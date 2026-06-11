Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünde çarpıcı gelişme: Erkek arkadaşının ifadesi alındı | Telefon şifresi çözüldü: Detaylar A Haber'de

DİJİTAL HAFIZA MERCEK ALTINDA: ŞİFRELER TEK TEK ÇÖZÜLDÜ

Genç öğretmenin ölümünün arkasındaki sır perdesini aralayacak en kritik kanıtlar dijital dünyadan geldi. Güvenlik güçleri Irmak Ayşe Koparan'ın hem telefonunun hem de bilgisayarının şifrelerini kırmayı başardı. Son görüşmeler ve mesaj trafiğinin mercek altına alındığını belirten Yüksel Akalan, "Irmak öğretmenin hem telefonunun hem de bilgisayarının şifrelerinin çözülmesiyle birlikte son yaptığı görüşmeler, attığı ve gelen mesajlar kontrol altına alınarak incelemeler yapıldı; gözaltılar da bu incelemelerin ardından ardı ardına geldi" sözleriyle teknik takibin boyutunu gözler önüne serdi.

SAVCILIKTAN FLAŞ HAMLE: KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN VALİLİK İZNİ BEKLENİYOR

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için düğmeye bastı. Olay yeri incelemesinin tamamlandığı ve dijital materyallere el konulduğu bu kritik aşamada, soruşturmanın seyri kamu görevlilerine uzandı.

Yüksel Akalan, "Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu görevlilerinin soruşturmaya dahil edilmesi için Ağrı Valiliği'nden bir izin talebinde bulunuldu" bilgisini paylaştı. Bu gelişme, önümüzdeki günlerde okulda görevli diğer kamu çalışanlarının ve yönetim kademesinin de gözaltına alınabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi.