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Schengen randevularında karaborsa iddiası! Bakanlık 7 şirket için harekete geçti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Schengen vizesinde aylardır süren randevu krizi vatandaşları mağdur etmeye devam ederken, Ticaret Bakanlığından dikkat çeken bir adım geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vize başvuru aracılığı hizmeti sunan 7 farklı şirket hakkında inceleme yürütüldüğünü açıkladı. Son 5 yılda bu firmalarla ilgili tüketici hakem heyetlerine 1187 başvuru yapılırken, CİMER ve e-Devlet üzerinden de yüzlerce şikayet iletildi.

Schengen randevularında karaborsa iddiası! Bakanlık 7 şirket için harekete geçti 1

Schengen vizesi başvurularında yaşanan randevu krizi ve artan şikayetler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine taşındı. Vize başvurularında aracılık hizmeti sunan firmalara yönelik denetim ve incelemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7 farklı şirket hakkında inceleme yürütüldüğünü bildirdi.

Schengen randevularında karaborsa iddiası! Bakanlık 7 şirket için harekete geçti 2

7 ŞİRKET HAKKINDA İNCELEME YÜRÜTÜLÜYOR

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vize danışmanlık hizmeti sunan şirketlerin hizmet ve tanıtımlarının Reklam Kurulu tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Schengen randevularında karaborsa iddiası! Bakanlık 7 şirket için harekete geçti 3

Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılı itibarıyla 6502 sayılı Kanun'un 61'inci maddesi kapsamında tüketicileri aldatıcı-yanıltıcı reklamlara yer verdiği değerlendirilen bir şirket hakkında reklamları durdurma, bir diğer şirket hakkında da reklamları durdurma ile birlikte idari para cezaları uygulanmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte vize başvuru aracılığı hizmeti sunan firmaların hizmet ve tanıtımlarına ilişkin olarak Reklam Kurulu tarafından 6'sı resen incelemeye alınan 7 farklı şirket hakkında 6502 sayılı Kanun'un 61'inci ve 62'nci maddeleri kapsamında incelemeler devam etmektedir."

Schengen randevularında karaborsa iddiası! Bakanlık 7 şirket için harekete geçti 4

ŞİRKETLER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Bolat, Türkiye'de vize danışmanlık hizmeti sunan şirketlerin faaliyetlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Bakanlık tarafından aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalarla ilgili başvuruların hem şikayet üzerine hem de resen incelendiği ifade edildi.

Schengen randevularında karaborsa iddiası! Bakanlık 7 şirket için harekete geçti 5

SON 5 YILDA 1187 BAŞVURU YAPILDI

Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden yapılan incelemelerde vize başvuru aracılığı hizmeti sunan kurumlara yönelik son 5 yılda tüketici hakem heyetlerine toplam 1187 başvuru yapıldığı tespit edildi.

Schengen randevularında karaborsa iddiası! Bakanlık 7 şirket için harekete geçti 6

Ayrıca aynı dönemde:

  • CİMER üzerinden 143 başvuru,
  • e-Devlet üzerinden ise 10 başvuru yapıldı.

Bakanlık, gelen şikayetlerin ilgili hak arama yollarına yönlendirildiğini bildirdi.

Schengen randevularında karaborsa iddiası! Bakanlık 7 şirket için harekete geçti 7

IBAN VE FATURA İDDİALARI DA BAKANLIKLARA İLETİLDİ

Bolat, bazı başvurularda yer alan "şahsi IBAN hesabına ödeme alınması" ve "fatura verilmemesi" yönündeki iddiaların da ilgili kurumlarla paylaşıldığını açıkladı.

Bu kapsamda söz konusu başvuruların değerlendirilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına iletildiği belirtildi.

Schengen randevularında karaborsa iddiası! Bakanlık 7 şirket için harekete geçti 8

VİZE KRİZİ SONRASI GÖZLER İNCELEMELERDE

Özellikle Schengen ülkelerine yönelik vize başvurularında yaşanan randevu sıkıntıları ve artan maliyetler nedeniyle vatandaşlardan gelen şikayetlerin arttığı dönemde başlatılan incelemelerin sonucunda alınacak kararlar merakla bekleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında 7 şirket hakkındaki incelemeler devam ediyor.

Schengen’de randevu krizi büyüyor! SCHENGEN'DE RANDEVU KRİZİ BÜYÜYOR!
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