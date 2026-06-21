Ticarette ve tarımda devrim niteliğinde dönem! 1 milyon liraya varan cezalar devrede
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme; alkol reklamı yasaklarından tarımsal mesafe kurallarına, karbon yutak ormanlarından hayvancılık cezalarına kadar geniş bir yelpazede köklü değişiklikler getiriyor.
"Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yasal düzenleme çevre projelerinden tarımsal mesafe kurallarına, alkol reklamı yasaklarından enerji ve su yapılarındaki cezalara kadar çok sayıda önemli değişikliği beraberinde getiriyor.
ALKOL REKLAMINA SIKI DENETİM
Alkollü içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmalara yönelik yasaklar genişletildi. Firmaların isim, marka, logo ve amblemleri ile ambalajlarındaki her türlü ifade, şekil ve görsel; iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde veya herhangi bir etkinlik alanında kesinlikle bulundurulamayacak.
Ayrıca fermente (mayalı) alkollü içki markaları distile (damıtılmış) içki markası olarak, distile içki markaları da fermente içki markası olarak kullanılamayacak.
AYKIRILIKLARA KADEMELİ CEZA
Tütün, tütün mamulü, makaron, sigara filtresi, yaprak sigara kağıdı, alkol ve alkollü içki sektöründe kanunda yetkilendirilen kişiler dışında faaliyet gösteren ve kurallara uymayan gerçek ve tüzel kişilere ise kademeli yaptırım uygulanacak. İlk tespitte eksikliğin giderilmesi için en az 15 gün süre verilecek veya aykırılığın tekrarlanmaması için yazılı uyarı yapılacak.
İkinci tespitte 5 yıl içinde eksiklik giderilmez veya aynı hata 5 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa, 100 Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. Üçüncü tespitte ise aykırı fiil aynı 5 yıllık dönemde üçüncü kez işlenirse, firmanın faaliyet türüne ilişkin tüm belgeleri iptal edilecek.