İslam Memiş rakam vererek uyardı: Gram altında bu fiyat aralığına dikkat

Altın piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, "Gram altın tarafında 6 bin 500-7 bin lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Orta ve uzun vadeli yükseliş beklentimiz sürüyor" dedi.

Finans Analisti İslam Memiş, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. 5 EKİM 2026 ALTIN FİYATLARI: GRAM VE ONS ALTINDA YÖN NE OLACAK? Yeni haftaya yükselişle başlayan altının seyrine yönelik rakamları paylaşan Memiş, gram altında 6 bin 500-7 bin TL, ons altında ise 4 bin 100-4 bin 300 dolar aralığının takip edildiğini söyledi. Memiş, orta ve uzun vadede ons altın için 4 bin 600 dolar seviyesinin kritik bir eşik olabileceğine işaret etti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM Altın fiyatlarındaki güncel tabloyu değerlendiren Memiş, "Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükselişle başladı. Dolar karşısındaki varlıklarda da yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Geçen haftayı 6 bin 595 lira seviyesinden tamamlayan gram altın TL fiyatı, şu anda Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 618 lira seviyesinde. Ons altın tarafında da yüzde 1 civarında yükseliş gözlemliyoruz. Ons altın 4 bin 167 dolar seviyesinde" ifadelerini kullandı.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA Altın fiyatlarını etkileyen gelişmeler ile haftanın veri takvimini değerlendiren Memiş, "Belirsizlik devam ediyor. Jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarının yüksek kalması gibi birçok etken altını baskı altında bırakmıştı. Geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı ve beklentinin altında kaldı ancak altın yine de baskı altında kaldı. Bugüne baktığımızda petrol tarafındaki yüzde 1'lik geri çekilme altını pozitif yönde etkiledi. Bu hafta küresel ekonomilerde önemli bir veri ajandası yok. Çarşamba akşamı Fed tutanakları yayımlanacak. Fed bölgesel başkanlarının faiz artırımına ilişkin mesaj verip vermeyeceğini de bu hafta takip edeceğiz" dedi.

GRAM ALTINDA 6 BİN 500-7 BİN TL ARALIĞINA DİKKAT Yatırımcıların yakından takip ettiği teknik seviyeleri açıklayan Memiş, "Teknik olarak ons altın tarafında 4 bin 100-4 bin 300 dolar, gram altın tarafında ise 6 bin 500-7 bin lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Altında şu anda dar bant aralığında sıkışan bir fiyatlama var. Orta ve uzun vadeli yükseliş beklentimizi korurken, kısa vadede bu baskılanmanın devamını bekleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"ALTIN YENİ BİR HİKAYE ARAYIŞINDA" Endüstriyel metallerdeki toparlanmaya ve altının orta ve uzun vadeli seyrine değinen Memiş, "Yeni haftanın ilk işlem gününde platin, paladyum ve bakır gibi diğer endüstriyel metallerde de yarım puanlık kısmi bir toparlanma var. Ancak kalıcı yükselişlerin devamı için bir ateşkes veya anlaşma haberinin gelmesi, petrol tarafında da gerileme olması lazım. Altın, bu 8 aylık baskılanmayı artık geride bıraktı. Haziran ayında en kötüsü geride kaldı, o zaman 3 bin 950 dolar seviyesindeydik. Şimdi altının yeni bir hikaye arayışında olduğunu gözlemliyoruz. Orta ve uzun vadede ons altında 4 bin 600 dolar seviyesi kritik bir eşik konumunda olacak gibi duruyor" ifadelerini kullandı.