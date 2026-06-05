Plastik şişelerde gizli tehlike: Su diye plastik mi içiyoruz?
Dakikalar içinde tüketip attığımız plastik ürünler, doğada yüzyıllarca silinmez izler bırakırken insan sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle sıcak havalarda adeta birer kimyasal bombaya dönüşen pet şişeler, vücudumuza sızdırdığı mikropartiküllerle kanserden kısırlığa, kalp damar ve kemik hastalıklarına kadar pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Peki su yerine plastik mi içiyoruz? İşte yanıtı...
Hayatımızın neredeyse her alanında kullandığımız plastik ürünler, uzmanlara göre insan sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle pet şişelerden kaynaklanan mikroplastiklerin su ve gıdalar yoluyla vücuda girdiği, zamanla çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtiliyor.
GÜNEŞ ALTINDAKİ PLASTİK SU ŞİŞESİ TEHLİKE SAÇIYOR
Sıcak havalarda pet şişe kullanımı insan vücudunu olumsuz yönde etkilerden özellikle güneşin altında veya sıcak bir arabanın içinde bekleyen plastikler, suya binlerce mikroplastik ve zararlı kimyasal sızdırıyor.
SICAK HAVA VE GÜNEŞ: PLASTİĞİN KİMYASAL DÖNÜŞÜMÜ
Su içtiğimizi sanırken aslında yavaş yavaş vücudumuza plastik yükleyerek sağlığımızı geri dönülemez bir yola sürüklüyoruz. Dahiliye Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan, "Pet şişeden kaynaklı mikroplastikler suyun içine geçer ve bu mikropartiküller insan vücudu için çok tehlikeli bazı sonuçlara neden olabilir" sözleriyle bu kritik süreci aktardı.
"PLASTİK KULLANIMI KANSER VE KISIRLIK RİSKİNE YOL AÇIYOR"
Vücuda giren mikroplastiklerin yarattığı tahribat sadece basit bir kirlilik değil, tam anlamıyla bir sağlık felaketi. Dahiliye Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan, "Kemik iliğini baskılamak gibi kan hastalıkları, kanser hastalıkları yahut östrojeni taklit edebilip bazı kısırlıklar gibi toplum sağlığı açısından pek çok riskleri barındırıyor" ifadelerini kullandı.
Bu kimyasalların hormon sistemini bozarak vücutta sahte östrojen etkisi yaratarak kısırlık riskini artırdığı bilimsel açıdan onaylandığını ortaya koyuyor.
KALP SAĞLIĞI RİSK ALTINDA
Mikroplastiklerin en yıkıcı etkilerinden biri de kalp ve damar sağlığı üzerinde görülüyor. Vücudun içine kadar sızmış olan bu maddeler, damar tıkanıklıklarından pıhtı oluşumuna kadar pek çok hayati riski beraberinde getiriyor.
Dahiliye Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan, "En çok da kalp ve damar sağlığı açısından yapılan çalışmalarda, koroner kalp hastalıklarında o pıhtı eğer mikroplastik çok içeriyorsa daha tehlikeli ve daha dönüşümü olmayan ölümcül riskler oluşturuyor" şeklinde konuştu. Damarlarımızın içine kadar işleyen bu gizli tehlikenin, ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.