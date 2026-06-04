Gökyüzünde büyüleyici şölen! Mavi dolunay hayran bıraktı

Işık kirliliğinden uzak, berrak gökyüzünde parıldayan dolunay, Urartular döneminden kalma surlarla birleştiğinde ortaya güzel görüntüler çıktı. Fotoğraf sanatçıları ve doğaseverler, bu doğa olayını fotoğraflamak için Altıntepe eteklerine akın etti. O anlar, doğa ve yaban hayat fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından görüntülendi.

Van genelinde akşam saatlerinden itibaren net bir şekilde gözlemlenen dolunay, kentin tarihi ve doğal güzelliklerine adeta ışık oldu. Özellikle Urartulardan kalma tarihi Van Kalesi'nin arkasından yükselen dolunayın heybetli görüntüsü izleyenleri hayran bıraktı. Bulutsuz gökyüzünde tüm ihtişamıyla beliren ay, Van Kalesi'ni seyredenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Van'da akşam saatlerinde beliren dolunay, muhteşem görüntüsüyle izleyenleri hayran bıraktı. Gökyüzündeki görsel şölen, tarihi Van Kalesi ile birleşince ortaya doyumsuz bir manzara çıktı.

Astronomide aynı ayda meydana gelen ikinci dolunay olarak adlandırılan 'Mavi Dolunay', gece Adıyaman'da da görüntülendi. Ender rastlanan dolunay, gökyüzü gözlemcilerinin dikkatini çekti. Gökyüzüne merak duyanlar, dolunayı ilgiyle izledi.

BİTLİS

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, izleyenlere güzel bir manzara sundu. Kentin eşsiz doğasıyla birleşen ayın doğuşu, vatandaşları hayran bıraktı.

Tatvan semalarında beliren ve parlaklığıyla adeta geceyi aydınlatan dolunay, karlı dağların üzerinden yükselirken güzel görüntüler oluşturdu. Gökyüzünün berraklığı sayesinde ayın yüzeyindeki detaylar net bir şekilde seçilirken, dolunayın karlı zirvelerle oluşturduğu tezat, doğaseverler için eşsiz bir görsel şölen sundu.



Farklı noktalardan kayıt altına alınan bu büyüleyici doğa olayında, özellikle Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilinden çekilen kareler büyük beğeni topladı. İlk doğuş anında hafif kızıl ve altın sarısı tonlara bürünen dolunayın göl yüzeyine yansımasıyla, adeta görsel bir sanata dönüştü.



Bölgedeki vatandaşlar ve fotoğraf sanatçıları, Tatvan'ın temiz havası ve berrak gökyüzü sayesinde bu tür gökyüzü olaylarının bölgede çok daha etkileyici izlendiğini belirterek o anları cep telefonları ve profesyonel kameralarla kayıt altına aldı. Gece ilerledikçe karlı dağların ardından süzülerek gökyüzünün zirvesine ulaşan dolunay, geriye hafızalardan silinmeyecek fotoğraflar ve unutulmaz anlar bıraktı.