Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünde çarpıcı gelişme: Erkek arkadaşının ifadesi alındı | Telefon şifresi çözüldü: Detaylar A Haber'de
Ağrı'nın Hamur ilçesinde, henüz 24 yaşındaki hayatının baharında bir eğitimcinin, Irmak Ayşe Koparan'ın şüpheli ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Soğanlıtepe İlkokulu'nda görev yapan genç öğretmenin cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Buna göre Koparan erkek arkadaşı gözaltına alındı ve ardından ifadesi alındı. Ayrıca olay yeri incelemenin tamamlandığı, aynı zamanda telefonunun şifresi çözüldüğü ve dijital materyallere el konulduğu da açıklandı. A Haber Muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.
Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın soruşturmasında gelişme yaşandı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ
Koparan'ın cenazesi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde defnedildi. Koparan için Ayrancılar Mahallesi'ndeki Sultan Abdülhamid Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Koparan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende, Koparan'ın babası Mustafa Ali Koparan, annesi Sultan Kocabıyık, kız kardeşleri Raziye Türen ile Rabia Bayraklı gözyaşı döktü.
Irmak Ayşe Koparan mesleğe daha 2 yıl önce başlamıştı ilk görev yeri de Ağrı olmuştu. Ölümü ile adeta hüzne boğan Koparan'ın soruşturmasında gelişme yaşandı.
DETAYLAR A HABER'DE
Soruşturmanın ilk evrelerinde oklar okul yönetimine çevrildi. Olayın hemen ardından başlatılan tahkikat kapsamında, okul müdürü Melati I. ilk gözaltına alınan isim oldu. Emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin ardından serbest bırakılan müdürün sürece dair yaklaşımını aktaran A Haber Muhabiri Yüksel Akalan, "Okul müdürü Melati I. ifadesinin ardından serbest bırakıldı ve bu olayla ilgili herhangi bir dahlinin olmadığını belirtti" şeklinde konuştu.
ERKEK ARKADAŞI İFADE VERDİ
Soruşturma derinleştikçe çember daralmaya devam ediyor. Bu sabah saatlerinde operasyonun boyutu genişledi ve Irmak öğretmenin erkek arkadaşı da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin durumuyla ilgili detayları paylaşan Yüksel Akalan, "Öğretmenin erkek arkadaşı sabah saatlerinde gözaltına alındı ve ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.