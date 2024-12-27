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Can Borcu 2. bölüm: "Çocuklarımdan uzak dur"

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" ikinci bölümüyle 28 Aralık Cumartesi akşamı atv'de. İşte Can Borcu'nun 2. bölümüne dair ipuçları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:33
Can Borcu 2. bölüm: Çocuklarımdan uzak dur

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi isimlerinde başrolünde olduğu "Can Borcu" dizisinin 2. bölümü için heyecan dorukta! İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Can Borcu 2. bölüm: Çocuklarımdan uzak dur

2.Bölüm Özeti:

Handan, eşi Celal ve patronu Emel'i otel odasında bastıktan sonra gerçekleşen olaylar konusunda ser verir sır vermez. Otel odasında başlayıp hastane morgunda son bulan olaylar zinciri bölüm sonuna kadar gizemini korur.

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Can Borcu 2. bölüm: Çocuklarımdan uzak dur

Aldığı bıçak darbeleri sonucu hastaneye kaldırılan Emel, hayati tehlikeyi atlatır atlatmaz, intikam yeminleri eder. Başına gelenlerin sorumlusu olarak gördüğü Handan'a karşı büyük bir öfke duyar.

Can Borcu 2. bölüm: Çocuklarımdan uzak dur

Kızını kurtarmaya giderken çarptığı kişinin Handan'ın kocası Celal olduğunu anlayan Mehmet, vicdanının sesini dinleyip bu konuda gerçekleri açıklayabilecek midir?

Can Borcu 2. bölüm: Çocuklarımdan uzak dur

Handan'ın kızı Yasemin annesindeki tuhaflığı fark eder. Onun babasının ölümüyle ilgili bir şeyler sakladığına inanır.

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