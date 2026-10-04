Türkiye Uluslar Ligi'nde çeyrek finale nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk 3 maçından puan çıkaramayan A Milli Futbol Takımı için çeyrek final kapısı henüz tamamen kapanmadı. Fransa'nın 7, Belçika'nın 6, İtalya'nın 4 puanda bulunduğu A1 Grubu'nda Türkiye'nin kalan 3 karşılaşmadan alacağı sonuçlar kaderini belirleyecek. Ay-yıldızlılar için 6 puan matematiksel alt sınır olurken, 7 puan umutları sürdürebilecek, 9 puan ise hesapları tamamen değiştirecek. İşte tüm ihtimaller...

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek final hesapları üçüncü hafta karşılaşmalarının ardından yeniden şekillendi. Belçika deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Türkiye, oynadığı 3 karşılaşmanın ardından henüz puanla tanışamadı. Fransa ile İtalya'nın 1-1 berabere kalmasının ardından ise A1 Grubu'ndaki puan tablosu daha da kritik hale geldi. Üçüncü hafta sonunda Fransa 7 puanla lider, Belçika 6 puanla ikinci ve İtalya 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye ise 0 puanla grubun son basamağında bulunuyor. İşte Türkiye'nin önündeki tüm ihtimaller...

ÖNÜMÜZDE 3 MAÇ VAR Ay-yıldızlıların grup aşamasında önünde 3 karşılaşma bulunuyor. Türkiye, 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Milli Takım daha sonra 12 Kasım'da Belçika'yı konuk edecek ve 15 Kasım'da Fransa deplasmanıyla grup aşamasını tamamlayacak. Bu tablo Türkiye'nin ulaşabileceği maksimum puanın 9 olduğu anlamına geliyor.

ÇEYREK FİNAL KAPISI KAPANDI MI? Türkiye'nin A1 Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlayarak UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselme ihtimali matematiksel olarak devam ediyor. Ancak Milli Takım için hata payı oldukça azaldı. Mevcut puan tablosunda Türkiye'nin çeyrek final yarışında kalabilmesi için kalan 3 karşılaşmadan en az 6 puan çıkarması gerekiyor. Çünkü Belçika şimdiden 6, Fransa ise 7 puanda bulunuyor. Türkiye'nin kalan karşılaşmalardan 5 veya daha az puan çıkarması halinde ilk 2 sıraya yükselme ihtimali kalmayacak.

TÜRKİYE'NİN ÇEYREK FİNAL HESABI 9 puan: Türkiye'nin en güçlü senaryosu. İlk 2 yarışı tamamen yeniden açılır ancak diğer maçların sonuçları yine önem taşır. 7 puan: Çeyrek final matematiksel olarak mümkün. Belçika ve İtalya'nın puan kayıpları gerekir. 6 puan: Matematiksel alt sınır. Çok sayıda sonucun Türkiye lehine gerçekleşmesi ve eşitlik kriterlerinin devreye girmesi gerekebilir. 5 puan veya altı: Çeyrek final ihtimali sona erer. Türkiye için bütün hesapların ilk durağı ise İtalya deplasmanı olacak.