Var Mısın Yok Musun'a damga vuran anlar! Aldığı kararla milyoner oldu

ATV'nin ilgiyle izlenen bilgi yarışması Var Mısın Yok Musun'da bu hafta yaptığı analizlerle damga vuran Taha Günaydın günün yarışmacısı oldu. Günaydın gece boyunca kutuları peşi sıra açarken bankanın vermiş olduğu 1 milyon 75 bin TL değerindeki rekor rakama evet diyerek yarışmaya veda etti. Genç yarışmacının gecenin sonunda kutusundan 500 bin TL çıktı.

Türk televizyonlarının yıllardır en sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da 01 Temmuz akşamı heyecan dolu anlar yaşandı. Günün yarışmacısı Taha Günaydın olurken, yarışma boyunca gülümseten anlara sahne oldu.

VERDİĞİ KARARLARLA DAMGA VURDU 1994 yılında İstanbul'da doğan yarışmacı Taha Günaydın'ın en büyük hayali istediği arabayı alabilmek. Eşi ile birlikte Var Mısın Yok Musun'a gelen yarışmacı, gece boyunca boyunca sergilediği sakin tavır ve stratejik tercihleriyle izleyicilerin dikkatini çekti. Büyük ödüle adım adım yaklaşan Günaydın, kritik anlarda verdiği kararlarla Var Mısın Yok Musun'da hafızalara kazındı.

BANKANIN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde yüksek tutarlı banka teklifleri alan Taha Günaydın, büyük ödül ihtimalini göz önünde bulundurarak risk almaya devam etti. Soğukkanlılığını koruyan yarışmacı, teklifleri değerlendirirken hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilere büyük heyecan yaşattı.

1 MİLYON 75 BİN TL'LİK TEKLİFE "EVET" DEDİ İlk kutuda dört kez mavi kutu açan yarışmacı, finale yaklaşılırken bankadan gelen 1 milyon 75 bin TL'lik teklifle oldukça zor anlar yaşadı. VAR MISIN YOK MUSUN'DA BÜYÜK HEYECAN! MİLYONLUK KARAR KAZANDIRDI Yarışmanın kırılma anı olan o dakikalarda uzun süre düşünen Günaydın, bu kez teklifi kabul ederek yarışmayı bu ödülle tamamlamayı tercih etti.

KARARININ NE KADAR DOĞRU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Yarışmanın sona ermesinin ardından kendi kutusunda 500 bin TL olduğu görüldü. Böylece Taha Günaydın'ın bankanın teklifini kabul ederek verdiği kararın doğru olduğu netleşti.