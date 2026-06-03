İstanbul'da görsel şölen! Turkuaz suda dans ettiler

İstanbul Boğazı, son günlerde adeta tropikal koyları andıran büyüleyici bir renk değişimiyle görsel şölen sunuyor. Özellikle boğazın kuzey kesimlerinde ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde yoğunlaşan turkuaz renk, görenleri kendine hayran bırakıyor. Güneş ışınlarıyla parlayan masmavi sulara eşlik eden yemyeşil orman dokusu kartpostallık kareler oluştururken, turkuaz sularda dans eden yunuslar ise manzaraya eşsiz bir güzellik kattı.

İstanbul'da ilkbaharın sonu ve yaz mevsiminin başlangıcında belirli dönemlerde görülen turkuaz renk değişimi, bu yıl da etkisini gösterdi. Boğazın özellikle Karadeniz'e açılan kuzey bölümünde suyun renginin açık mavi ve turkuaz tonlarına dönüşmesi dikkat çekti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde kaydedilen görüntülerde, güneş ışınlarının etkisiyle parlayan su yüzeyi ve koyu yeşil orman dokusu eşsiz bir manzara oluşturdu. Boğazın turkuaza dönen sularında görülen yunuslar da objektiflere yansıdı. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar, teknelerin çevresinde dolaşarak görüntülere hareket kattı.

İstanbul Boğazı'nın doğal yaşamının önemli parçalarından biri olan yunusların turkuaz sular içerisindeki görüntüsü izleyenlere kartpostallık kareler oluşturdu.

RENK DEĞİŞİMİNİN NEDENİ DOĞAL SÜREÇLER

Uzmanlara göre İstanbul Boğazı'nda belirli dönemlerde görülen turkuaz renk değişiminin temel nedenleri arasında Karadeniz'den gelen besin ve mineral açısından zengin sular, plankton yoğunluğu, güneş ışınlarının geliş açısı ve su içerisindeki askıdaki doğal partiküller bulunuyor. Özellikle ilkbahar sonu ve yaz başında artan biyolojik hareketlilik nedeniyle deniz suyunun ışığı yansıtma biçimi değişiyor. Bu durum da Boğaz'ın bazı bölgelerinde turkuaz tonlarının daha belirgin görülmesine neden oluyor.

İstanbul Boğazı'nda benzer görüntüler geçmiş yıllarda da kaydedilmiş, özellikle son yıllarda hava sıcaklıklarının artması ve deniz ekosistemindeki mevsimsel değişimlerle birlikte turkuaz görüntüler daha sık dikkat çekmeye başlamıştı. Bu yıl da mayıs ayının son günlerinde Haziran ayının ilk günlerinde ortaya çıkan renk değişimi, İstanbul'un doğal güzelliklerinden birini yeniden gözler önüne serdi.