Milyoner'de 1 milyon TL heyecanı! Verdiği kararla geceye damga vurdu

ATV'nin yıllardır en sevilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 28 Haziran 2026 Pazar akşamında da seyircisini ekrana kilitleyen anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan müzik öğretmeni Özgür Altınok, 1 milyon TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başarırken, o anlarda heyecan dolu anlar yaşandı.

ATV'nin en çok izlenen, eğlendirirken öğreten bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 28 Haziran 2026 Pazar akşamı unutulmaz anlar yaşandı. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen yarışmada, doğuştan görme engelli olan müzik öğretmeni Özgür Altınok ilk barajı hızla geçerken büyük ödüle adım adım yaklaşmayı başardı.

BAŞARILI PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLADI Yurt dışında eğitimlerini tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönen Özgür Altınok, 16 yıl müzik öğretmeni olarak Ataşehir'deki bir ortaokulda görev yaptığını belirtti. Genç yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'de baraj sorusunu hızla geçerken stüdyoda ise nefes kesen anlar yaşandı.

JOKER HAKKI OLMADAN SORUYU YANITLADI Yarışmacı Altınok, büyük ödül için kıyasıya mücadele ederken 500 bin TL değerindeki 11. soruda joker hakkı olmamasına rağmen büyük bir risk alarak takdir topladı.

STÜDYODA KAHKAHA TUFANI 500 bin TL değerindeki soruda; "1977'de keşfedilen, Avustralya'ya özgü hangi adda bir yaban arısı türü vardı?" sorusu yer aldı. Yarışmacı şıklar arasında "b-) Aha ha" yanıtını vererek 1 milyon TL değerindeki sorunun kilidini açarken, büyük mutluluk yaşadı. Yarışmacı Altınok soruyu doğru yanıtlamasının ardından "Kim koyuyor bu isimleri?" demesiyle stüdyoda alkış tufanı koptu.