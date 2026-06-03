Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren karar: Mesai takibinde kurallar yeniden yazılıyor

Kamu ve özel sektörde milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir karar 2 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çalışanların işe giriş-çıkış ve mesai takibinde biyometrik verilerin kullanılmasına yönelik kararını duyurdu. Karara göre parmak izi, yüz tanıma sistemi, iris veya retina taraması gibi biyometrik tanıma sistemleriyle yapılan mesai takibinin hukuka uygun olmadığı değerlendirildi.

Kararda, dijitalleşme ve güvenliği artırma amacıyla kullanılan biyometrik tanıma sistemlerinin hızlı, doğru ve manipülasyona karşı dirençli yapıları nedeniyle tercih edildiği ancak kişisel verilerin korunması hukuku açısından son derece hassas bir alan oluşturduğu ifade edildi.

AÇIK RIZA TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

KVKK, işçi ve işveren arasındaki ilişkide yapısal bir güç dengesizliği bulunduğuna dikkat çekti. Bu nedenle çalışanlardan alınan açık rızanın her zaman özgür iradeye dayanıp dayanmadığı konusunda ciddi tereddütler bulunduğu vurgulandı. Kararda biyometrik veri işleme faaliyetlerinin yalnızca açık rıza alınmasına dayandırılamayacağı, bunun yanında ölçülülük, gereklilik ve veri minimizasyonu ilkelerine de uygun olması gerektiği belirtildi.

KVKK, çalışma sürelerinin takip edilmesi ve belgelendirilmesine yönelik yasal düzenlemeler bulunmasına rağmen bu takibin biyometrik tanıma sistemleriyle yapılmasını öngören açık bir kanuni düzenleme bulunmadığını hatırlattı. Kararda, "Yasal düzenlemeler ile işverenin çalışma sürelerini takip etmesi ve belgelemesi yönünden hukuki çerçeve çizilmiş olmakla birlikte takibin biyometrik tanımlama sistemleriyle yapılmasını öngören açık kanuni bir düzenleme bulunmadığından mesai takibinin biyometrik verilerin işlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesi hukuka aykırılık teşkil edebilecektir" ifadelerine yer verildi.

Biyometrik verilerin mesai takibi amacıyla yalnızca açık rıza şartına dayanılarak işlenmesinin yeterli bir hukuki zemininin bulunmadığı aktarılan kararda, ayrıca bunun ölçülülük ilkesine de uygun olmadığı belirtildi.