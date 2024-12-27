Wanda Nara’dan şaşırtan paylaşım! Icardi’nin yüzüğünü çıkarmadı

Takvim'in haberine göre; Wanda'nın parmağındaki taşlı yüzüğü görenler şaşkına döndü! Çünkü o yüzüğü kendisine Icardi almıştı. Hatta Kapalıçarşı'da bir kuyumcuya özel olarak yaptırmıştı.