Plastik şişelerde gizli tehlike: Su diye plastik mi içiyoruz?

Hayatımızın neredeyse her alanında kullandığımız plastik ürünler, uzmanlara göre insan sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle pet şişelerden kaynaklanan mikroplastiklerin su ve gıdalar yoluyla vücuda girdiği, zamanla çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtiliyor.

Su içtiğimizi sanırken aslında yavaş yavaş vücudumuza plastik yükleyerek sağlığımızı geri dönülemez bir yola sürüklüyoruz. Dahiliye Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan, "Pet şişeden kaynaklı mikroplastikler suyun içine geçer ve bu mikropartiküller insan vücudu için çok tehlikeli bazı sonuçlara neden olabilir" sözleriyle bu kritik süreci aktardı.

Vücuda giren mikroplastiklerin yarattığı tahribat sadece basit bir kirlilik değil, tam anlamıyla bir sağlık felaketi. Dahiliye Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan, "Kemik iliğini baskılamak gibi kan hastalıkları, kanser hastalıkları yahut östrojeni taklit edebilip bazı kısırlıklar gibi toplum sağlığı açısından pek çok riskleri barındırıyor" ifadelerini kullandı.

KALP SAĞLIĞI RİSK ALTINDA

Mikroplastiklerin en yıkıcı etkilerinden biri de kalp ve damar sağlığı üzerinde görülüyor. Vücudun içine kadar sızmış olan bu maddeler, damar tıkanıklıklarından pıhtı oluşumuna kadar pek çok hayati riski beraberinde getiriyor.

Dahiliye Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan, "En çok da kalp ve damar sağlığı açısından yapılan çalışmalarda, koroner kalp hastalıklarında o pıhtı eğer mikroplastik çok içeriyorsa daha tehlikeli ve daha dönüşümü olmayan ölümcül riskler oluşturuyor" şeklinde konuştu. Damarlarımızın içine kadar işleyen bu gizli tehlikenin, ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.