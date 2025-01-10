Viral Galeri Viral Tıkla Los Angeles alev alev yanıyor! Ulusal muhafızlar görevlendirildi

Los Angeles alev alev yanıyor! Ulusal muhafızlar görevlendirildi

ABD'nin Los Angeles kenti alev alev yanıyor. Yangınlar nedeniyle altı kişi hayatını kaybetti, pek çok bina da kullanılamaz hale geldi. 100 bini aşkın kişi tahliyeye zorlanırken, Los Angeles'ı kavuran yangınlar uydu fotoğraflarına yansıdı. Yangınlarla mücadele için ulusal muhafızlar görevlendirilirken, ABD Başkanı Joe Biden, yangınlarından kaynaklanan masrafların tamamını 6 ay karşılayacaklarını açıkladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 06:31
Los Angeles alev alev yanıyor! Ulusal muhafızlar görevlendirildi

ABD'nin California eyaleti Los Angeles şehrinde devam eden yangınlarda 5 binden fazla yapının hasar gördüğü ya da tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Los Angeles alev alev yanıyor! Ulusal muhafızlar görevlendirildi

Bölge yetkilileri gün içinde ikinci kez basın toplantısı düzenleyerek gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Eaton bölgesindeki yangının yaklaşık 14 bin dönüm alana yayıldığını, şu ana kadar kontrol altına alınma oranının sıfır olduğunu söyledi.

Los Angeles alev alev yanıyor! Ulusal muhafızlar görevlendirildi

Marrone, "Şu ana kadar yangında 5 binden fazla yapının hasar gördüğünü veya tamamen kullanılamaz hale geldiğini teyit edebiliriz." dedi.

Yangınların çıkış nedeninin hala araştırıldığını belirten Marrone, kundaklama sonucu çıktığının anlaşılması durumunda bundan kaynaklanan ölümlerin cinayet olarak soruşturulacağını kaydetti.

Los Angeles alev alev yanıyor! Ulusal muhafızlar görevlendirildi

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna da Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlar için California Ulusal Muhafızlarından yardım istediklerini belirterek, silahlı olarak bu geceden itibaren sahaya inecekleri, trafik kontrolü ve kritik altyapı konusunda yardımcı olacakları bilgisini paylaştı.

Los Angeles alev alev yanıyor! Ulusal muhafızlar görevlendirildi

Luna, ayrıca Palisades ve Eaton ile etrafındaki belirli bölgelerde, bugün yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını ifade etti.

Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo da toplantıda, şu anda tahliye emri altındaki sakinlerin yetkililerden bilgi gelinceye kadar evlerine dönmemeleri gerektiğini söyledi.

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