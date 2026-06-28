Türkiye rüzgarda 5'inci, güneşte ilk 10'da! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini verdi

Uluslararası enerji analiz ve araştırma kuruluşu BloombergNEF (BNEF) tarafından hazırlanan "Turkey Transition Factbook 2026" raporu yayımlandı. Raporda Türkiye'nin enerji dönüşümünde geldiği nokta ile yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri, batarya ve elektrikli araç ekosistemi, temiz sanayi, karbon piyasaları ve enerji dönüşümünün finansmanına yönelik mevcut durum ile 2035 ve 2050 projeksiyonları değerlendirildi.

Rapora göre Türkiye, 2025 yılında rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada 5'inci, güneş enerjisi kurulumlarında ise 10'uncu sırada yer aldı. Böylece Türkiye, her iki teknolojide de dünyanın önde gelen yenilenebilir enerji pazarları arasındaki konumunu güçlendirdi.

Bu politika kapsamında temel hedef enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, yerli kaynakları azami ölçüde devreye almak, yerli teknolojiyi geliştirmek ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak oldu.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide bugün ulaştığı seviyenin altyapısı Berat Albayrak'ın 2015-2018 yılları arasındaki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde uygulamaya alınan Milli Enerji ve Maden Politikası ile oluşturuldu.

YEKA MODELİYLE YERLİ ÜRETİM VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Bu dönemde yenilenebilir enerji alanındaki en önemli adımlardan biri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli oldu.

YEKA modeliyle rüzgar ve güneş enerjisinde 10'ar bin megavat olmak üzere toplam 20 bin megavatlık yeni kapasite hedeflenirken, yatırımlarda yerli üretim, yerli mühendislik ve teknoloji transferi şartları getirildi.

Bu model sayesinde yalnızca yeni santrallerin kurulması değil, yerli ekipman üretimi, yerli rüzgar türbini üretimi ve yenilenebilir enerji alanında güçlü bir yatırım ekosisteminin oluşması da hedeflendi.