Futbol şöleni eziyete döndü! 2026 Dünya Kupası öncesi ABD'nin skandal uygulamalarına tepki
Futbol dünyasının dört yıldır büyük bir heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı saatler kaldı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyon, ilk kez 48 takımın mücadele edeceği ve 104 karşılaşmanın oynanacağı tarihi bir turnuvaya sahne olacak. Ancak futbol şöleni başlamadan önce ev sahibi ülkelerden ABD'de bazı milli takımlara uygulanan sert muameleler ve ayrımcılık iddiaları futbol dünyasını ayağa kaldırdı.
Dünya futbolunun kalbi yarın Meksika ve Güney Afrika arasında oynanacak açılış maçıyla atmaya hazırlanırken, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ABD'de yaşanan "güvenlik" ve "vize" krizleri organizasyona gölge düşürdü.
Takımlara uygulanan sert muameleler ve ayrımcılık iddiaları futbol dünyasını ayağa kaldırdı.
İlk kez 48 ülkenin katılımıyla 104 maça sahne olacak 2026 FIFA Dünya Kupası, saha dışındaki skandallarla başladı. Turnuvanın ev sahiplerinden ABD'nin; İran, Irak, Senegal ve Özbekistan milli takımlarına yönelik tutumu "diplomatik kriz" boyutuna ulaştı. FIFA'nın sessizliği ise tepkileri artırıyor.
İşte Dünya Kupası öncesi yaşanan skandallar:
SAVAŞ SAHAYA YANSIDI
Orta Doğu'da tırmanan siyasi gerilim, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde futbol sahalarına da yansıdı. G Grubu'nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek olan İran Milli Takımı, ABD ile yaşanan vize krizi nedeniyle turnuva öncesi zorlu bir süreçten geçti.
İran kafilesinin vize işlemleri sırasında uzun süre konsoloslukta bekletildiği öne sürülürken, takımın idari ve teknik ekibinde yer alan 13 kişinin vize başvurularının ise onaylanmadığı bildirildi.
IRAKLI FUTBOLCUYA 7 SAAT SORGU
ABD'de gündem olan bir diğer olay ise Irak Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Aymen Hussein'in yaşadığı giriş krizi oldu. Iraklı oyuncunun ülkeye giriş işlemleri sırasında yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı belirtildi.