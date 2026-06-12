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Meteoroloji'den kritik uyarı: Hafta sonu yağış geliyor sıcaklıklar 8 derece düşecek

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ahaber.com.tr - Özel Haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten hafta sonu öncesi kritik uyarılar geldi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıkların 7-8 derece düşmesi bekleniyor. Marmara'dan başlayacak sağanak yağışlar birçok ili etkilerken, Güneydoğu'da ise toz taşınımı ve sıcak hava etkisini sürdürecek.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Hafta sonu yağış geliyor sıcaklıklar 8 derece düşecek 1

Haftanın son iş gününde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarılar peş peşe geldi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede azalırken, hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

SICAKLIKLAR YERİNİ SERİN HAVAYA BIRAKIYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, beklenen hava durumu değişikliklerini ve Avrupa'yı bekleyen aşırı sıcak dalgasının Türkiye'ye etkilerini A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Hafta sonu yağış geliyor sıcaklıklar 8 derece düşecek 2

MARMARA VE KUZEY KESİMLERDE SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR

Hafta sonuna girerken hava sıcaklıklarında sert bir düşüş beklendiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bugün özellikle Balkanlar üzerinden sarkan bir cephe sistemi var. Bu bir soğuk cephe; sıcaklıkları beraberinde düşürecek ve ilerleyen saatlerde Marmara, Karadeniz ve kuzey kesimleri daha çok etkileyecek." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Hafta sonu yağış geliyor sıcaklıklar 8 derece düşecek 3

Yağışların Trakya'da başlayacağını vurgulayan Tek, "Bugün Trakya'da başlayacak olan yağışlar yarın Marmara geneline ve ülke geneline yayılmış olacak. Sıcaklıklarda bugüne göre yaklaşık 7-8 derecelik düşüşler göreceğiz." sözleriyle aktardı. İstanbul için de özel bir parantez açan uzman, "İstanbul'da bugün yağış yok ancak yarın sıcaklıklar düşüyor. Özellikle Sarıyer ve Beykoz gibi kuzey ilçelerde sıcaklık değerleri 22-23 derecelere kadar inecek." şeklinde konuştu.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Hafta sonu yağış geliyor sıcaklıklar 8 derece düşecek 4

EGE VE AKDENİZ'DE "TROPİKAL GECE" VE NEM ALARMI

Ege ve Akdeniz bölgelerinde de yağışlı havanın etkisini göstereceğini söyleyen Adil Tek, "İzmir'de yarın öğleden sonra hafif bir yağmur var. Gece sıcaklıklarının 20 derecenin üzerine çıktığı 'tropikal geceler' nemle birlikte gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Hafta sonu yağış geliyor sıcaklıklar 8 derece düşecek 5

Antalya'daki durumu ise, "Antalya'da sıcaklık 28 derece ama hissedilen 33-34 derece olacak. Denizden gelen nem yüzde 70-80'lere çıkıyor, bu da klimasız ortamda bulunmayı zorlaştıran, bunaltıcı bir hava demek." sözleriyle özetledi. İç Anadolu Bölgesi için de uyarı yapan Tek, "Başkent Ankara yarın ve pazar günü yağışlı olacak. Pazar günü bugüne göre 6 derecelik bir düşüş yaşanacak, gök gürültülü sağanaklara dikkat edilmeli." dedi.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Hafta sonu yağış geliyor sıcaklıklar 8 derece düşecek 6

GÜNEYDOĞU'DA TOZ FIRTINASI BEKLENİYOR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam edeceğini belirten Adil Tek, "Şanlıurfa'da 36 dereceleri gördük, buralar artık daha fazla soğumayacak. Önümüzdeki günlerde Irak ve Suriye üzerinden gelen toz fırtınalarının etkisini zaman zaman göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Hafta sonu yağış geliyor sıcaklıklar 8 derece düşecek 7

Doğu Anadolu'daki yağışlara da değinen uzman, "Erzurum ve çevresinde yağışlar devam ediyor ancak Doğu Anadolu'daki bu yağışlar genellikle öğleden sonra ısınmanın etkisiyle oluşan konvektif yağışlar." bilgisini paylaştı.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Hafta sonu yağış geliyor sıcaklıklar 8 derece düşecek 8

AVRUPA KAVRULACAK, TÜRKİYE SERİNLEYECEK

Avrupa'yı etkisi altına alacak aşırı sıcak dalgasının Türkiye'ye uğramayacağı müjdesini veren Adil Tek, "Avrupa'da 18 Haziran'dan itibaren 'Omega' tipi yüksek basınç nedeniyle 40 dereceleri aşan aşırı sıcaklar görülecek. Ancak bu sistem tam tersi bir etkiyle kuzeyden bize serin hava indiriyor." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Hafta sonu yağış geliyor sıcaklıklar 8 derece düşecek 9

Literatürde "Ejderha Sıcakları" gibi bir terimin olmadığını belirten Tek, "Avrupa kavrulurken biz bu sene sıcak hava dalgalarına daha az maruz kalacağız, daha serin bir yaz geçireceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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