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İŞKUR verileri ortaya çıktı! 900 bin kişiye iş kapısı aralandı: İşte en çok aranan meslekler ve en çok açık olan iller

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye, enflasyonla mücadele programından taviz vermeden işsizliği 36 aydır tek hanede tutmayı başarırken, piyasanın acil ihtiyaç duyduğu eleman profili de netleşti. İŞKUR'un verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında açık iş sayısı 900 bin sınırına dayanırken, en fazla talep güvenlik görevlisi, garson ve reyon görevlisi gibi meslek gruplarında toplandı. İşte Türkiye geneli işgücü piyasasının röntgeni, en çok eleman arayan iller ve meslekler...

İŞKUR verileri ortaya çıktı! 900 bin kişiye iş kapısı aralandı: İşte en çok aranan meslekler ve en çok açık olan iller 1

Enflasyonla mücadele programından taviz vermezken işsizliği 36 aydır tek hanede tutarak istihdam yaratmaya devam eden Türkiye'de, işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan (açık iş) eleman profili de ortaya çıktı.

İŞKUR verileri ortaya çıktı! 900 bin kişiye iş kapısı aralandı: İşte en çok aranan meslekler ve en çok açık olan iller 2

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından dün açıklanan mayıs ayı verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında açık iş sayısı 894 bin 137 olarak gerçekleşti. Söz konusu rakamın 889 bin 727'si özel sektöre, 4 bin 410'u ise kamuya ait bulunuyor.

İŞKUR verileri ortaya çıktı! 900 bin kişiye iş kapısı aralandı: İşte en çok aranan meslekler ve en çok açık olan iller 3

EN ÇOK AÇIK OLAN İLLER

Açık iş sayısının en fazla olduğu il sıralamasında İstanbul 185 bin 537 ile ilk sırada yer aldı.

Şehir bazlı açık iş sayıları şu şekilde gerçekleşti:

  • İstanbul: 185 bin 537
  • Ankara: 86 bin 523
  • İzmir: 49 bin 771
  • Antalya: 44 bin 676
  • Bursa: 33 bin 677
  • Kocaeli: 32.990
  • Kayseri: 25 bin 362
İŞKUR verileri ortaya çıktı! 900 bin kişiye iş kapısı aralandı: İşte en çok aranan meslekler ve en çok açık olan iller 4

485 BİN HİZMET ELEMANI
Açık iş sayısının sektörel olarak dağılımında ise hizmetler öne çıktı. Söz konusu sektörde açık iş sayısı 485 bin 673 oldu. Bu rakamın alt kırılımında 146 bin 839 kişi ile idari ve destek hizmet faaliyetleri, 110 bin 504 ile toptan ve perakende ticaret, 94 bin 900 ile konaklama ve yiyecek hizmeti ilk sıralarda yer aldı. Sanayi sektöründeki 401 bin 279 kişilik açık işin 304 bin 752'si imalatta yer aldı. Tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılıkta ise 7 bin 185 elaman arandığı dikkat çekti.

İŞKUR verileri ortaya çıktı! 900 bin kişiye iş kapısı aralandı: İşte en çok aranan meslekler ve en çok açık olan iller 5

GÜVENLİK İLK SIRADA
Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre İşveren tarafından en fazla talep edilen elaman sıralamasında güvenlik görevlileri ilk sırada yer aldı. İŞKUR verilerine göre 42 bin 211 özel güvenlik görevlisi ve 22 bin 308 güvenlik görevlisi açığı bulunuyor.

İŞKUR verileri ortaya çıktı! 900 bin kişiye iş kapısı aralandı: İşte en çok aranan meslekler ve en çok açık olan iller 6

36 bin 784 turizm ve otelcilik elemanı aranırken, 20 bin 928 reyon görevlisi, 21 bin 862 garson, 15 bin 424 market elamanı, 13 bin 729 konfeksiyon işçisi, 13 bin 876 satış elamanı ve 10 bin 959 kasiyer talebe olduğu gözlendi.

İŞKUR verileri ortaya çıktı! 900 bin kişiye iş kapısı aralandı: İşte en çok aranan meslekler ve en çok açık olan iller 7

POMPACI ARANIYOR
İŞKUR verilerinde göze çarpan diğer sektörler arasında 9 bin 364 dikiş makinecisi, 6 bin 711 yük taşıma şoförü, 6 bin 28 ambar görevlisi,

İŞKUR verileri ortaya çıktı! 900 bin kişiye iş kapısı aralandı: İşte en çok aranan meslekler ve en çok açık olan iller 8

5 bin 544 aşçı, 3 bin 418 elektrikçi, 2 bin 597 yolcu taşıma şoförü, bin 927 silahlı güvenlik görevlisi, bin 327, balık temizleme işçisi, bin 843 barista, 6 bin 471 ön muhasebeci,

İŞKUR verileri ortaya çıktı! 900 bin kişiye iş kapısı aralandı: İşte en çok aranan meslekler ve en çok açık olan iller 9

3 bin 78 hemşire, 2 bin 584 kaynakçı, 3 bin 167 forklift operatörü, 2 bin 931 akaryakıt satış elamanı (pompacı), 2 bin 289 aşçı yardımcısı, 2 bin 396 figüran öne çıktı.

İŞKUR verileri ortaya çıktı! 900 bin kişiye iş kapısı aralandı: İşte en çok aranan meslekler ve en çok açık olan iller 10

5 AYDA 590 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnsanı ve emeği merkeze alan, nitelikli işgücünü üretimle buluşturan uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Ocak-Mayıs ayları arasında 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1.4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 894 bin 137 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda işgücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımlara atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi.

İŞKUR verileri ortaya çıktı! 900 bin kişiye iş kapısı aralandı: İşte en çok aranan meslekler ve en çok açık olan iller 11

EN ÇOK BU SEKTÖRLER ELEMAN ARIYOR

Sektör Açık İş Sayısı
Turizm ve otelcilik elemanı 36.784
Özel güvenlik görevlisi (silahsız) 42.211
Güvenlik görevlisi 22.308
Reyon görevlisi 20.928
Servis elemanı (garson) 21.862
Market elemanı 15.424
İŞKUR verileri ortaya çıktı! 900 bin kişiye iş kapısı aralandı: İşte en çok aranan meslekler ve en çok açık olan iller 12
Sektör Açık İş Sayısı
Konfeksiyon işçisi 13.729
Satış elemanı 13.876
Kasiyer 10.959
Makineci (dikiş) 9.364
Yük taşıma şoförü 6.711
Aşçı 5.544
İŞKUR verileri ortaya çıktı! 900 bin kişiye iş kapısı aralandı: İşte en çok aranan meslekler ve en çok açık olan iller 13
Sektör Açık İş Sayısı
Elektrikçi 3.418
Silahlı güvenlik 1.927
Yolcu taşıma şoförü 2.597
Balık temizleme işçisi 1.327
Hemşire 3.078
Barista 1.843
İŞKUR verileri ortaya çıktı! 900 bin kişiye iş kapısı aralandı: İşte en çok aranan meslekler ve en çok açık olan iller 14
Sektör Açık İş Sayısı
Ön muhasebeci 6.471
Kaynakçı 2.584
Forklift operatörü 3.167
Pompacı 2.931
Aşçı yardımcısı 2.289
Figüran 2.396
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