İŞKUR verileri ortaya çıktı! 900 bin kişiye iş kapısı aralandı: İşte en çok aranan meslekler ve en çok açık olan iller

Türkiye, enflasyonla mücadele programından taviz vermeden işsizliği 36 aydır tek hanede tutmayı başarırken, piyasanın acil ihtiyaç duyduğu eleman profili de netleşti. İŞKUR'un verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında açık iş sayısı 900 bin sınırına dayanırken, en fazla talep güvenlik görevlisi, garson ve reyon görevlisi gibi meslek gruplarında toplandı. İşte Türkiye geneli işgücü piyasasının röntgeni, en çok eleman arayan iller ve meslekler...

Enflasyonla mücadele programından taviz vermezken işsizliği 36 aydır tek hanede tutarak istihdam yaratmaya devam eden Türkiye'de, işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan (açık iş) eleman profili de ortaya çıktı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından dün açıklanan mayıs ayı verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında açık iş sayısı 894 bin 137 olarak gerçekleşti. Söz konusu rakamın 889 bin 727'si özel sektöre, 4 bin 410'u ise kamuya ait bulunuyor.

EN ÇOK AÇIK OLAN İLLER Açık iş sayısının en fazla olduğu il sıralamasında İstanbul 185 bin 537 ile ilk sırada yer aldı. Şehir bazlı açık iş sayıları şu şekilde gerçekleşti: İstanbul: 185 bin 537

Ankara: 86 bin 523

İzmir: 49 bin 771

Antalya: 44 bin 676

Bursa: 33 bin 677

Kocaeli: 32.990

Kayseri: 25 bin 362

485 BİN HİZMET ELEMANI

Açık iş sayısının sektörel olarak dağılımında ise hizmetler öne çıktı. Söz konusu sektörde açık iş sayısı 485 bin 673 oldu. Bu rakamın alt kırılımında 146 bin 839 kişi ile idari ve destek hizmet faaliyetleri, 110 bin 504 ile toptan ve perakende ticaret, 94 bin 900 ile konaklama ve yiyecek hizmeti ilk sıralarda yer aldı. Sanayi sektöründeki 401 bin 279 kişilik açık işin 304 bin 752'si imalatta yer aldı. Tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılıkta ise 7 bin 185 elaman arandığı dikkat çekti.