Los Angeles alev alev yanıyor! Ulusal muhafızlar görevlendirildi

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna da Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlar için California Ulusal Muhafızlarından yardım istediklerini belirterek, silahlı olarak bu geceden itibaren sahaya inecekleri, trafik kontrolü ve kritik altyapı konusunda yardımcı olacakları bilgisini paylaştı.