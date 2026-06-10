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Futbol şöleni eziyete döndü! 2026 Dünya Kupası öncesi ABD'nin skandal uygulamalarına tepki

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Futbol dünyasının dört yıldır büyük bir heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı saatler kaldı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyon, ilk kez 48 takımın mücadele edeceği ve 104 karşılaşmanın oynanacağı tarihi bir turnuvaya sahne olacak. Ancak futbol şöleni başlamadan önce ev sahibi ülkelerden ABD'de bazı milli takımlara uygulanan sert muameleler ve ayrımcılık iddiaları futbol dünyasını ayağa kaldırdı.

Futbol şöleni eziyete döndü! 2026 Dünya Kupası öncesi ABD'nin skandal uygulamalarına tepki 1

Dünya futbolunun kalbi yarın Meksika ve Güney Afrika arasında oynanacak açılış maçıyla atmaya hazırlanırken, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ABD'de yaşanan "güvenlik" ve "vize" krizleri organizasyona gölge düşürdü.

ABD'DEN KUPA HEYECANINI GÖLGELEYEN ÖNLEMLER

Takımlara uygulanan sert muameleler ve ayrımcılık iddiaları futbol dünyasını ayağa kaldırdı.

Futbol şöleni eziyete döndü! 2026 Dünya Kupası öncesi ABD'nin skandal uygulamalarına tepki 2

İlk kez 48 ülkenin katılımıyla 104 maça sahne olacak 2026 FIFA Dünya Kupası, saha dışındaki skandallarla başladı. Turnuvanın ev sahiplerinden ABD'nin; İran, Irak, Senegal ve Özbekistan milli takımlarına yönelik tutumu "diplomatik kriz" boyutuna ulaştı. FIFA'nın sessizliği ise tepkileri artırıyor.

Futbol şöleni eziyete döndü! 2026 Dünya Kupası öncesi ABD'nin skandal uygulamalarına tepki 3

İşte Dünya Kupası öncesi yaşanan skandallar:

SAVAŞ SAHAYA YANSIDI

Orta Doğu'da tırmanan siyasi gerilim, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde futbol sahalarına da yansıdı. G Grubu'nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek olan İran Milli Takımı, ABD ile yaşanan vize krizi nedeniyle turnuva öncesi zorlu bir süreçten geçti.

Futbol şöleni eziyete döndü! 2026 Dünya Kupası öncesi ABD'nin skandal uygulamalarına tepki 4

İran kafilesinin vize işlemleri sırasında uzun süre konsoloslukta bekletildiği öne sürülürken, takımın idari ve teknik ekibinde yer alan 13 kişinin vize başvurularının ise onaylanmadığı bildirildi.

Futbol şöleni eziyete döndü! 2026 Dünya Kupası öncesi ABD'nin skandal uygulamalarına tepki 5

IRAKLI FUTBOLCUYA 7 SAAT SORGU

ABD'de gündem olan bir diğer olay ise Irak Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Aymen Hussein'in yaşadığı giriş krizi oldu. Iraklı oyuncunun ülkeye giriş işlemleri sırasında yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı belirtildi.

Futbol şöleni eziyete döndü! 2026 Dünya Kupası öncesi ABD'nin skandal uygulamalarına tepki 6

HAKEMİ ÜLKESİNE GÖNDERDİLER

Turnuva öncesinde tartışmalara yol açan uygulamalardan biri de Somalili hakem Omar Artan'ın yaşadığı kriz oldu. FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere seçilen Artan'ın, ABD'ye girişine izin verilmedi. Miami Havalimanı'nda yapılan incelemelerin ardından ülkeye alınmayan deneyimli hakemin turnuvadaki görevi de iptal edildi.

Futbol şöleni eziyete döndü! 2026 Dünya Kupası öncesi ABD'nin skandal uygulamalarına tepki 7

AFRİKA'NIN YILIN HAKEMİ!

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025 yılının hakemi seçilen Artan, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu. Ancak Somali'nin ABD'nin seyahat kısıtlaması uyguladığı ülkeler arasında yer alması nedeniyle yaşanan süreç, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. FIFA'nın ABD makamlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Artan'ın turnuvada görev alamayacağı resmen duyuruldu.

Futbol şöleni eziyete döndü! 2026 Dünya Kupası öncesi ABD'nin skandal uygulamalarına tepki 8

SENEGAL'E UÇAK MERDİVENİNDE ARAMA

ABD'ye giriş sürecinde tartışmaların odağında yer alan ülkelerden biri de Senegal oldu. Senegal Milli Takımı kafilesi, ülkeye iniş yaptıktan sonra olağanüstü güvenlik prosedürleriyle karşı karşıya kaldı. Futbolcular ve teknik ekip üyeleri, terminale geçmeden önce detaylı kontrollerden geçirildi.

Futbol şöleni eziyete döndü! 2026 Dünya Kupası öncesi ABD'nin skandal uygulamalarına tepki 9

Kafilede yer alan isimlerin tek tek durdurularak güvenlik taramasına alındığı, ayakkabılarını çıkarmalarının istendiği ve tüm vücutlarının X-Ray cihazlarıyla tarandı. Ayrıca çantaların da kapsamlı şekilde kontrol edildiği belirtildi.

Futbol şöleni eziyete döndü! 2026 Dünya Kupası öncesi ABD'nin skandal uygulamalarına tepki 10

ÖZBEKİSTAN'A KÖPEKLİ ARAMA!

Tartışmalı uygulamalardan etkilenen bir diğer ülke ise Özbekistan oldu. Hollanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde New York'taki stada gelen Özbekistan Milli Takımı kafilesinin, kapsamlı güvenlik kontrollerine tabi tutuldu. Futbolcular, teknik heyet ve görevlilerin tek tek X-Ray cihazlarından geçirildiği, ardından tüm çantaların bir noktada toplanarak polis köpekleri eşliğinde detaylı aramadan geçirildiği belirtildi. Kontrollerin tamamlanmasının ardından kafilenin stada girişine izin verildi.

Futbol şöleni eziyete döndü! 2026 Dünya Kupası öncesi ABD'nin skandal uygulamalarına tepki 11

YILDIZ FUTBOLCULAR DA NASİBİNİ ALDI

ABD'deki güvenlik uygulamalarından etkilendiği belirtilen isimlerden biri de Belçika Milli Takımı oldu. Dünya futbolunun en önemli oyuncuları arasında gösterilen De Bruyne'nin, ülkeye giriş sırasında ek güvenlik kontrollerine tabi tutuldu. Belçikalı yıldız, sınır güvenlik görevlileri tarafından detaylı incelemeye alındı.

Futbol şöleni eziyete döndü! 2026 Dünya Kupası öncesi ABD'nin skandal uygulamalarına tepki 12

İSVİÇRE KAMPINDA "YILAN" ALARMI

Saha dışındaki diplomatik krizlerin yanı sıra, İsviçre Milli Takımı fiziksel bir tehditle karşı karşıya kaldı. San Diego'da kamp yapan takımın tesislerini zehirli çıngıraklı yılanlar bastı. Kamp haritasında bazı bölgeler "Yılan Bölgesi" olarak işaretlenerek kırmızı alarma geçildi.

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