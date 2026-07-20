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Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan karar: Aynı soruda iki joker! Yarışmaya tek harfle veda etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yıllardır izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her pazar akşamı olduğu gibi birbirinden ilginç soruları ile seyircisini ekrana kilitledi. Sevilen yarışmanın 19 Temmuz gecesi yayınlanan bölümünde yarışmacı Sude Ceren Şan, aldığı kararlar ve yaptığı hatalarla Milyoner'e damga vurdu. Yarışmacı 100 bin TL değerindeki 8. soruda aynı anda iki joker hakkını kullanırken, 200 bin TL değerindeki 9. soruda ise yaptığı basit bir matematik hatası ile yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan karar: Aynı soruda iki joker! Yarışmaya tek harfle veda etti 1

Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 19 Temmuz 2026 Pazar akşamında da birbirinden ilginç anlara sahne oldu.

Sude Ceren Şan isimli yarışmacı Milyoner'de ilk barajı rahatlıklar geçerken gece boyunca aldığı kararlarla damgasını vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan karar: Aynı soruda iki joker! Yarışmaya tek harfle veda etti 2

Kim Milyoner Olmak İster'i ilgiyle takip ettiğini ve arkadaşının vasıtasıyla katıldığını belirten Şan, yarışmanın ikinci etabında herkesi şaşırtan anlara imza attı.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan karar: Aynı soruda iki joker! Yarışmaya tek harfle veda etti 3

Genç yarışmacı Sude Ceren Şan, ilk 7 soruyu geçmeyi başarırken, karşısına çıkan 8. soruda oldukça zor dakikalar geçirdi. Yarışmacı ilk olarak uzun bir süre düşünmeyi tercih ederken doğru yanıtı vermek için joker hakkını kullanmayı tercih etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan karar: Aynı soruda iki joker! Yarışmaya tek harfle veda etti 4

İŞTE O SORU


Kim Milyoner Olmak İster'in 8. sorusunda "Hangisi hem kalpsiz hem beyinsizdir?" sorusu çıktı.

Şıklar arasında;

a - Denizineği
b - Denizatı
c- Denizayısı
d- Denizanası yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan karar: Aynı soruda iki joker! Yarışmaya tek harfle veda etti 5

AYNI SORUDA İKİ KEZ JOKER HAKKINI KULLANDI

Şan, karşısına çıkan 100 bin TL değerindeki oldukça zor anlar yaşarken, seyirci joker hakkını kullandı. Seyircinin verdiği yanıtta ise a - Denizineği şıkkına yüzde 20, b - Denizaltı şıkkına yüzde 20, c- Denizayısı şıkkına yüzde 0, d - Denizanası şıkkına ise yüzde 60 oranında cevap verildi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE İLGİNÇ ANLAR! AYNI SORUDA İKİ JOKERİNİ KULLANDI

Genç yarışmacı o anlarda riske girmek istemeyerek bu kez de çift joker hakkını kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan karar: Aynı soruda iki joker! Yarışmaya tek harfle veda etti 6

DOĞRU YANIT DENİZANASI


Sude Ceren Şan, büyük ödülü kaybetmemek için adeta mücadele ederken çift yanıt hakkında ilk olarak d - Denizanası şıkkını cevap olarak verdi.

100 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayan yarışmacı 9'uncu soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan karar: Aynı soruda iki joker! Yarışmaya tek harfle veda etti 7

MATEMATİK SORUSUNDA ZOR ANLAR


Yarışmacı Sude Ceren Şan, 200 bin TL değerindeki 9'uncu sorunun kilidini açarken karşına çıkan harf matematiğinde zor anlar yaşadı.

"Türkiye'nin, adı en fazla harften oluşan ili ile en az harften oluşan illerin adlarının arasındaki harf farkı kaçtır?" sorusu soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan karar: Aynı soruda iki joker! Yarışmaya tek harfle veda etti 8

Şıklar arasında ise;

a - 8
b - 9
c - 10
d - 11 yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan karar: Aynı soruda iki joker! Yarışmaya tek harfle veda etti 9

HARF HATASI SONUNU GETİRDİ


Yarışmacı, yaptığı hesapla soruya c şıkkı 10 yanıtını verirken soruyu yanlış cevaplayarak Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti. Doğru yanıt ise d şıkkı 11 olacaktı.


Türkiye'nin en uzun harfli ili Afyonkarahisar 14 harften oluşurken, en kısa olan iller ise Van ve Muş 3 harften oluşmaktadır. Bu hesaba göre aradaki fark 11 olmaktadır.

Şan, yarışmadan 50 bin TL ile ayrıldı.

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