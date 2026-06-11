Adana'da dehşet! Babadan kalan miras kanlı bitti

Olay, 7 Haziran günü Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet P. (49) ile ağabeyi Ercan P. (55) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Ercan P., kardeşi Muhammet P.'ye tabancayla ateş etti.

Muhammet P. ise yanında bulunan bıçakla ağabeyini çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ercan P.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Muhammet P. ise hastaneye kaldırıldı.

Emniyetteki ifadesinde, "Babamın dükkanından gelen kira gelirini, kardeşler arasında eşit paylaştırmıyordu. Bu sorunu konuşmak için yanına gittiğimde bana tabancayla ateş etti. Ben de kendimi korumak için bıçakladım. Öldürmek istemiyordum, pişmanım" dediği öğrenildi.