Gökyüzünde ay-yıldız şöleni! Türkiye semaları kartpostallık görüntülere sahne oldu

Kartpostallık manzarayı gören vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları ölümsüzleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi topladı.

RİZE'DE TÜRK BAYRAĞINI ANDIRAN MANZARA Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Çaçahona Yaylası'nda da gökyüzü unutulmaz görüntülere sahne oldu. Hilal Ay'ın hemen üzerinde beliren Venüs, Türk bayrağını andıran etkileyici bir siluet oluşturdu. Kaçkar Dağları'nın eşsiz manzarasıyla birleşen görüntü, izleyenlerden tam not aldı.

SİVAS'TA DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜ Sivas'ta gökyüzünde oluşan ay-yıldız silueti vatandaşları adeta mest etti. Çok sayıda kişi cep telefonlarıyla bu anları kaydederken, ortaya çıkan görüntü büyük beğeni topladı.

Gökyüzündeki manzarayı izleyen Salim Kunduz, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Gökyüzünde Türk bayrağımızın ay ve yıldızı bir araya gelmişti. İnsan, Türk bayrağını görünce gururlanıyor ve tüyleri diken diken oluyor. Gökyüzünde ay ve yıldızı bir arada görünce çok duygulandım" dedi.

MERSİN'DEN ANKARA'YA AY-YILDIZ GÜZELLİĞİ Mersin'in Erdemli ilçesinde de hilal ve parlak yıldızın oluşturduğu görüntü dikkat çekti. Toros Dağları'nın siluetiyle birleşen manzara izleyenlere görsel şölen sundu. Başkent Ankara'da ise hilal ve yıldızın yan yana gelmesiyle oluşan görüntü, Anıtkabir manzarasıyla birleşince ortaya kartpostallık kareler çıktı. Vatandaşlar, Türk bayrağını andıran bu eşsiz tabloyu uzun süre izledi.