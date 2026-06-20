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Muğla'da bahçe kapısı cinayeti! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle tartıştığı komşusu tarafından av tüfeğiyle öldürülen Ramazan Çalışkan (42) cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırı anı ve çocukların panik içinde çığlık atarak kaçtığı anlar yürekleri dağladı.

Muğla'da bahçe kapısı cinayeti! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı 1

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Eldirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ramazan Çalışkan'ın oturduğu evin demir bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle komşusu Osman Küçükgüzel ile tartıştı.

BAHÇE KAPISI CİNAYETİNDE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Küçükgüzel, av tüfeğiyle evinin önüne gittiği Ramazan Çalışkan'a ve yanındaki eşi Emine Çalışkan (40) ile çocuklarına ateş etti. Çalışkan ile eşi kanlar içinde yerde kaldı.

Muğla'da bahçe kapısı cinayeti! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı 2

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ramazan Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saçmaların isabet ettiği Emine Çalışkan ile kızı E.Ç. (13) ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da bahçe kapısı cinayeti! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı 3

Olayın ardından kendi evine giderek saklandığı belirlenen Küçükgüzel, jandarma ekiplerine teslim oldu. Küçükgüzel işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'da bahçe kapısı cinayeti! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı 4

Emine Çalışkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kızı E.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Muğla'da bahçe kapısı cinayeti! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı 5

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Çalışkan ve eşinin bahçe kapısı önünde bulundukları sırada silah sesinin duyulduğu, ardından Çalışkan çiftinin yere yığıldığı anlar yer aldı.

Muğla'da bahçe kapısı cinayeti! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı 6

Ayrıca görüntülerde, olay sırasında çocukların panik içinde eve doğru kaçarken çığlıkları duyuluyor.

Muğla'da bahçe kapısı cinayeti! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı 7
Muğla'da bahçe kapısı cinayeti! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı 8
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