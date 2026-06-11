Milyonların geliri artıyor! Memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryo

Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın gözü kulağı Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon verisine çevrildi. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık veriler netleşirken, Temmuz zammının kaderini belirleyecek Haziran ayı enflasyonuna dair 5 farklı senaryo masaya yatırıldı. Sadece maaşlar değil, kıdem tazminatı tavanından evde bakım parasına kadar tüm ödemeler sil baştan değişecek. İşte kalem kalem Temmuz zammı detayları...

20 milyonu aşkın memur ve emeklinin temmuz zammı için artık geri sayım başladı. Temmuz'da sadece emekli ve memur değil sosyal yardım alan vatandaşların da gelirleri artacak. Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık veriler kesinleşti. Şimdi gözler haziran enflasyonuna çevrildi. Böylece temmuz artışı ile ilgili hesaplamalar da belirlendi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem memur ve emekli maaşları için 5 farklı senaryoyu köşesine taşıdı. İşte detaylar

5 AYLIK VERİLER NEYİ GÖSTERDİ?

Mayıs enflasyon verisi ile birlikte aralık ayından bu yana geçen 5 ayın oranı ortaya çıktı. Yüzde 16.61 olarak hesaplanan bu oran SSK ve Bağ- Kur emeklisinin artışını, memurlar ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterdi.

BU VERİYLE BİRLİKTE HANGİ ORANLAR KESİNLEŞTİ?

Yüzde 16.61 oranı SSK ve Bağ- Kur emeklisinin 5 aylık artışını ifade ediyor. Haziran sıfır bile çıksa bu oran emeklilerin maaşlarına uygulanacak. Bu oranla birlikte memurlar ve memur emeklileri için de 5.05 puanlık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.41'lik artışı kesinleştirmiş oldu.

İKİ KESİM ARASINDAKİ FARK NEDEN KAYNAKLANIYOR?

SSK ve Bağ- Kur'luların maaşlarına enflasyon oranı yansıtılırken memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme artışı alıyor. Temmuz'da artış oranı yüzde 7 olacak. Enflasyon farkı ise Ocak'taki yüzde 11 artışın üzerindeki oranı göre hesaplanıyor. Bu yüzden fark oluşuyor.