Mezuniyetler gösteriş yarışına mı dönüştü? Tek günlük tören büyük masraf

Eğitimin en temel kademesinde görev yapan bir Öğretmen ise kutlamaların dozuna dikkat çekerek, "Ben 1. sınıf öğretmeni olduğum için bu noktadan değerlendireyim. Yani tabii ki de bunlar güzel günler, kutlanması gereken, önem verilmesi gereken günler ama aşırıya kaçılmaması gerektiğini ben de düşünüyorum." dedi. Bir başka Veli de bu görüşe katılarak , "Usulünce yapılırsa, kuralınca uygulanırsa güzel olur." şeklinde konuştu. Başka bir Veli ise sosyal medyanın etkisini kabul ederek, "Bence olmalı, güzel oluyor. Sosyal medyada da yayınlanmalı mı? Yani yayınlanmasa da olur ama bizim için güzel bir anı kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

PEKİ ÇÖZÜM NE? AİLELERE "DENGELİ YOL" REÇETESİ

Peki, aileler hem çocuklarını mutlu edip hem de bu şatafat çukuruna düşmeden nasıl bir yol izlemeli? Klinik Psikolog Mehmet Büyükçorak, çözümün çocuğun duygusunu anlamaktan geçtiğini belirterek şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuğumuzun duygusunu anlamak önemli. 'Ben senin bunu istiyor olmanı çok iyi anlıyorum, kaygılarını görüyorum. Bununla birlikte bu etkinlik bizim aile değerlerimize çok uymuyor. Sen de istersen çok sevdiğin birkaç arkadaşını bir araya getirelim, birlikte bir yemeğe gidelim, hepsini sen ayarla' diyerek bütçeyi de belirleyip sorumluluğu çocuğa vermeliyiz. Bir tarafıyla çocuğu yok saymadık, sorumluluğu ona verdik, işi o organize etti ve bütçeye göre hareket etti."