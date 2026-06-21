Ticarette ve tarımda devrim niteliğinde dönem! 1 milyon liraya varan cezalar devrede

Orman Genel Müdürlüğü, küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için yeni bir adım atıyor. Bu kapsamda, atmosferdeki karbonu tutup depolayarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacak "karbon yutak ormanları" kurulacak.

ÇELTİĞE MESAFE AYARI

Sabah'ın haberine göre Yeni düzenlemeyle çeltik tarlalarının yerleşim yerlerine olan uzaklık sınırları yeniden belirlendi. Buna göre çeltik tarlaları, il ve ilçe merkezlerinde imar sınırından itibaren en az 500 metre, köy ve mahallelerde en kenardaki evin dış çevresi ile tarla arasındaki en yakın nokta ölçülmek şartıyla en az 50 metre uzaklıkta kurulabilecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen lisanssız ikili işbirliği projeleri ile geçmiş yıllardaki yatırım programlarında yer alan projelerin tamamlanma süresi 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2040'a uzatıldı. Öte yandan DSİ tarafından inşa edilen baraj, gölet, Hidroelektrik Santralleri (HES), sulama kanalları gibi su yapılarının güvenliği konusu da netleşti.

Özellikle yaz aylarında serinlemek için girilen gölet ve barajlarda yaşanabilecek boğulma vakaları ve korumasız tesis yollarında yaşanabilecek kazaların önlenmesi için il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve diğer kamu kurumları kendi sorumluluk alanlarında gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve DSİ'yi bilgilendirmekle yükümlü olacak. Mülkiyeti DSİ'ye ait olan su yapıları, servis yolları ve diğer unsurlar kesinlikle amaç dışı kullanılamayacak. Zorunlu hallerde amaç dışı kullanım söz konusu olursa doğabilecek tüm zarardan kişi sorumlu olacak.

ŞEKER PANCARI FİYATLARI MUTABAKATLA BELİRLENECEK

Şeker pancarı üreticilerini yakından ilgilendiren maddeye göre, şeker pancarı fiyatları artık her yıl sabit bir sistemle değil; şeker fabrikası işleten gerçek/ tüzel kişiler ile üreticiler veya onların temsilcileri arasında varılacak mutabakata (anlaşmaya) göre tespit edilecek.