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Milyoner'de 1 milyon TL heyecanı! Verdiği kararla geceye damga vurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV'nin yıllardır en sevilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 28 Haziran 2026 Pazar akşamında da seyircisini ekrana kilitleyen anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan müzik öğretmeni Özgür Altınok, 1 milyon TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başarırken, o anlarda heyecan dolu anlar yaşandı.

Milyoner'de 1 milyon TL heyecanı! Verdiği kararla geceye damga vurdu 1

ATV'nin en çok izlenen, eğlendirirken öğreten bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 28 Haziran 2026 Pazar akşamı unutulmaz anlar yaşandı.

Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen yarışmada, doğuştan görme engelli olan müzik öğretmeni Özgür Altınok ilk barajı hızla geçerken büyük ödüle adım adım yaklaşmayı başardı.

Milyoner'de 1 milyon TL heyecanı! Verdiği kararla geceye damga vurdu 2

BAŞARILI PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLADI

Yurt dışında eğitimlerini tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönen Özgür Altınok, 16 yıl müzik öğretmeni olarak Ataşehir'deki bir ortaokulda görev yaptığını belirtti. Genç yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'de baraj sorusunu hızla geçerken stüdyoda ise nefes kesen anlar yaşandı.

Milyoner'de 1 milyon TL heyecanı! Verdiği kararla geceye damga vurdu 3

JOKER HAKKI OLMADAN SORUYU YANITLADI

Yarışmacı Altınok, büyük ödül için kıyasıya mücadele ederken 500 bin TL değerindeki 11. soruda joker hakkı olmamasına rağmen büyük bir risk alarak takdir topladı.

Milyoner'de 1 milyon TL heyecanı! Verdiği kararla geceye damga vurdu 4

STÜDYODA KAHKAHA TUFANI

500 bin TL değerindeki soruda; "1977'de keşfedilen, Avustralya'ya özgü hangi adda bir yaban arısı türü vardı?" sorusu yer aldı.

Yarışmacı şıklar arasında "b-) Aha ha" yanıtını vererek 1 milyon TL değerindeki sorunun kilidini açarken, büyük mutluluk yaşadı. Yarışmacı Altınok soruyu doğru yanıtlamasının ardından "Kim koyuyor bu isimleri?" demesiyle stüdyoda alkış tufanı koptu.

Milyoner'de 1 milyon TL heyecanı! Verdiği kararla geceye damga vurdu 5

İŞTE 1 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ O SORU

Kim Milyoner Olmak İster'in 12. sorusunda "11 Ekim 1910 ile 30 Kasım 1910 arasında 7 sayı yayımlandıktan sonra ilgisizlik nedeniyle yayımına son verilen Osmanlı Devleti'ndeki ilk spor gazetesinin adı nedir? " yer aldı.

a- Güreş
b- Tenis
c- Cirit
d- Futbol

Milyoner'de 1 milyon TL heyecanı! Verdiği kararla geceye damga vurdu 6

RİSKE GİRMEK İSTEMEDİ

Yarışmacı, karşısına çıkan tarih sorusunda oldukça zor anlar yaşarken, doğru yanıtı vermek istemeyerek Kim Milyoner Olmak İster'den çekilme kararı aldı.

Milyoner'de 1 milyon TL heyecanı! Verdiği kararla geceye damga vurdu 7

Altınok, yarışmadan 500 bin TL ödül ile ayrılırken, Oktay Kaynarca'nın "Milyoner'den çekilmeseydin vermek istediğin cevap neydi?" sorusuna b şıkkı "Tenis" yanıtını vereceğini ifade etti.

Milyoner'de 1 milyon TL heyecanı! Verdiği kararla geceye damga vurdu 8

DOĞRU YANIT: FUTBOL

Yarışmaya katılan Özgür Altınok'un 1 milyon TL için vermeyi düşündüğü yanıt yanlış çıktı.

MİLYONER'DE TARİHİ ANLAR! 1 MİLYON TL'LİK SORUNUN KİLİDİNİ AÇTI

Büyük ödülün doğru yanıtı ise d şıkkı "Futbol" olacaktı.

Milyoner'de 1 milyon TL heyecanı! Verdiği kararla geceye damga vurdu 9

KAYNARCA: VERDİĞİN KARAR ÇOK DOĞRUYDU


Oktay Kaynarca, doğru şıkkı söylemesinin ardından yarışmacıya dönerek, Milyoner'den çekilme kararının doğru olduğunu belirterek "Verdiğin karar doğru bir karardı. Bu hepimizi rahatlattı. Tenis deseydin hepimiz yıkılmıştık." ifadelerini kullandı.

Milyoner'de 1 milyon TL heyecanı! Verdiği kararla geceye damga vurdu 10

Özgür Altınok, Kim Milyoner Olmak İster'e 500 bin TL ödül ile veda etti.

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