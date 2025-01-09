Yumurtanın mucizevi faydaları! Günde 1 tane tüketirseniz...

Karbonhidrat

Yumurtanın karbonhidrat içeriği oldukça düşüktür. Bir büyük boy yumurta, sadece yaklaşık 0,5 gram karbonhidrat içerir. Bu da yumurtanın kan şekerini hızlıca yükseltmediği anlamına gelir, bu yüzden kan şekeri dengesine dikkat edenler için ideal bir besin kaynağıdır.

Protein

Yumurtalar, kaliteli protein kaynaklarından biridir. İçerdikleri protein, vücuda gerekli tüm esansiyel amino asitleri sağlar. Bir adet yumurta yaklaşık 6,3 gram protein içerir ve bu protein vücut tarafından çok iyi bir şekilde kullanılır.

Vitaminler ve Mineraller

Yumurtanın sarısı ve beyazı birçok önemli vitamin ve mineral içerir. B2 (riboflavin), B12 (kobalamin), A, D, E, K vitaminleri, folik asit, biyotin ve kolin gibi besin öğeleri yumurtada bulunur. Ayrıca, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar da yer alır. Bu bileşenler göz sağlığını korur ve hücresel fonksiyonları destekler.

Yağ

Yumurtada bulunan yağların büyük kısmı sağlıklı doymamış yağlardır. Bir yumurta yaklaşık 5 gram yağ içerirken, bunun 1,5 gramı doymuş yağdır. Yumurtadaki kolesterol miktarı, çoğu insan için endişe verici olmayıp, sağlıklı bir diyetin parçası olarak faydalıdır.