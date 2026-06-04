Gökyüzünde büyüleyici şölen! Mavi dolunay hayran bıraktı
Astronomide aynı ayda meydana gelen ikinci dolunay olarak adlandırılan Mavi Dolunay, Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde kartpostallık görüntülere sahne oldu. Fotoğraf tutkunları gökyüzündeki oluşumu yakından takip ederken, ortaya birbirinden muhteşem görüntüler çıktı.
İSTANBUL
İstanbul'da gökyüzünde yükselen dolunay, kent siluetiyle birlikte seyirlik manzaralar ortaya çıkardı. Boğaz hattı ve tarihi yarımada üzerinde yükselen dolunay, Galata Kulesi ile birlikte gece boyunca izleyenlere görsel şölen sundu.
ADANA
Adana'nın Kozan ilçesinde Mavi Dolunay, tarihi Anavarza Antik Kenti ve Kozan Kalesi ile birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Gökyüzü meraklılarının ilgiyle takip ettiği Mavi Dolunay, Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi ve doğal güzelliklerle aynı karede görüntülendi. Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle bilinen Anavarza Antik Kenti, Kozan Kalesi üzerinde yükselen dolunay, ortaya etkileyici manzaralar çıkardı.
Yeşil zeytin ağaçlarının arasından izlenen dolunay, geceye ayrı bir güzellik kattı.
BALIKESİR
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gökyüzü meraklılarını ve sanatseverleri büyüleyen görsel bir şölen yaşandı. Akşam saatlerinde gökyüzünde tüm görkemiyle beliren tam dolunay Edremit Ulu Cami ile aynı kadrajda buluştu.
Dolunayın büyüleyici ışığı, ulu caminin ikiz minarelerinin tam ortasına denk gelerek kartpostallık görüntülere sahne oldu. Şehrin sembol yapısıyla göksel bir olayın bu eşsiz uyumu, ilçede görsel bir şölen rüzgarı estirdi.
ERZİNCAN
Erzincan'daki Altıntepe Ören Yeri'nde, gece gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.
Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli Urartu yerleşimlerinden biri olan Altıntepe Ören Yeri, ufuk çizgisinden yükselen dolunay ile aydınlandı.