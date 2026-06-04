4 yıl sonra komadan çıkan Burçak kendisini balkondan itenin adını yazdı

İstanbul'da balkondan düşerek girdiği komadan 4 yıl sonra çıkan Burçak Şişman, yaşadığı dehşeti anlatı. Kendisinin balkondan düşmediğini açıklayan Burçak Şişman, eşi Adem Şişman tarafından itildiğini söyledi.

Burçak Şişman (46) 2022 yılında görümcesinin Kağıthane'de 2. katta bulunan evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Çenesi kırılan, yürüme ve konuşma güçlüğü yaşayan Burçak'ın hastaneden taburcu olduktan sonraki ilk sözleri, kocası Adem Şişman'ı (41) işaret ederek "Düşmedim; beni itti, itildim" oldu. Burçak ve ailesinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda Adem Şişman, "kasten öldürme" suçundan hakim karşısına çıktı. Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, ailesi ve avukatlarının yardımıyla mahkemenin ilk duruşmasına katılan Burçak maruz kaldığı fiziki engelleri mahkeme başkanının görmesini istedi. Konuşamayan Burçak, mahkemedeki ifadesini yazılı olarak yaptı.

"TEK İSTEDİĞİM O CEHENNEMDEN KURTULMAKTI" Yaşadıklarını yazarak anlatabilen Burçak, "Eşimin madde bağımlılığı ve yaşadığımız geçim sıkıntıları yüzünden can havliyle çocuğumu alıp evden kaçtığımda tek istediğim o cehennemden kurtulmaktı. Abimin desteğiyle sığındığım evde bile huzur bulamadım. Adem sürekli peşimdeydi, kapıma dayanıp abimi öldürmekle tehdit ediyordu. En sonunda bir boşluğumuzu bulup oğlumu kaçırdı ve sırf evladıma zarar gelmesin diye arabaya binip ablası Asiye'nin evine gitmek zorunda kaldım. Orada telefonumu gasp edip beni adeta esir aldılar. Benden zorla vekalet istediklerinde boyun eğmeyip boşanacağımı söylediğimde ise asıl vahşet başladı" sözleriyle yaşadığı kabusu anlattı.

Yaşadığı işkence dolu günleri anlatan Burçak Şişman, "Fatoş ellerimi sıkıca tutarken, Asiye sıcak ütüyü getirip ellerimi yaktı, acıdan attığım her çığlıkta Adem'den yumruk yedim. Yaşadığım işkencenin sonunda, Asiye ve Fatoş beni acımasızca balkon camından bahçeye fırlatıp ölüme terk ettiler" dedi. Ağır ceza davasının yanı sıra boşanma davası da açmak isteyen Burçak, Adem Şişman'ın kendisine vasi olarak atanmak için açtığı vesayet davasıyla karşı karşıya kaldı. Vesayet davası sonucunda Burçak'ın vasiliği abisine verilmesiyle boşanma davası açabilen Burçak, başına gelenler hakkında sorumluların hukuk önünde cezasını çekmesini istediğini söyledi.

BİLİRKİŞİ VE ADLİ TIP 'CİNAYETE TEŞEBBÜS' DEDİ Dosyaya giren bilirkişi raporunda Burçak'ın avuç içlerindeki yaraların düşerken bir cisme (ağaca) tutunma çabasıyla oluştuğu, bu bulgunun kaza veya cinayet vakalarıyla örtüştüğü belirtildi. Ayrıca Adem Şişman ve ailesinin intihar iddialarına karşılık sunduğu ve olay yerindeki taburenin intihar izlenimi vermek için sonradan yerleştirilmiş olabileceği vurgulandı.