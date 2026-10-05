Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı yıkan anlar! Hızlı cevap verdiğine pişman oldu
ATV'nin yıllardır izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her pazar akşamı olduğu gibi yine seyircisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen yarışmada bu hafta Serra Sinem Demiral yarışmacı koltuğuna otururken, ilk yarıda yaptığı anlık hatasıyla geceye damga vurdu. Genç yarışmacı karşısına çıkan soruda hızlı yanıt verirken, verdiği cevabın yanlış olduğunu fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. İşte yaşanan o anlar...
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her pazar akşamı izleyiciyle buluşan ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her pazar akşamı olduğu gibi bu hafta da renkli görüntülere sahne oldu.
Büyük ödül 5 milyon TL'nin sahibi olmak isteyen yarışmacılardan Serra Sinem Demiral, geceye verdiği ani karar ile damga vurdu.
Yarışmaya İzmir Alaçatı'dan katılan 29 yaşındaki yarışmacı Serra Sinem Demiral, ailesiyle birlikte bir butik otel işletiyor. Otelde çalışan olarak görev yaptığını belirten Demiral, ilerleyen dönemde kendi işletmesini kurmak istediğini ifade etti.
YARIŞMAYA HIZLI BAŞLADI
Genç yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya kendinden emin tavırlarıyla hızlı başladı.
Yarışmanın ikinci sorusunda "Halk arasında kullanılan ve "yapalım açık oturum" şeklinde devam eden sözün başında söylenen genellikle hangisi olur?" sorusu yöneltildi.
Şıklar arasında;
a- Dünyanın merkezi Çorum
b- En sevdiğim element lityum
c- Bu yaz ne güzeldi Bodrum
d- Varsa bir durum
yer aldı.
Demiral, doğru cevap olan "d- Varsa bir durum" seçeneğini işaretleyerek bir sonraki soruya geçmeye hak kazandı.