Meteoroloji'den kritik uyarı: Hafta sonu yağış geliyor sıcaklıklar 8 derece düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten hafta sonu öncesi kritik uyarılar geldi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıkların 7-8 derece düşmesi bekleniyor. Marmara'dan başlayacak sağanak yağışlar birçok ili etkilerken, Güneydoğu'da ise toz taşınımı ve sıcak hava etkisini sürdürecek.
Haftanın son iş gününde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarılar peş peşe geldi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede azalırken, hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, beklenen hava durumu değişikliklerini ve Avrupa'yı bekleyen aşırı sıcak dalgasının Türkiye'ye etkilerini A Haber ekranlarında değerlendirdi.
MARMARA VE KUZEY KESİMLERDE SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR
Hafta sonuna girerken hava sıcaklıklarında sert bir düşüş beklendiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bugün özellikle Balkanlar üzerinden sarkan bir cephe sistemi var. Bu bir soğuk cephe; sıcaklıkları beraberinde düşürecek ve ilerleyen saatlerde Marmara, Karadeniz ve kuzey kesimleri daha çok etkileyecek." ifadelerini kullandı.
Yağışların Trakya'da başlayacağını vurgulayan Tek, "Bugün Trakya'da başlayacak olan yağışlar yarın Marmara geneline ve ülke geneline yayılmış olacak. Sıcaklıklarda bugüne göre yaklaşık 7-8 derecelik düşüşler göreceğiz." sözleriyle aktardı. İstanbul için de özel bir parantez açan uzman, "İstanbul'da bugün yağış yok ancak yarın sıcaklıklar düşüyor. Özellikle Sarıyer ve Beykoz gibi kuzey ilçelerde sıcaklık değerleri 22-23 derecelere kadar inecek." şeklinde konuştu.
EGE VE AKDENİZ'DE "TROPİKAL GECE" VE NEM ALARMI
Ege ve Akdeniz bölgelerinde de yağışlı havanın etkisini göstereceğini söyleyen Adil Tek, "İzmir'de yarın öğleden sonra hafif bir yağmur var. Gece sıcaklıklarının 20 derecenin üzerine çıktığı 'tropikal geceler' nemle birlikte gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.
Antalya'daki durumu ise, "Antalya'da sıcaklık 28 derece ama hissedilen 33-34 derece olacak. Denizden gelen nem yüzde 70-80'lere çıkıyor, bu da klimasız ortamda bulunmayı zorlaştıran, bunaltıcı bir hava demek." sözleriyle özetledi. İç Anadolu Bölgesi için de uyarı yapan Tek, "Başkent Ankara yarın ve pazar günü yağışlı olacak. Pazar günü bugüne göre 6 derecelik bir düşüş yaşanacak, gök gürültülü sağanaklara dikkat edilmeli." dedi.