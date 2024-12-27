Wanda Nara'dan şaşırtan paylaşım! Icardi'nin yüzüğünü çıkarmadı
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi kendisinden yaşça küçük rapçi L-Gante ile aldatan Wanda Nara, gündemden düşmek bilmiyor. Son olarak, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nara, parmağındaki 200 bin TL değerindeki yüzükle dikkat çekti. Wanda Nara'nın Icardi'nin aldığı yüzüğü hala parmağında taşıması takipçilerinin gözünden kaçmadı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:02