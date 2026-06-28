İstanbul'da 15 bin kiralık konut için geri sayım: 25 bin liralık daire yarı fiyatına kiralanabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut projesi için geri sayım başladı. Ağustos ayında başvuruların alınması planlanan projede hak sahipleri kura ile belirlenecek. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, piyasa değeri 25 bin lira olan bir dairenin TOKİ tarafından ortalama 10-12 bin liraya kiraya verilebileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 Haziran 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız ve bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız" ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların TOKİ tarafından inşa edilecek kiralık konutlarda 3 yıl boyunca oturabileceğini belirten Kurum, "Bu kontenjanlarla vatandaşımız başvuracak ve piyasa rayiçlerinin çok altında fiyatla buraları kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek. 3 yılın sonunda ise aynı konut, aynı şartlarla başka bir ihtiyaç sahibine kiraya verilecek" dedi.

Bakan Kurum ayrıca, İstanbul'daki kiralık konut projesinde belirli kontenjanlar oluşturulacağını ve hak sahiplerinin kura yöntemiyle belirleneceğini açıkladı. Peki, TOKİ'nin kiralık konut projesinde detayları neler?

ÖNCELİK DAR GELİRLİLER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARININ İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında hayata geçirilecek kiralık konut projesinde öncelik sosyal devlet anlayışı gereği dar gelirliler, emekliler, engelliler ve kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlara verilecek. Hak sahipleri şeffaf kura sistemiyle belirlenecek ve ilk etapta 3 yıllık kira sözleşmesi imzalanacak.