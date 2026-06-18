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Gökyüzünde ay-yıldız şöleni! Türkiye semaları kartpostallık görüntülere sahne oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin dört bir yanında 17 Haziran akşamı gökyüzünde nadir görülen bir astronomi şöleni yaşandı. Gümüşhane'den İstanbul'a, Rize'den Ankara'ya kadar birçok noktada hilal şeklindeki Ay ile Venüs başta olmak üzere gezegenlerin oluşturduğu eşsiz görüntüler görenleri hayran bırakırken, ortaya çıkan manzara Türk bayrağındaki ay-yıldızı anımsattı. Vatandaşlar bu büyüleyici anları cep telefonları ve kameralarıyla kayda alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Gökyüzünde ay-yıldız şöleni! Türkiye semaları kartpostallık görüntülere sahne oldu 1

Türkiye semaları, uzun süredir beklenen gökyüzü olaylarından birine ev sahipliği yaptı. Gün batımının ardından ince hilalin yanında sıralanan Venüs, Jüpiter ve Merkür, adeta görsel bir şölen sundu. Birçok kentte ortaya çıkan manzara, görenleri kendine hayran bıraktı.

Gökyüzünde ay-yıldız şöleni! Türkiye semaları kartpostallık görüntülere sahne oldu 2

HARŞİT ÇAYI ÜZERİNDE NEFES KESEN TABLO

Gümüşhane'de gökyüzünde oluşan nadir gezegen hizalanması, kentin simgelerinden Harşit Çayı üzerinde görüntülendi. Usta fotoğrafçı Metin Aydın'ın objektifine yansıyan karelerde, Ay ve gezegenlerin birbirine en yakın görünümü dikkat çekti.

Şehir merkezinin içinden geçen Harşit Çayı'nın üzerinde oluşan görüntü, kentsel dokuyla birleşince ortaya unutulmaz kareler çıktı. Gökyüzündeki bu eşsiz tablo vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.

Gökyüzünde ay-yıldız şöleni! Türkiye semaları kartpostallık görüntülere sahne oldu 3

ÜÇ GEZEGEN AYNI HİZADA BULUŞTU

Gözlemlerde ince hilal şeklindeki Ay'ın yanında gökyüzünün en parlak gezegenlerinden Venüs yer aldı. Bu ikiliye Jüpiter ve Merkür de eşlik etti.

Gökyüzünde adeta milimetrik bir düzenle sıralanan gök cisimleri, astronomi tutkunlarına uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlar yaşattı.

Gökyüzünde ay-yıldız şöleni! Türkiye semaları kartpostallık görüntülere sahne oldu 4

DÜNYA IŞIĞI ETKİSİ GÖRSEL ŞÖLENİ TAMAMLADI

Gecenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri de bilim dünyasında "Dünya ışığı" olarak bilinen doğa olayı oldu. Ay'ın karanlık yüzeyinin Dünya'dan yansıyan ışıklarla hafifçe aydınlanması, gökyüzündeki görüntüyü daha da etkileyici hale getirdi.

Bu sayede birçok vatandaş, teleskop kullanmadan çıplak gözle gökyüzündeki detayları izleme fırsatı buldu.

Gökyüzünde ay-yıldız şöleni! Türkiye semaları kartpostallık görüntülere sahne oldu 5

İSTANBUL'DA AY VE YILDIZ BULUŞMASI

İstanbul semalarında da hilal şeklindeki Ay ile parlak bir yıldızın yan yana görünmesi dikkat çekti. Gökyüzünde oluşan görüntü, Türk bayrağındaki ay-yıldız sembolünü andırdı.

Gökyüzünde ay-yıldız şöleni! Türkiye semaları kartpostallık görüntülere sahne oldu 6

Kartpostallık manzarayı gören vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları ölümsüzleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi topladı.

Gökyüzünde ay-yıldız şöleni! Türkiye semaları kartpostallık görüntülere sahne oldu 7

RİZE'DE TÜRK BAYRAĞINI ANDIRAN MANZARA

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Çaçahona Yaylası'nda da gökyüzü unutulmaz görüntülere sahne oldu. Hilal Ay'ın hemen üzerinde beliren Venüs, Türk bayrağını andıran etkileyici bir siluet oluşturdu.

Kaçkar Dağları'nın eşsiz manzarasıyla birleşen görüntü, izleyenlerden tam not aldı.

Gökyüzünde ay-yıldız şöleni! Türkiye semaları kartpostallık görüntülere sahne oldu 8

SİVAS'TA DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜ

Sivas'ta gökyüzünde oluşan ay-yıldız silueti vatandaşları adeta mest etti. Çok sayıda kişi cep telefonlarıyla bu anları kaydederken, ortaya çıkan görüntü büyük beğeni topladı.

Gökyüzünde ay-yıldız şöleni! Türkiye semaları kartpostallık görüntülere sahne oldu 9

Gökyüzündeki manzarayı izleyen Salim Kunduz, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Gökyüzünde Türk bayrağımızın ay ve yıldızı bir araya gelmişti. İnsan, Türk bayrağını görünce gururlanıyor ve tüyleri diken diken oluyor. Gökyüzünde ay ve yıldızı bir arada görünce çok duygulandım" dedi.

Gökyüzünde ay-yıldız şöleni! Türkiye semaları kartpostallık görüntülere sahne oldu 10

MERSİN'DEN ANKARA'YA AY-YILDIZ GÜZELLİĞİ

Mersin'in Erdemli ilçesinde de hilal ve parlak yıldızın oluşturduğu görüntü dikkat çekti. Toros Dağları'nın siluetiyle birleşen manzara izleyenlere görsel şölen sundu.

Başkent Ankara'da ise hilal ve yıldızın yan yana gelmesiyle oluşan görüntü, Anıtkabir manzarasıyla birleşince ortaya kartpostallık kareler çıktı. Vatandaşlar, Türk bayrağını andıran bu eşsiz tabloyu uzun süre izledi.

Gökyüzünde ay-yıldız şöleni! Türkiye semaları kartpostallık görüntülere sahne oldu 11

TÜRKİYE AY-YILDIZ MANZARASINI KONUŞTU

Gümüşhane, İstanbul, Rize, Sivas, Mersin ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında gözlenen gökyüzü şöleni, hem astronomi meraklılarını hem de vatandaşları büyüledi. Hilal Ay ve parlak yıldızların oluşturduğu eşsiz görüntüler, geceye damgasını vurdu. Gökyüzünde oluşan ay-yıldız tablosu, milyonlarca kişinin hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı.

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