10 Ocak 2025, Cuma
ABD’de milyonluk evler küle döndü! Los Angeles’tan canlı yayın
ABD'nin Los Angeles kenti alev alev yanıyor. Ekipler "Çaresiz kalıyoruz. Yangın kontrol altına alınamıyor" açıklamaları yaparken, vatandaşlar kovalarla yangına müdahale etmeye çalışıyor. Öte yandan yetkililer, çıkan şiddetli orman yangınları nedeniyle en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı. Bölgede bulunan AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu, A Haber canlı yayınında felaketin boyutuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.