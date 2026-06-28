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Türkiye rüzgarda 5'inci, güneşte ilk 10'da! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini verdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

BloombergNEF'in "Turkey Transition Factbook 2026" raporuna göre Türkiye, 2025 yılında rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada 5'inci, güneş enerjisi kurulumlarında ise 10'uncu sırada yer aldı. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide ulaştığı bu seviyede Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen Milli Enerji ve Maden Politikası, YEKA modeli, yerli ekipman üretimi, lisanssız güneş enerjisi uygulamaları ve yatırım ekosistemini güçlendiren adımlar önemli rol oynadı.

Türkiye rüzgarda 5'inci, güneşte ilk 10'da! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini verdi 1

Uluslararası enerji analiz ve araştırma kuruluşu BloombergNEF (BNEF) tarafından hazırlanan "Turkey Transition Factbook 2026" raporu yayımlandı. Raporda Türkiye'nin enerji dönüşümünde geldiği nokta ile yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri, batarya ve elektrikli araç ekosistemi, temiz sanayi, karbon piyasaları ve enerji dönüşümünün finansmanına yönelik mevcut durum ile 2035 ve 2050 projeksiyonları değerlendirildi.

Türkiye rüzgarda 5'inci, güneşte ilk 10'da! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini verdi 2

TÜRKİYE RÜZGARDA DÜNYA 5'İNCİSİ, GÜNEŞTE İLK 10'DA

Rapora göre Türkiye, 2025 yılında rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada 5'inci, güneş enerjisi kurulumlarında ise 10'uncu sırada yer aldı. Böylece Türkiye, her iki teknolojide de dünyanın önde gelen yenilenebilir enerji pazarları arasındaki konumunu güçlendirdi.

Türkiye rüzgarda 5'inci, güneşte ilk 10'da! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini verdi 3

MİLLİ ENERJİ HAMLESİYLE YENİLENEBİLİR ENERJİDE DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide bugün ulaştığı seviyenin altyapısı Berat Albayrak'ın 2015-2018 yılları arasındaki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde uygulamaya alınan Milli Enerji ve Maden Politikası ile oluşturuldu.

Bu politika kapsamında temel hedef enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, yerli kaynakları azami ölçüde devreye almak, yerli teknolojiyi geliştirmek ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak oldu.

Türkiye rüzgarda 5'inci, güneşte ilk 10'da! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini verdi 4

YEKA MODELİYLE YERLİ ÜRETİM VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Bu dönemde yenilenebilir enerji alanındaki en önemli adımlardan biri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli oldu.

YEKA modeliyle rüzgar ve güneş enerjisinde 10'ar bin megavat olmak üzere toplam 20 bin megavatlık yeni kapasite hedeflenirken, yatırımlarda yerli üretim, yerli mühendislik ve teknoloji transferi şartları getirildi.

Bu model sayesinde yalnızca yeni santrallerin kurulması değil, yerli ekipman üretimi, yerli rüzgar türbini üretimi ve yenilenebilir enerji alanında güçlü bir yatırım ekosisteminin oluşması da hedeflendi.

Türkiye rüzgarda 5'inci, güneşte ilk 10'da! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini verdi 5

BNEF RAPORU YENİ HEDEFLERİ ORTAYA KOYDU

Öte yandan BloombergNEF raporuna göre Türkiye'de 2026-2035 döneminde toplam 25 gigavatlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınması bekleniyor.

Bu dönemde kurulacak yeni rüzgar kapasitesinin yaklaşık yüzde 37'sini Berat Albayrak döneminde hayata geçirilen YEKA projelerinin oluşturacağı öngörülüyor.

Raporda ayrıca lisans almış yaklaşık 19 gigavatlık depolamalı rüzgar enerjisi santrali projesinin hayata geçirilmesiyle yenilenebilir enerji kapasitesinin önemli ölçüde artacağı ifade edildi.

Depolama teknolojilerindeki gelişmelerin rüzgar enerjisinin elektrik sistemindeki rolünü güçlendirmesi beklenirken, daha yüksek baz yük talebinin karşılanabilmesi için ilave rüzgar ve batarya yatırımlarına ihtiyaç duyulacağı da belirtildi.

Türkiye rüzgarda 5'inci, güneşte ilk 10'da! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini verdi 6

BATARYA DEPOLAMA YATIRIMLARI HIZ KAZANACAK

Rapora göre Türkiye'de batarya depolama pazarının önümüzdeki dönemde hızla büyümesi bekleniyor.

Batarya maliyetlerindeki düşüş, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artış ve yerli üretim kapasitesinin gelişmesiyle enerji depolama yatırımlarının ivme kazanacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin 2035 yılına kadar 8 gigavat batarya depolama kapasitesine ulaşması beklenirken, kurulacak kapasitenin yaklaşık yüzde 90'ını şebeke ölçekli projelerin oluşturacağı tahmin ediliyor.

Son dönemde yapılan lisans düzenlemeleriyle yeni şebeke ölçekli depolama lisanslarının yalnızca rüzgar ve güneş santralleriyle entegre projelere verilmesi de yatırımları destekleyen adımlar arasında yer alıyor.

Türkiye rüzgarda 5'inci, güneşte ilk 10'da! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini verdi 7

HİDROELEKTRİK VE JEOTERMAL YATIRIMLARINA DA HIZ VERİLDİ

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yalnızca rüzgar ve güneş değil, hidroelektrik ve jeotermal yatırımları da öncelikli alanlar arasında yer aldı.

Türkiye'nin mevcut su potansiyelinin elektrik üretimine kazandırılması amacıyla hidroelektrik santrallerinin devreye alınmasına hız verilirken, özellikle Ege Bölgesi'ndeki yüksek potansiyel dikkate alınarak jeotermal enerji yatırımlarının artırılması desteklendi.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN VERİLER

Başlık Veri
Rüzgar enerjisi kurulum sıralaması (2025) Dünya 5'incisi
Güneş enerjisi kurulum sıralaması (2025) Dünya 10'uncusu
2026-2035 yeni rüzgar kapasitesi hedefi 25 GW
Lisanslı depolamalı rüzgar projeleri 19 GW
2030 güneş enerjisi hedefi Kurulu gücün yaklaşık iki katına çıkması
2035 batarya depolama hedefi 8 GW
Türkiye rüzgarda 5'inci, güneşte ilk 10'da! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini verdi 8
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