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Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünde çarpıcı gelişme: Erkek arkadaşının ifadesi alındı | Telefon şifresi çözüldü: Detaylar A Haber'de

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, henüz 24 yaşındaki hayatının baharında bir eğitimcinin, Irmak Ayşe Koparan'ın şüpheli ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Soğanlıtepe İlkokulu'nda görev yapan genç öğretmenin cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Buna göre Koparan erkek arkadaşı gözaltına alındı ve ardından ifadesi alındı. Ayrıca olay yeri incelemenin tamamlandığı, aynı zamanda telefonunun şifresi çözüldüğü ve dijital materyallere el konulduğu da açıklandı. A Haber Muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünde çarpıcı gelişme: Erkek arkadaşının ifadesi alındı | Telefon şifresi çözüldü: Detaylar A Haber'de 1

Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın soruşturmasında gelişme yaşandı.

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünde çarpıcı gelişme: Erkek arkadaşının ifadesi alındı | Telefon şifresi çözüldü: Detaylar A Haber'de 2

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Koparan'ın cenazesi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde defnedildi. Koparan için Ayrancılar Mahallesi'ndeki Sultan Abdülhamid Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Koparan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende, Koparan'ın babası Mustafa Ali Koparan, annesi Sultan Kocabıyık, kız kardeşleri Raziye Türen ile Rabia Bayraklı gözyaşı döktü.

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünde çarpıcı gelişme: Erkek arkadaşının ifadesi alındı | Telefon şifresi çözüldü: Detaylar A Haber'de 3

Irmak Ayşe Koparan mesleğe daha 2 yıl önce başlamıştı ilk görev yeri de Ağrı olmuştu. Ölümü ile adeta hüzne boğan Koparan'ın soruşturmasında gelişme yaşandı.

AYŞE ÖĞRETMENİN ERKEK ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI!
Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünde çarpıcı gelişme: Erkek arkadaşının ifadesi alındı | Telefon şifresi çözüldü: Detaylar A Haber'de 4

DETAYLAR A HABER'DE

Soruşturmanın ilk evrelerinde oklar okul yönetimine çevrildi. Olayın hemen ardından başlatılan tahkikat kapsamında, okul müdürü Melati I. ilk gözaltına alınan isim oldu. Emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin ardından serbest bırakılan müdürün sürece dair yaklaşımını aktaran A Haber Muhabiri Yüksel Akalan, "Okul müdürü Melati I. ifadesinin ardından serbest bırakıldı ve bu olayla ilgili herhangi bir dahlinin olmadığını belirtti" şeklinde konuştu.

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünde çarpıcı gelişme: Erkek arkadaşının ifadesi alındı | Telefon şifresi çözüldü: Detaylar A Haber'de 5

ERKEK ARKADAŞI İFADE VERDİ
Soruşturma derinleştikçe çember daralmaya devam ediyor. Bu sabah saatlerinde operasyonun boyutu genişledi ve Irmak öğretmenin erkek arkadaşı da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin durumuyla ilgili detayları paylaşan Yüksel Akalan, "Öğretmenin erkek arkadaşı sabah saatlerinde gözaltına alındı ve ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünde çarpıcı gelişme: Erkek arkadaşının ifadesi alındı | Telefon şifresi çözüldü: Detaylar A Haber'de 6

DİJİTAL HAFIZA MERCEK ALTINDA: ŞİFRELER TEK TEK ÇÖZÜLDÜ
Genç öğretmenin ölümünün arkasındaki sır perdesini aralayacak en kritik kanıtlar dijital dünyadan geldi. Güvenlik güçleri Irmak Ayşe Koparan'ın hem telefonunun hem de bilgisayarının şifrelerini kırmayı başardı. Son görüşmeler ve mesaj trafiğinin mercek altına alındığını belirten Yüksel Akalan, "Irmak öğretmenin hem telefonunun hem de bilgisayarının şifrelerinin çözülmesiyle birlikte son yaptığı görüşmeler, attığı ve gelen mesajlar kontrol altına alınarak incelemeler yapıldı; gözaltılar da bu incelemelerin ardından ardı ardına geldi" sözleriyle teknik takibin boyutunu gözler önüne serdi.

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünde çarpıcı gelişme: Erkek arkadaşının ifadesi alındı | Telefon şifresi çözüldü: Detaylar A Haber'de 7

SAVCILIKTAN FLAŞ HAMLE: KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN VALİLİK İZNİ BEKLENİYOR
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için düğmeye bastı. Olay yeri incelemesinin tamamlandığı ve dijital materyallere el konulduğu bu kritik aşamada, soruşturmanın seyri kamu görevlilerine uzandı.

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünde çarpıcı gelişme: Erkek arkadaşının ifadesi alındı | Telefon şifresi çözüldü: Detaylar A Haber'de 8

Yüksel Akalan, "Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu görevlilerinin soruşturmaya dahil edilmesi için Ağrı Valiliği'nden bir izin talebinde bulunuldu" bilgisini paylaştı. Bu gelişme, önümüzdeki günlerde okulda görevli diğer kamu çalışanlarının ve yönetim kademesinin de gözaltına alınabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi.

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünde çarpıcı gelişme: Erkek arkadaşının ifadesi alındı | Telefon şifresi çözüldü: Detaylar A Haber'de 9

Irmak öğretmenin ölümüyle ilgili kesin neden henüz netleşmiş değil ancak ailenin ve yakın çevrenin iddiaları kan donduran cinsten. Otopsi raporunun beklendiği bu gergin süreçte, genç kadının maruz kaldığı baskılar gündemin ilk sırasına oturdu. Yüksel Akalan, "Kesin ölüm nedeni detaylı otopsi raporunun ardından belli olacak ancak ailesinin ve yakın çevresinin, Irmak öğretmenin mobbinge ve psikolojik şiddete maruz kaldığı, bu nedenle intihar ettiği yönündeki iddiaları değerlendirme konusu" diyerek olayın perde arkasındaki o trajik iddiaları aktardı.

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