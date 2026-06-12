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Antalya’da dehşet anları! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, yalnız yaşadığı bodrum kattaki daireyi ateşe vererek kendisini eve kilitledi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince, itfaiye kapıyı kırarak içeri girdi ve kadını yanmaktan son anda kurtardı.

Antalya’da dehşet anları! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi 1

Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3864 Sokak'ta yer alan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ç.A., yalnız yaşadığı evi ateşe verip, kendisini içeri kilitledi.

Antalya’da dehşet anları! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi 2

Apartmanda oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, bodrum kata inerek Ç.A.'ya kapıyı açmasını söyledi.

ATEŞE VERDİĞİ EVE KENDİSİNİ KİLİTLEDİ
Antalya’da dehşet anları! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi 3

Ekiplerin tüm ikna çabalarına rağmen Ç.A., kapıyı açmadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, dairedeki açık olan ocağı kapattı, yanan halı ve perdeleri de söndürdü.

Antalya’da dehşet anları! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi 4

Polis ekipleri ise direnen Ç.A.'yı kelepçeleyerek evden çıkardı. Apartman önünde kendisini bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Ç.A., yine zorluk çıkardı.

Antalya’da dehşet anları! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi 5

Ç.A., polisin yardımıyla ambulansa kadar götürüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Ç.A., tedaviyi kabul etmedi.

Antalya’da dehşet anları! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi 6

Sakinleşmesinin ardından Ç.A. polis tarafından ifadesi için merkeze götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili inceleme ve çalışması sürüyor.

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