10 Ocak 2025, Cuma

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ABD’de milyonluk evler küle döndü! Los Angeles’tan canlı yayın

ABD’de milyonluk evler küle döndü! Los Angeles’tan canlı yayın

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Giriş: 10.01.2025 11:31
Güncelleme:10.01.2025 11:32
ABD'nin Los Angeles kenti alev alev yanıyor. Ekipler "Çaresiz kalıyoruz. Yangın kontrol altına alınamıyor" açıklamaları yaparken, vatandaşlar kovalarla yangına müdahale etmeye çalışıyor. Öte yandan yetkililer, çıkan şiddetli orman yangınları nedeniyle en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı. Bölgede bulunan AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu, A Haber canlı yayınında felaketin boyutuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ABD’de milyonluk evler küle döndü! Los Angeles’tan canlı yayın
ABD’de milyonluk evler küle döndü!
ABD’de milyonluk evler küle döndü!
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