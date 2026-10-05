Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her pazar akşamı izleyiciyle buluşan ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her pazar akşamı olduğu gibi bu hafta da renkli görüntülere sahne oldu.

Büyük ödül 5 milyon TL'nin sahibi olmak isteyen yarışmacılardan Serra Sinem Demiral, geceye verdiği ani karar ile damga vurdu.