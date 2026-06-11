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Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın gözü kulağı Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon verisine çevrildi. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık veriler netleşirken, Temmuz zammının kaderini belirleyecek Haziran ayı enflasyonuna dair 5 farklı senaryo masaya yatırıldı. Sadece maaşlar değil, kıdem tazminatı tavanından evde bakım parasına kadar tüm ödemeler sil baştan değişecek. İşte kalem kalem Temmuz zammı detayları...

Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 1

20 milyonu aşkın memur ve emeklinin temmuz zammı için artık geri sayım başladı. Temmuz'da sadece emekli ve memur değil sosyal yardım alan vatandaşların da gelirleri artacak. Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık veriler kesinleşti. Şimdi gözler haziran enflasyonuna çevrildi. Böylece temmuz artışı ile ilgili hesaplamalar da belirlendi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryoyu köşesine taşıdı. İşte detaylar

Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 2

5 AYLIK VERİLER NEYİ GÖSTERDİ?
Mayıs enflasyon verisi ile birlikte aralık ayından bu yana geçen 5 ayın oranı ortaya çıktı. Yüzde 16.61 olarak hesaplanan bu oran SSK ve Bağ- Kur emeklisinin artışını, memurlar ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterdi.

Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 3

BU VERİYLE BİRLİKTE HANGİ ORANLAR KESİNLEŞTİ?
Yüzde 16.61 oranı SSK ve Bağ- Kur emeklisinin 5 aylık artışını ifade ediyor. Haziran sıfır bile çıksa bu oran emeklilerin maaşlarına uygulanacak. Bu oranla birlikte memurlar ve memur emeklileri için de 5.05 puanlık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.41'lik artışı kesinleştirmiş oldu.

Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 4

İKİ KESİM ARASINDAKİ FARK NEDEN KAYNAKLANIYOR?
SSK ve Bağ- Kur'luların maaşlarına enflasyon oranı yansıtılırken memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme artışı alıyor. Temmuz'da artış oranı yüzde 7 olacak. Enflasyon farkı ise Ocak'taki yüzde 11 artışın üzerindeki oranı göre hesaplanıyor. Bu yüzden fark oluşuyor.

Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 5

İKİ KESİM ARASINDAKİ FARKIN KAPATILMASI MÜMKÜN MÜ?
Daha önce de memurlar lehine fark oluşmuştu. Ocak ayında yine iki kesim arasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin lehine 6.5 puanlık fark vardı. Bu değişmedi. Ancak Hükümet bu konuda bir karar verirse refah payı ekleyerek iki oranı eşitleyebilir.

Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 6

HAZİRAN BEKLENTİLERİ NASIL?
Haziran enflasyonuna ilişkin pek çok tahmin var. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 1.52 oldu. Geçen yılın haziran ayında TÜFE yüzde 1.37 çıkmıştı. Haziran enflasyonunun mayıs ayında olduğu gibi yüzde 1.71 çıkması da bir ihtimal olarak görülüyor. Haziran enflasyonunu yüzde 1 olarak bekleyenler de var.

Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 7

BU ORANLAR NASIL YANSIYACAK?
Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak Haziran enflasyonu kesinleştikten sonra 6 aylık oran da hesaplanmış olacak. Tahminlere bakıldığında 6 aylık enflasyonun yüzde 17-19 aralığında çıkması bekleniyor.

Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 8

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Ortaya çıkan artış oranları maaşlara direkt yansıtılacak. Ancak emekliler için taban maaş uygulaması da bulunuyor. Taban maaş artışı için yasa gerekiyor. Hükümet ya enflasyon oranını yansıtarak ya da kendisi ocak ayında olduğu gibi bir rakam belirleyerek en düşük emekli maaşını açıklayacak.

Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 9

TABAN MAAŞ NASIL UYGULANACAK?
6 aylık enflasyon oranı kök maaşlara uygulanacak. Ek ödeme ile birlikte ortaya çıkan rakam belirlenen taban maaştan küçükse kalanı seyyanen ödeme ile tamamlanacak. Yüksekse çıkan rakam ödenecek.

Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 10

TAZMİNAT TAVANI DEĞİŞECEK

Kıdem tazminatı ile ilgili hangi değişiklik olacak?
Özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla Temmuz ayında yükselecek. Halen tazminat tavanı 64 bin 948 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 64 bin 455 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar tahmine göre 74 bin 113 liraya ulaşacak.

Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 11

TÜM ÖDEMELER ARTACAK

Temmuz ayında başka hangi ödemeler ve maaşlar artacak?
Her yıl ocak ve temmuz aylarında memurlara yapılan maaş artış oranı birçok sosyal ödemeyi de değiştiriyor. Böylece temmuz ayında emekli ve memurların dışında milyonlarca vatandaşın da geliri artacak. İşte değişecek olan ödemeler: -Memurların aile yardımları. -Memurların toplu sözleşme ikramiyeleri. -65 yaş aylığı. -Evde bakım parası. -Engelli ve engelli yakını aylığı. -Hastalara ödenen sosyal yardımlar.

Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 12

İŞTE 5 FARKLI SENARYO

HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1 OLURSA
SSK Bağ-Kur artış oranı Yüzde 17.77
Memur enflasyon farkı 6.10 puan
Memur ve emeklisi artışı Yüzde 13.53
En düşük emekli maaşı 23.554 TL
En düşük memur maaşı 70.264 TL
En düşük memur emeklisi maaşı 31.530 TL
Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 13
HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1.37 OLURSA
SSK Bağ-Kur artış oranı Yüzde 18.20
Memur enflasyon farkı 6.49 puan
Memur ve emeklisi artışı Yüzde 13.94
En düşük emekli maaşı 23.640 TL
En düşük memur maaşı 70.517 TL
En düşük memur emeklisi maaşı 31.643 TL
Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 14
HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1.52 OLURSA
SSK Bağ-Kur artış oranı Yüzde 18.38
Memur enflasyon farkı 6.65 puan
Memur ve emeklisi artışı Yüzde 14.11
En düşük emekli maaşı 23.676 TL
En düşük memur maaşı 70.623 TL
En düşük memur emeklisi maaşı 31.691 TL
Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 15
HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1.6 OLURSA
SSK Bağ-Kur artış oranı Yüzde 18.47
Memur enflasyon farkı 6.73 puan
Memur ve emeklisi artışı Yüzde 14.20
En düşük emekli maaşı 23.694 TL
En düşük memur maaşı 70.678 TL
En düşük memur emeklisi maaşı 31.718 TL
Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 16
HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1.71 OLURSA
SSK Bağ-Kur artış oranı Yüzde 18.60
Memur enflasyon farkı 6.85 puan
Memur ve emeklisi artışı Yüzde 14.33
En düşük emekli maaşı 23.720 TL
En düşük memur maaşı 70.759 TL
En düşük memur emeklisi maaşı 31.752 TL
Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 17
Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 18
Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 19
Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo 20
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