepheden gelen bu tehdidi bertaraf edebilecek midir? Hırsıyla her şeyi yakıp yıkan Şahinşah'ı nasıl bir son beklemektedir?

Kuruluş Orhan'da büyük final: Vatan arayan kabileden köklü bir devlete 7

Sultan Orhan'ın Yeni Hedefi Neresi?

Her zaferinde yeni bir hedef çizen Sultan Orhan, artık gözünü daha büyük menzillere dikmiştir. Atlarını dört nala süreceği yeni istikamet, Osmanlı'nın kaderinde yeni bir sayfa açacaktır. Peki Sultan Orhan'ın yeni hedefi neresi olacaktır?

Kuruluş Orhan'da büyük final: Vatan arayan kabileden köklü bir devlete 8

Kuruluş Orhan, final bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan'da büyük final: Vatan arayan kabileden köklü bir devlete 9

Yapım/Yapımcı : Bozdağ Film/Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım : Mehmet Bozdağ

Kuruluş Orhan'da büyük final: Vatan arayan kabileden köklü bir devlete 10

Yönetmen : Bülent İşbilen

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Rabia Balcı

Kuruluş Orhan'da büyük final: Vatan arayan kabileden köklü bir devlete 11

Oyuncular : Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Mustafa Üstündağ (Demirhan Bey), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Mustafa Açılan (Andreas), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Onur Bay (Yiğit), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Dafne (Merve Çandar), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Halil İbrahim Göker (Nasuh Çelebi), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça)

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