Telefonunuzdaki kullanılmayan abonelikler her ay hesabınızdan para çekiyor olabilir

Telefonunuzda uzun süredir kullanmadığınız bir uygulama her ay hesabınızdan para çekiyor olabilir. Özellikle ücretsiz deneme sonrası otomatik yenilenen abonelikler nedeniyle kullanıcılar farkında olmadan ödeme yaparken, uzmanlar uygulama mağazalarındaki abonelikler bölümünün düzenli kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Mobil cihazların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte uygulama mağazalarındaki abonelik sistemleri bütçemizi sessizce sarsmaya devam ediyor. "Ücretsiz deneme" vaadiyle sunulan ancak iptal edilmediği takdirde her ay kartınızdan para çeken uygulamalar birçok kullanıcının farkında olmadan ödeme yapmasına yol açıyor. KULLANILMAYAN ABONELİKLER NASIL İPTAL EDİLİR? Peki, kullanılmayan aboneliklerden kurtulmanın yolu ne? Bilişim Uzmanı Osman Demircan, abonelik iptali ve güvenli ödeme yöntemleriyle ilgili detayları A Haber ekranlarında paylaştı.

İLK AY ÜCRETSİZ VAADİYLE BAŞLAYAN TUZAK Birçok uygulamanın kullanıcıları çekmek için sunduğu ücretsiz deneme sürelerinin ödeme tuzağına dönüşebileceğini belirten Bilişim Uzmanı Osman Demircan, "Genellikle tek seferlik kullandığımız uygulamalar bize ilk ay ücretsiz, ikinci ay ücretli olacak şekilde sunuluyor. Biz de bunun tamamen ücretsiz olduğunu düşünüyor ya da aboneliğimizi iptal etmiyoruz" dedi.

Abonelik başlatıldıktan sonra iptal işleminin ihmal edilmesinin ciddi maliyetler doğurduğunu vurgulayan Demircan, "7,99, 15,99, 26,99 derken uygulamalar bizden zamanla ciddi paralar almaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

SANAL KART KULLANIMI HAYAT KURTARIYOR Kullanıcıların banka ekstrelerini düzenli kontrol etmesi gerektiğini söyleyen Demircan, "Ekstrelerimizi inceleyerek hangi kullanmadığımız aboneliklerin bizden para aldığını net şekilde görebiliriz" dedi. Sanal kart kullanımının da önemli bir güvenlik yöntemi olduğunu belirten Demircan, "Kredi kartımıza bağlı sanal kart kullandığımızda yalnızca yüklediğimiz tutar kadar harcama yapılabilir. Hesapta para yoksa uygulamalar ödeme çekemez" diye konuştu.