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İstanbul'da 15 bin kiralık konut için geri sayım: 25 bin liralık daire yarı fiyatına kiralanabilecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut projesi için geri sayım başladı. Ağustos ayında başvuruların alınması planlanan projede hak sahipleri kura ile belirlenecek. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, piyasa değeri 25 bin lira olan bir dairenin TOKİ tarafından ortalama 10-12 bin liraya kiraya verilebileceğini söyledi.

İstanbul'da 15 bin kiralık konut için geri sayım: 25 bin liralık daire yarı fiyatına kiralanabilecek 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 Haziran 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız ve bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 15 bin kiralık konut için geri sayım: 25 bin liralık daire yarı fiyatına kiralanabilecek 2

İhtiyaç sahibi vatandaşların TOKİ tarafından inşa edilecek kiralık konutlarda 3 yıl boyunca oturabileceğini belirten Kurum, "Bu kontenjanlarla vatandaşımız başvuracak ve piyasa rayiçlerinin çok altında fiyatla buraları kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek. 3 yılın sonunda ise aynı konut, aynı şartlarla başka bir ihtiyaç sahibine kiraya verilecek" dedi.

İstanbul'da 15 bin kiralık konut için geri sayım: 25 bin liralık daire yarı fiyatına kiralanabilecek 3

Bakan Kurum ayrıca, İstanbul'daki kiralık konut projesinde belirli kontenjanlar oluşturulacağını ve hak sahiplerinin kura yöntemiyle belirleneceğini açıkladı. Peki, TOKİ'nin kiralık konut projesinde detayları neler?

İstanbul'da 15 bin kiralık konut için geri sayım: 25 bin liralık daire yarı fiyatına kiralanabilecek 4

ÖNCELİK DAR GELİRLİLER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARININ

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında hayata geçirilecek kiralık konut projesinde öncelik sosyal devlet anlayışı gereği dar gelirliler, emekliler, engelliler ve kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlara verilecek. Hak sahipleri şeffaf kura sistemiyle belirlenecek ve ilk etapta 3 yıllık kira sözleşmesi imzalanacak.

İstanbul'da 15 bin kiralık konut için geri sayım: 25 bin liralık daire yarı fiyatına kiralanabilecek 5

25 BİN LİRALIK DAİRE 10-12 BİN LİRAYA KİRAYA VERİLEBİLİR

ATV ekranlarında konuşan bulunan Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, kiraya verilecek konutların kira bedellerine yönelik değerlendirmede bulundu. TOKİ'nin uygulayacağı kira bedellerinin piyasa koşullarının oldukça altında olacağını belirten Araç, "Piyasa değerinin çok altında olacak. Örneğin 25 bin TL'lik bir kiralık daire TOKİ tarafından ortalama 10-12 bin TL'ye kiraya verilecek" dedi.

İstanbul'da 15 bin kiralık konut için geri sayım: 25 bin liralık daire yarı fiyatına kiralanabilecek 6

KİRA BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?

Kira fiyatlarının piyasa koşullarının altında olması öngörülüyor.

Hesaplamada;

  • Hane geliri,
  • Bölgesel kira ortalamaları,
  • Enflasyon oranı

gibi kriterlerin dikkate alınması planlanıyor. Kira artışlarının da belirli bir üst sınırla, örneğin enflasyona endeksli şekilde yapılması bekleniyor.

İstanbul'da 15 bin kiralık konut için geri sayım: 25 bin liralık daire yarı fiyatına kiralanabilecek 7

KONUTLAR SATILMAYACAK

Projede yer alan konutlar satılmayacak, yalnızca kiraya verilecek. Hak sahiplerinin konutları başkasına devretmesi veya alt kiraya vermesi büyük ölçüde sınırlandırılacak. Böylece sistemin amacının dışına çıkmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İstanbul'da 15 bin kiralık konut için geri sayım: 25 bin liralık daire yarı fiyatına kiralanabilecek 8

KİRA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Bakan Kurum, İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesinde kira bedellerinin piyasa fiyatlarının yaklaşık yarısı seviyesinde olacağını ifade etti. İstanbul'da ortalama kira fiyatlarının 20 bin ila 40 bin TL arasında olduğu dikkate alındığında, sosyal kiralık konutlarda aylık kira bedellerinin konutun büyüklüğüne ve bulunduğu bölgeye göre piyasa fiyatlarının yaklaşık yarısı seviyesinde olması bekleniyor.

İstanbul'da 15 bin kiralık konut için geri sayım: 25 bin liralık daire yarı fiyatına kiralanabilecek 9

TOKİ'NİN KİRALIK KONUT PROJESİNDE DETAYLAR BELLİ OLDU
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