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Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı

Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.01.2025 22:29
ABD’nin California eyaleti, orman yangını felaketi yaşıyor. California’da yer alan Los Angeles County’deki orman yangınları rüzgar nedeniyle yayılarak devam ederken, söndürme çalışmaları da devam ediyor. Los Angeles County Şerifi Robert Luna, yangına ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, tüm zorunlu tahliye bölgelerini kapsayan bir sokağa çıkma yasağı kararı alındığını söyledi. Yağma ya da hırsızlığı önlemek için memurların tahliye edilen bölgelerde devriye gezdiğini belirten Luna, yangınlarda 153 bin kişinin tahliye emri altında olduğunu, tahliye uyarılarının yaklaşık 166 bin 800 kişiyi etkilediğini ve yaklaşık 57 bin 830 yapının risk altında olduğunu kaydetti.
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Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı
Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı
Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı
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