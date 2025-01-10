Los Angeles alev alev yanıyor! Ulusal muhafızlar görevlendirildi
ABD'nin Los Angeles kenti alev alev yanıyor. Yangınlar nedeniyle altı kişi hayatını kaybetti, pek çok bina da kullanılamaz hale geldi. 100 bini aşkın kişi tahliyeye zorlanırken, Los Angeles'ı kavuran yangınlar uydu fotoğraflarına yansıdı. Yangınlarla mücadele için ulusal muhafızlar görevlendirilirken, ABD Başkanı Joe Biden, yangınlarından kaynaklanan masrafların tamamını 6 ay karşılayacaklarını açıkladı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 06:31