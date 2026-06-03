Schengen randevularında karaborsa iddiası! Bakanlık 7 şirket için harekete geçti

Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılı itibarıyla 6502 sayılı Kanun'un 61'inci maddesi kapsamında tüketicileri aldatıcı-yanıltıcı reklamlara yer verdiği değerlendirilen bir şirket hakkında reklamları durdurma, bir diğer şirket hakkında da reklamları durdurma ile birlikte idari para cezaları uygulanmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte vize başvuru aracılığı hizmeti sunan firmaların hizmet ve tanıtımlarına ilişkin olarak Reklam Kurulu tarafından 6'sı resen incelemeye alınan 7 farklı şirket hakkında 6502 sayılı Kanun'un 61'inci ve 62'nci maddeleri kapsamında incelemeler devam etmektedir."