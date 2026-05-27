Schengen’de randevu krizi büyüyor! Karaborsa fiyatları 1.000 euroya dayandı

Avrupa’ya seyahat etmek isteyen vatandaşların Schengen vizesi çilesi derinleşiyor. Kurban Bayramı ve yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte birçok ülkede vize randevusu bulmak neredeyse imkânsız hale gelirken, oluşan yoğunluk yeni bir karaborsa düzenini de beraberinde getirdi. Aylar sonrasına verilen tarihler, sistemde bulunamayan boşluklar ve uzun bekleme süreleri nedeniyle vatandaşlar çareyi aracılarda aramaya başladı.

Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre; Schengen başvurularında yaşanan sistem krizi, "hızlı randevu" vaadiyle ortaya çıkan bazı kişi ve yapılar için adeta yeni bir gelir kapısı oluşturdu. Özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında yayılan ilanlarda, ücret karşılığında kısa sürede randevu alınabileceği öne sürülüyor. "HIZLI RANDEVU" VAADİYLE YENİ KARABORSA Normal şartlarda 90-100 euro seviyelerinde olan vize başvuru maliyetleri, randevu krizinin ardından katlanmaya başladı. Bazı aracılar, kısa sürede randevu bulma vaadiyle kişi başı yüzlerce euro talep ediyor. Özellikle bayram ve yaz dönemindeki yoğunluk nedeniyle fiyatların 1.000 euro seviyesine kadar çıktığı belirtiliyor. Seyahat planlarını iptal etmek istemeyen vatandaşlar ise çoğu zaman yüksek ücretleri ödemek zorunda kalıyor. Ancak uzmanlar, resmi olmayan kişi ve kurumlar üzerinden yürütülen işlemlerin ciddi mağduriyetlere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Foto: Arşiv DANIŞMANLIK ADI ALTINDA DOLANDIRICILIK İDDİASI Randevu krizinin büyümesiyle birlikte sahte danışmanlık şirketlerine yönelik şikâyetler de artıyor. Kendilerini profesyonel vize danışmanlık firması olarak tanıtan bazı yapılar, "VIP randevu", "garantili vize" ve "kısa sürede sonuç" gibi vaatlerle vatandaşlardan yüksek ücretler talep ediyor. Ancak ödeme sonrasında süreçlerin uzadığı, iletişimin kesildiği ve vatandaşların mağdur edildiği yönünde çok sayıda iddia gündeme geliyor. Antalya merkezli bir firmayla yaşadığı süreci anlatan bir vatandaş, yalnızca danışmanlık hizmeti için yüzlerce euro ödeme yaptığını ancak vaat edilen işlemlerin gerçekleşmediğini söyledi. Vatandaş, seyahat tarihinin geldiğini, uçak bileti ve otel rezervasyonlarının yandığını belirterek, şikâyet platformlarına yazı yazmasının ardından firmadan geri dönüş aldığını ancak ödeme konusunda yine sonuç alamadığını öne sürdü. SİSTEMDE "BOT" İDDİASI Sektör temsilcilerine göre krizin en önemli nedenlerinden biri otomasyon sistemleriyle çalışan "randevu avcıları". İddiaya göre bazı yazılımlar, sistemleri günün her saati tarayarak açılan ya da iptal edilen randevuları saniyeler içinde alabiliyor. Bu sistemlerde kullanılan bot yazılımlarının çoklu hesaplar ve farklı bağlantılar üzerinden işlem yaptığı belirtilirken, gerçek kullanıcıların randevu bulmasının giderek zorlaştığı ifade ediliyor.