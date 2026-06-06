Var Mısın Yok Musun'da heyecan dolu anlar! Bankadan büyük teklif!

Ekranların sevilen yarışma programı "Var Mısın Yok Musun"da heyecan doruktaydı. 24 yaşındaki ikiz kardeşler Efe ve Yiğit Günaydı, milyonluk ödül hayaliyle çıktıkları yarışmada izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. İlk etapta art arda önce kırmızı sonra mavi kutu açan ikili, günün sonunda yalnızca 10 TL ile 1 milyon TL'lik kutuları bırakarak adeta nefesleri kesti. Bankanın son hamlesi ise yarışmanın seyrini değiştirdi. İşte o kritik anlar…

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'da yarışmanın ilk dakikalarından itibaren cesur hamleleriyle dikkat çeken ikiz kardeşler Efe ve Yiğit, kutularını açarken zaman zaman büyük riskler aldı. İlk etapta peş peşe açılan kırmızı ve mavi kutularla birlikte stüdyodaki heyecan giderek arttı. Soğukkanlılıklarını korumaya çalışan kardeşler, bankanın tekliflerine rağmen son ana kadar mücadeleyi bırakmadı.

CESUR BAŞLANGIÇ, BÜYÜK RİSKLER Bankanın ilk teklifi 41 bin TL oldu. Ancak Efe ve Yiğit kardeşler bu teklifi düşünmeden reddetti. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde teklif 102 bin TL'ye, ardından 200 bin TL'ye kadar yükseldi. Tam her şey yolunda gidiyor derken art arda açılan kırmızı kutular dengeleri değiştirdi ve bankanın dördüncü teklifi 120 bin TL'ye geriledi.

BANKANIN TEKLİFLERİ BİRER BİRER REDDEDİLDİ Buna rağmen pes etmeyen ikili, oyuna devam etme kararı aldı. Sonraki turlarda açılan üç mavi kutu ise yüzleri yeniden güldürdü. Bu gelişmenin ardından bankanın teklifi 260 bin TL'ye yükseldi. Daha sonra gelen 210 bin TL'lik teklif de kardeşleri kararlarından döndüremedi. Yarışmacılar tüm teklifleri bir bir geri çevirerek büyük ödül için risk almaya devam etti.

SON 2 KUTUDA NEFESLER TUTULDU Dakikalar ilerledikçe stüdyodaki gerilim iyice yükseldi. Günün sonunda açılan kutuların ardından geriye yalnızca 10 TL ile 1 milyon TL'lik kutular kaldı. Böylece yarışmanın kader anı geldi. Kendi kutuları olan 19 numaralı kutu ile 21 numaralı kutu karşısında oturan ikiz kardeşler, milyonluk hayaller ile büyük risk arasında zorlu bir karar vermek zorunda kaldı.