HAKEMİ ÜLKESİNE GÖNDERDİLER Turnuva öncesinde tartışmalara yol açan uygulamalardan biri de Somalili hakem Omar Artan'ın yaşadığı kriz oldu. FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere seçilen Artan'ın, ABD'ye girişine izin verilmedi. Miami Havalimanı'nda yapılan incelemelerin ardından ülkeye alınmayan deneyimli hakemin turnuvadaki görevi de iptal edildi.

AFRİKA'NIN YILIN HAKEMİ! Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025 yılının hakemi seçilen Artan, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu. Ancak Somali'nin ABD'nin seyahat kısıtlaması uyguladığı ülkeler arasında yer alması nedeniyle yaşanan süreç, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. FIFA'nın ABD makamlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Artan'ın turnuvada görev alamayacağı resmen duyuruldu.

SENEGAL'E UÇAK MERDİVENİNDE ARAMA ABD'ye giriş sürecinde tartışmaların odağında yer alan ülkelerden biri de Senegal oldu. Senegal Milli Takımı kafilesi, ülkeye iniş yaptıktan sonra olağanüstü güvenlik prosedürleriyle karşı karşıya kaldı. Futbolcular ve teknik ekip üyeleri, terminale geçmeden önce detaylı kontrollerden geçirildi.

Kafilede yer alan isimlerin tek tek durdurularak güvenlik taramasına alındığı, ayakkabılarını çıkarmalarının istendiği ve tüm vücutlarının X-Ray cihazlarıyla tarandı. Ayrıca çantaların da kapsamlı şekilde kontrol edildiği belirtildi.