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Gökyüzünde büyüleyici şölen! Mavi dolunay hayran bıraktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Astronomide aynı ayda meydana gelen ikinci dolunay olarak adlandırılan Mavi Dolunay, Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde kartpostallık görüntülere sahne oldu. Fotoğraf tutkunları gökyüzündeki oluşumu yakından takip ederken, ortaya birbirinden muhteşem görüntüler çıktı.

Gökyüzünde büyüleyici şölen! Mavi dolunay hayran bıraktı 1

İSTANBUL

İstanbul'da gökyüzünde yükselen dolunay, kent siluetiyle birlikte seyirlik manzaralar ortaya çıkardı. Boğaz hattı ve tarihi yarımada üzerinde yükselen dolunay, Galata Kulesi ile birlikte gece boyunca izleyenlere görsel şölen sundu.

Gökyüzünde büyüleyici şölen! Mavi dolunay hayran bıraktı 2

ADANA


Adana'nın Kozan ilçesinde Mavi Dolunay, tarihi Anavarza Antik Kenti ve Kozan Kalesi ile birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gökyüzünde büyüleyici şölen! Mavi dolunay hayran bıraktı 3

Gökyüzü meraklılarının ilgiyle takip ettiği Mavi Dolunay, Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi ve doğal güzelliklerle aynı karede görüntülendi. Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle bilinen Anavarza Antik Kenti, Kozan Kalesi üzerinde yükselen dolunay, ortaya etkileyici manzaralar çıkardı.
Yeşil zeytin ağaçlarının arasından izlenen dolunay, geceye ayrı bir güzellik kattı.

Gökyüzünde büyüleyici şölen! Mavi dolunay hayran bıraktı 4

BALIKESİR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gökyüzü meraklılarını ve sanatseverleri büyüleyen görsel bir şölen yaşandı. Akşam saatlerinde gökyüzünde tüm görkemiyle beliren tam dolunay Edremit Ulu Cami ile aynı kadrajda buluştu.

Dolunayın büyüleyici ışığı, ulu caminin ikiz minarelerinin tam ortasına denk gelerek kartpostallık görüntülere sahne oldu. Şehrin sembol yapısıyla göksel bir olayın bu eşsiz uyumu, ilçede görsel bir şölen rüzgarı estirdi.

Gökyüzünde büyüleyici şölen! Mavi dolunay hayran bıraktı 5

ERZİNCAN

Erzincan'daki Altıntepe Ören Yeri'nde, gece gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli Urartu yerleşimlerinden biri olan Altıntepe Ören Yeri, ufuk çizgisinden yükselen dolunay ile aydınlandı.

Gökyüzünde büyüleyici şölen! Mavi dolunay hayran bıraktı 6

Işık kirliliğinden uzak, berrak gökyüzünde parıldayan dolunay, Urartular döneminden kalma surlarla birleştiğinde ortaya güzel görüntüler çıktı. Fotoğraf sanatçıları ve doğaseverler, bu doğa olayını fotoğraflamak için Altıntepe eteklerine akın etti. O anlar, doğa ve yaban hayat fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından görüntülendi.

Gökyüzünde büyüleyici şölen! Mavi dolunay hayran bıraktı 7

VAN

Van'da günbatımı sonrası gökyüzünde yükselen dolunay, kentte eşsiz manzaralar oluşturdu. Bulutsuz havanın etkisiyle tüm parlaklığıyla görülen dolunayın, özellikle tarihi Van Kalesi üzerinden yükselmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Van'da akşam saatlerinde beliren dolunay, muhteşem görüntüsüyle izleyenleri hayran bıraktı. Gökyüzündeki görsel şölen, tarihi Van Kalesi ile birleşince ortaya doyumsuz bir manzara çıktı.


Van genelinde akşam saatlerinden itibaren net bir şekilde gözlemlenen dolunay, kentin tarihi ve doğal güzelliklerine adeta ışık oldu. Özellikle Urartulardan kalma tarihi Van Kalesi'nin arkasından yükselen dolunayın heybetli görüntüsü izleyenleri hayran bıraktı. Bulutsuz gökyüzünde tüm ihtişamıyla beliren ay, Van Kalesi'ni seyredenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Gökyüzünde büyüleyici şölen! Mavi dolunay hayran bıraktı 8

KIRIKKALE

Kırıkkale'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu.
Kırıkkale'de kent merkezinde sakin hava ile birlikte dolunay net şekilde görüldü.

Gökyüzünü aydınlatan dolunay, özellikle açık alanlardan izlendi. Akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay manzarası, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Gökyüzünde büyüleyici şölen! Mavi dolunay hayran bıraktı 9

ADIYAMAN

Astronomide aynı ayda meydana gelen ikinci dolunay olarak adlandırılan 'Mavi Dolunay', gece Adıyaman'da da görüntülendi. Ender rastlanan dolunay, gökyüzü gözlemcilerinin dikkatini çekti. Gökyüzüne merak duyanlar, dolunayı ilgiyle izledi.

Gökyüzünde büyüleyici şölen! Mavi dolunay hayran bıraktı 10

BİTLİS

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, izleyenlere güzel bir manzara sundu. Kentin eşsiz doğasıyla birleşen ayın doğuşu, vatandaşları hayran bıraktı.
Tatvan semalarında beliren ve parlaklığıyla adeta geceyi aydınlatan dolunay, karlı dağların üzerinden yükselirken güzel görüntüler oluşturdu. Gökyüzünün berraklığı sayesinde ayın yüzeyindeki detaylar net bir şekilde seçilirken, dolunayın karlı zirvelerle oluşturduğu tezat, doğaseverler için eşsiz bir görsel şölen sundu.


Farklı noktalardan kayıt altına alınan bu büyüleyici doğa olayında, özellikle Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilinden çekilen kareler büyük beğeni topladı. İlk doğuş anında hafif kızıl ve altın sarısı tonlara bürünen dolunayın göl yüzeyine yansımasıyla, adeta görsel bir sanata dönüştü.


Bölgedeki vatandaşlar ve fotoğraf sanatçıları, Tatvan'ın temiz havası ve berrak gökyüzü sayesinde bu tür gökyüzü olaylarının bölgede çok daha etkileyici izlendiğini belirterek o anları cep telefonları ve profesyonel kameralarla kayıt altına aldı. Gece ilerledikçe karlı dağların ardından süzülerek gökyüzünün zirvesine ulaşan dolunay, geriye hafızalardan silinmeyecek fotoğraflar ve unutulmaz anlar bıraktı.

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