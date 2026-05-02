Savcıdan Seher Alaçam talimatı! Casusluk davasında cinayet incelemesi

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:55 Son Güncelleme: 02 Mayıs 2026 07:00 ahaber.com.tr Haber Merkezi

2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu için çalışan ve casusluk davasında tutuklanan Hüseyin Gün'ün 'manevi annem' dediği Seher Alaçam'ın 2022 yılında villa havuzundaki ölümüne ilişkin cinayet şüphesi arttı. Site ve sağlık görevlileri ile Alaçam'ın oğlunun ifadesi alınacak. Hastane ve HTS kayıtları da yeniden incelenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu'nca yürütülen, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı casusluk soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. İngiliz ve ABD istihbaratına çalıştığı ortaya çıkan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Gün'ün 'manevi annem' dediği Seher Alaçam'ın 2022'de Yeniköy'deki villasının havuzunda şüpheli şekilde ölü bulunmasına ilişkin cinayet şüphesi artıyor. Soruşturma savcısı Kayhan Çetin'in talimatıyla dosya yeniden mercek altına alındı.

İFADELERDEKİ ÇELİŞKİ

İlk soruşturmada yüzeysel bırakılan tüm detaylar yeniden incelenirken özellikle Hüseyin Gün'ün olay günü ve sonrasına ilişkin ifadelerindeki çelişkiler, zaman çizelgesindeki boşluklar ve anlatımlarındaki uyumsuzluklar dosyanın yeniden açılmasının en önemli gerekçelerinden biri oldu.

Olay günü 112 Acil Servis'in geç çağrılması, villadaki güvenlik kamera kayıtlarının tam anlamıyla analiz edilmemesi ve kritik görüntülerin yeterince incelenmemesi cinayet ihtimalini güçlendiren başlıklar olarak dosyaya yeniden girdi. Villadaki çalışanlar ile güvenlik personelinin ifadelerinin derinleştirilmemesi, olay öncesi ve sonrasına ilişkin hareketliliklerin detaylı şekilde ortaya konulmaması ve ilişkiler ağının çözümlenmemiş olması dosyada ciddi boşluklar bulunduğunu ortaya koydu.

Adli Tıp raporunda yer alan bazı bulguların ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiği yönündeki değerlendirmeyi zayıflattığı ve bu nedenle ölüm nedeninin yeniden ele alındığı değerlendiriliyor. Soruşturmaya giren dijital verilerde Hüseyin Gün'e ait materyallerde yer alan şifreli kayıtlar ile Seher Alaçam arasında bağlantı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken bu veriler dosyanın seyrini değiştiren unsurlar arasında yer aldı. İlk aşamada Hüseyin Gün ile ilişkilendirilen yüksek tutarlı para hareketlerinin gerçekte Seher Alaçam'a ait olabileceği değerlendirilmeye başlanırken tüm banka kayıtları ve mali akış yeniden incelemeye alındı.