Viral Galeri Viral Tıkla Wanda Nara'dan şaşırtan paylaşım! Icardi'nin yüzüğünü çıkarmadı

Wanda Nara'dan şaşırtan paylaşım! Icardi'nin yüzüğünü çıkarmadı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi kendisinden yaşça küçük rapçi L-Gante ile aldatan Wanda Nara, gündemden düşmek bilmiyor. Son olarak, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nara, parmağındaki 200 bin TL değerindeki yüzükle dikkat çekti. Wanda Nara'nın Icardi'nin aldığı yüzüğü hala parmağında taşıması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:02
Wanda Nara’dan şaşırtan paylaşım! Icardi’nin yüzüğünü çıkarmadı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma süreciyle sık sık gündeme gelen Wanda Nara, özel hayatıyla gündemden düşmek bilmiyor...

Wanda Nara’dan şaşırtan paylaşım! Icardi’nin yüzüğünü çıkarmadı

Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile samimi pozlar veren Nara son olarak parmağındaki yüzükle merak uyandırdı!

Wanda Nara’dan şaşırtan paylaşım! Icardi’nin yüzüğünü çıkarmadı

Takvim'in haberine göre; Wanda'nın parmağındaki taşlı yüzüğü görenler şaşkına döndü! Çünkü o yüzüğü kendisine Icardi almıştı. Hatta Kapalıçarşı'da bir kuyumcuya özel olarak yaptırmıştı.

Wanda Nara’dan şaşırtan paylaşım! Icardi’nin yüzüğünü çıkarmadı

O dönem de Icardi ile fotoğraf çektirip "Size yüzük alan adama aşık olun" diye yazmıştı.

Wanda Nara’dan şaşırtan paylaşım! Icardi’nin yüzüğünü çıkarmadı

Ancak hala evli olduğu ve boşanma davasının sürdüğü eşinin yüzüğünü yine taktı. Bu sefer yanında ise sevgilisi L-Gante vardı.

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