Meteoroloji'den kritik uyarı: Hafta sonu yağış geliyor sıcaklıklar 8 derece düşecek

Yağışların Trakya'da başlayacağını vurgulayan Tek, "Bugün Trakya'da başlayacak olan yağışlar yarın Marmara geneline ve ülke geneline yayılmış olacak. Sıcaklıklarda bugüne göre yaklaşık 7-8 derecelik düşüşler göreceğiz." sözleriyle aktardı. İstanbul için de özel bir parantez açan uzman, "İstanbul'da bugün yağış yok ancak yarın sıcaklıklar düşüyor. Özellikle Sarıyer ve Beykoz gibi kuzey ilçelerde sıcaklık değerleri 22-23 derecelere kadar inecek." şeklinde konuştu.