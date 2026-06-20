Muğla'da bahçe kapısı cinayeti! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Eldirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ramazan Çalışkan'ın oturduğu evin demir bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle komşusu Osman Küçükgüzel ile tartıştı.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Küçükgüzel, av tüfeğiyle evinin önüne gittiği Ramazan Çalışkan'a ve yanındaki eşi Emine Çalışkan (40) ile çocuklarına ateş etti. Çalışkan ile eşi kanlar içinde yerde kaldı.