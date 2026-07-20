Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan karar: Aynı soruda iki joker! Yarışmaya tek harfle veda etti

ATV'nin yıllardır izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her pazar akşamı olduğu gibi birbirinden ilginç soruları ile seyircisini ekrana kilitledi. Sevilen yarışmanın 19 Temmuz gecesi yayınlanan bölümünde yarışmacı Sude Ceren Şan, aldığı kararlar ve yaptığı hatalarla Milyoner'e damga vurdu. Yarışmacı 100 bin TL değerindeki 8. soruda aynı anda iki joker hakkını kullanırken, 200 bin TL değerindeki 9. soruda ise yaptığı basit bir matematik hatası ile yarışmaya veda etti.

Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 19 Temmuz 2026 Pazar akşamında da birbirinden ilginç anlara sahne oldu. Sude Ceren Şan isimli yarışmacı Milyoner'de ilk barajı rahatlıklar geçerken gece boyunca aldığı kararlarla damgasını vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'i ilgiyle takip ettiğini ve arkadaşının vasıtasıyla katıldığını belirten Şan, yarışmanın ikinci etabında herkesi şaşırtan anlara imza attı.

Genç yarışmacı Sude Ceren Şan, ilk 7 soruyu geçmeyi başarırken, karşısına çıkan 8. soruda oldukça zor dakikalar geçirdi. Yarışmacı ilk olarak uzun bir süre düşünmeyi tercih ederken doğru yanıtı vermek için joker hakkını kullanmayı tercih etti.

İŞTE O SORU

Kim Milyoner Olmak İster'in 8. sorusunda "Hangisi hem kalpsiz hem beyinsizdir?" sorusu çıktı. Şıklar arasında; a - Denizineği

b - Denizatı

c- Denizayısı

d- Denizanası yer aldı.