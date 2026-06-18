Gökyüzünde ay-yıldız şöleni! Türkiye semaları kartpostallık görüntülere sahne oldu
Türkiye'nin dört bir yanında 17 Haziran akşamı gökyüzünde nadir görülen bir astronomi şöleni yaşandı. Gümüşhane'den İstanbul'a, Rize'den Ankara'ya kadar birçok noktada hilal şeklindeki Ay ile Venüs başta olmak üzere gezegenlerin oluşturduğu eşsiz görüntüler görenleri hayran bırakırken, ortaya çıkan manzara Türk bayrağındaki ay-yıldızı anımsattı. Vatandaşlar bu büyüleyici anları cep telefonları ve kameralarıyla kayda alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
Türkiye semaları, uzun süredir beklenen gökyüzü olaylarından birine ev sahipliği yaptı. Gün batımının ardından ince hilalin yanında sıralanan Venüs, Jüpiter ve Merkür, adeta görsel bir şölen sundu. Birçok kentte ortaya çıkan manzara, görenleri kendine hayran bıraktı.
HARŞİT ÇAYI ÜZERİNDE NEFES KESEN TABLO
Gümüşhane'de gökyüzünde oluşan nadir gezegen hizalanması, kentin simgelerinden Harşit Çayı üzerinde görüntülendi. Usta fotoğrafçı Metin Aydın'ın objektifine yansıyan karelerde, Ay ve gezegenlerin birbirine en yakın görünümü dikkat çekti.
Şehir merkezinin içinden geçen Harşit Çayı'nın üzerinde oluşan görüntü, kentsel dokuyla birleşince ortaya unutulmaz kareler çıktı. Gökyüzündeki bu eşsiz tablo vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.
ÜÇ GEZEGEN AYNI HİZADA BULUŞTU
Gözlemlerde ince hilal şeklindeki Ay'ın yanında gökyüzünün en parlak gezegenlerinden Venüs yer aldı. Bu ikiliye Jüpiter ve Merkür de eşlik etti.
Gökyüzünde adeta milimetrik bir düzenle sıralanan gök cisimleri, astronomi tutkunlarına uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlar yaşattı.
DÜNYA IŞIĞI ETKİSİ GÖRSEL ŞÖLENİ TAMAMLADI
Gecenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri de bilim dünyasında "Dünya ışığı" olarak bilinen doğa olayı oldu. Ay'ın karanlık yüzeyinin Dünya'dan yansıyan ışıklarla hafifçe aydınlanması, gökyüzündeki görüntüyü daha da etkileyici hale getirdi.
Bu sayede birçok vatandaş, teleskop kullanmadan çıplak gözle gökyüzündeki detayları izleme fırsatı buldu.
İSTANBUL'DA AY VE YILDIZ BULUŞMASI
İstanbul semalarında da hilal şeklindeki Ay ile parlak bir yıldızın yan yana görünmesi dikkat çekti. Gökyüzünde oluşan görüntü, Türk bayrağındaki ay-yıldız sembolünü andırdı.