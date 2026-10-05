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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı yıkan anlar! Hızlı cevap verdiğine pişman oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yıllardır izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her pazar akşamı olduğu gibi yine seyircisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen yarışmada bu hafta Serra Sinem Demiral yarışmacı koltuğuna otururken, ilk yarıda yaptığı anlık hatasıyla geceye damga vurdu. Genç yarışmacı karşısına çıkan soruda hızlı yanıt verirken, verdiği cevabın yanlış olduğunu fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. İşte yaşanan o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı yıkan anlar! Hızlı cevap verdiğine pişman oldu 1

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her pazar akşamı izleyiciyle buluşan ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her pazar akşamı olduğu gibi bu hafta da renkli görüntülere sahne oldu.

Büyük ödül 5 milyon TL'nin sahibi olmak isteyen yarışmacılardan Serra Sinem Demiral, geceye verdiği ani karar ile damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı yıkan anlar! Hızlı cevap verdiğine pişman oldu 2

Yarışmaya İzmir Alaçatı'dan katılan 29 yaşındaki yarışmacı Serra Sinem Demiral, ailesiyle birlikte bir butik otel işletiyor. Otelde çalışan olarak görev yaptığını belirten Demiral, ilerleyen dönemde kendi işletmesini kurmak istediğini ifade etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı yıkan anlar! Hızlı cevap verdiğine pişman oldu 3

YARIŞMAYA HIZLI BAŞLADI

Genç yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya kendinden emin tavırlarıyla hızlı başladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı yıkan anlar! Hızlı cevap verdiğine pişman oldu 4

Yarışmanın ikinci sorusunda "Halk arasında kullanılan ve "yapalım açık oturum" şeklinde devam eden sözün başında söylenen genellikle hangisi olur?" sorusu yöneltildi.

Şıklar arasında;

a- Dünyanın merkezi Çorum
b- En sevdiğim element lityum
c- Bu yaz ne güzeldi Bodrum
d- Varsa bir durum

yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı yıkan anlar! Hızlı cevap verdiğine pişman oldu 5

Demiral, doğru cevap olan "d- Varsa bir durum" seçeneğini işaretleyerek bir sonraki soruya geçmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı yıkan anlar! Hızlı cevap verdiğine pişman oldu 6

Yarışmanın 7.500 TL değerindeki 3. soruda ise "Girdiğiniz lise dersinde permütasyon ve kombinasyon konularını işliyorsanız hangi derse girmişsinizdir?" soruldu.

Şıklar arasında;

a- Coğrafya
b- Biyoloji
c- Matematik
d- Beden eğitimi

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı yıkan anlar! Hızlı cevap verdiğine pişman oldu 7

VERDİĞİ YANITA PİŞMAN OLDU

Soruyu gören Demiral, seçenekler arasında "b- Biyoloji" yanıtını verdi. Ancak cevabını söyledikten kısa süre sonra yanlış seçeneği işaretlediğini fark eden genç yarışmacı, büyük şaşkınlık yaşadı.

SORUYU GÖRÜNCE HIZLI DAVRANDI! VERDİĞİ KARARA PİŞMAN OLDU
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı yıkan anlar! Hızlı cevap verdiğine pişman oldu 8

Doğru cevabın "c- Matematik" olduğunu öğrenen Demiral, yaşadığı heyecan nedeniyle soruyu düşünmeden yanıtladığını söyledi. O anlarda "Heyecanıma yenik düştüm." diyerek verdiği cevaptan duyduğu pişmanlığı dile getiren yarışmacı, yarışmaya 5 bin TL ile veda etti.

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