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Plastik şişelerde gizli tehlike: Su diye plastik mi içiyoruz?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dakikalar içinde tüketip attığımız plastik ürünler, doğada yüzyıllarca silinmez izler bırakırken insan sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle sıcak havalarda adeta birer kimyasal bombaya dönüşen pet şişeler, vücudumuza sızdırdığı mikropartiküllerle kanserden kısırlığa, kalp damar ve kemik hastalıklarına kadar pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Peki su yerine plastik mi içiyoruz? İşte yanıtı...

Plastik şişelerde gizli tehlike: Su diye plastik mi içiyoruz? 1

Hayatımızın neredeyse her alanında kullandığımız plastik ürünler, uzmanlara göre insan sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle pet şişelerden kaynaklanan mikroplastiklerin su ve gıdalar yoluyla vücuda girdiği, zamanla çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtiliyor.

TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERDE GİZLİ TEHLİKE! SU DİYE NE İÇİYORUZ?
Plastik şişelerde gizli tehlike: Su diye plastik mi içiyoruz? 2

GÜNEŞ ALTINDAKİ PLASTİK SU ŞİŞESİ TEHLİKE SAÇIYOR

Sıcak havalarda pet şişe kullanımı insan vücudunu olumsuz yönde etkilerden özellikle güneşin altında veya sıcak bir arabanın içinde bekleyen plastikler, suya binlerce mikroplastik ve zararlı kimyasal sızdırıyor.

Plastik şişelerde gizli tehlike: Su diye plastik mi içiyoruz? 3

SICAK HAVA VE GÜNEŞ: PLASTİĞİN KİMYASAL DÖNÜŞÜMÜ

Su içtiğimizi sanırken aslında yavaş yavaş vücudumuza plastik yükleyerek sağlığımızı geri dönülemez bir yola sürüklüyoruz. Dahiliye Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan, "Pet şişeden kaynaklı mikroplastikler suyun içine geçer ve bu mikropartiküller insan vücudu için çok tehlikeli bazı sonuçlara neden olabilir" sözleriyle bu kritik süreci aktardı.

Plastik şişelerde gizli tehlike: Su diye plastik mi içiyoruz? 4

"PLASTİK KULLANIMI KANSER VE KISIRLIK RİSKİNE YOL AÇIYOR"

Vücuda giren mikroplastiklerin yarattığı tahribat sadece basit bir kirlilik değil, tam anlamıyla bir sağlık felaketi. Dahiliye Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan, "Kemik iliğini baskılamak gibi kan hastalıkları, kanser hastalıkları yahut östrojeni taklit edebilip bazı kısırlıklar gibi toplum sağlığı açısından pek çok riskleri barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Bu kimyasalların hormon sistemini bozarak vücutta sahte östrojen etkisi yaratarak kısırlık riskini artırdığı bilimsel açıdan onaylandığını ortaya koyuyor.

Plastik şişelerde gizli tehlike: Su diye plastik mi içiyoruz? 5

KALP SAĞLIĞI RİSK ALTINDA

Mikroplastiklerin en yıkıcı etkilerinden biri de kalp ve damar sağlığı üzerinde görülüyor. Vücudun içine kadar sızmış olan bu maddeler, damar tıkanıklıklarından pıhtı oluşumuna kadar pek çok hayati riski beraberinde getiriyor.

Dahiliye Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan, "En çok da kalp ve damar sağlığı açısından yapılan çalışmalarda, koroner kalp hastalıklarında o pıhtı eğer mikroplastik çok içeriyorsa daha tehlikeli ve daha dönüşümü olmayan ölümcül riskler oluşturuyor" şeklinde konuştu. Damarlarımızın içine kadar işleyen bu gizli tehlikenin, ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Plastik şişelerde gizli tehlike: Su diye plastik mi içiyoruz? 6

PLASTİK KAPLAR VE YAZ SICAKLARINDAKİ BÜYÜK TEHLİKE

Uzmanlar, sadece pet şişelerin değil, plastik kapkacakların da mutfaklardan uzaklaştırılması gerektiğini savunuyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte yükselen sıcaklıklar, plastiklerdeki çözünmeyi hızlandırıyor.

Dahiliye Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan, "Mümkün olduğunca plastikten uzak durmalıyız, evimizde plastik kap kacak bulundurmamaya çalışmalıyız. Plastik olan kaplarda sıvılarımızı, yemeklerimizi lütfen saklamayalım; hele daha yüksek sıcaklıklarda, yaz da geldiği için uzun süre bunları kaplarda saklamayalım" uyarısında bulunarak, cam ürünlerin kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Plastik şişelerde gizli tehlike: Su diye plastik mi içiyoruz? 7

TERMOS KULLANIRKEN DİKKAT!

Sıcak ve soğuk içecekler için yaygın olarak kullanılan termoslar da sanıldığı kadar güvenli olmayabilir. Termosların içine sürekli sıvı ekleyip yıkamadan kullanmak, bakteriyel ve kimyasal riskleri artırıyor.

Dahiliye Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan, "Bardağımızı su içtikten sonra yıkıyorsak onları da yıkamamız lazım. İçinde tükettiğimiz zaman sıvıyı, geri kalan kısma tekrar tekrar doldurmak yerine termosun içini mutlaka güzelce yıkamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Plastik şişelerde gizli tehlike: Su diye plastik mi içiyoruz? 8

DOĞAL ALTERNATİFLER: SELÜLOZ VE NİŞASTA TABANLI PLASTİKLER

Doğayı ve insan sağlığını korumak adına petrol türevli plastiklerden vazgeçilmesi gerektiği belirtiliyor. Petrol ürünleri yerine daha doğal olan selüloz ve nişastadan üretilmiş plastiklerin tercih edilmesi öneriliyor.

Plastik şişelerde gizli tehlike: Su diye plastik mi içiyoruz? 9

Pet şişelerden pipetlere, poşetlerden ıslak mendillere kadar hayatımızın her alanına yayılmış olan tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, insanlığın bu "kimyasal kuşatmadan" kurtulması için tek çare olarak gösteriliyor.

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