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Gökyüzünün çelik kanatları: Türk Yıldızları dünya markası haline geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk pilotlarının üstün cesaret ve yeteneğinin en önemli simgesi olan Türk Yıldızları, gökyüzünde süzülen milli gururumuz olarak izleyenleri büyülemeye devam ediyor.1992 yılından bu yana Türk Hava Kuvvetlerinin gücünü ve disiplinini gökyüzüne taşıyan Türk Yıldızları akrotim ekibi, hem süpersonik uçaklarla yaptığı gösterilerle hem de Bakü'de kırdığı seyirci rekoruyla dünya markası haline geldi.

Gökyüzünün çelik kanatları: Türk Yıldızları dünya markası haline geldi 1

1992 YILINDA BAŞLAYAN ŞANLI YOLCULUK

Milli bayramlarda Cumhurbaşkanı'nı selamlayan, yabancı ülke semalarında yerli uçaklarımıza eşlik eden Türk Yıldızları, 1992 yılında kurularak gök vatanın temsilcisi oldu.

GÖKYÜZÜNÜN ÇELİK KANATLARI
Gökyüzünün çelik kanatları: Türk Yıldızları dünya markası haline geldi 2

İlk gösterisini 18 Haziran 1993 tarihinde Ankara'nın Akıncı bölgesindeki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 4 adet NF-5A/B Freedom Fighter uçağıyla gerçekleştiren ekip, o günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilmeye başlandı.

Gökyüzünün çelik kanatları: Türk Yıldızları dünya markası haline geldi 3

Türk halkıyla asıl büyük buluşma ise 5 Ekim 1994'te Diyarbakır'da gerçekleşirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleriyle bu bağ sarsılmaz bir hale geldi.

Gökyüzünün çelik kanatları: Türk Yıldızları dünya markası haline geldi 4

DÜNYA REKORLARINI ALTÜST EDEN AKROTİM

Hız, zamanlama ve koordinasyon denilince dünyada akla gelen ilk ekip olan Türk Yıldızları, 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan dünyadaki ilk akrotim olma unvanını elinde bulunduruyor.

Gökyüzünün çelik kanatları: Türk Yıldızları dünya markası haline geldi 5

Özellikle 24 Ağustos 2001 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sergilenen muazzam performans, 1 milyondan fazla kişi tarafından izlenerek bu alanda kırılması güç bir rekor olarak tarihe geçti.

Gökyüzünün çelik kanatları: Türk Yıldızları dünya markası haline geldi 6

Avrupa semalarında ve Türk dünyasının dört bir yanında gösteriler gerçekleştiren Türk Yıldızları, kusursuz gösterileriyle dünya basınında hayranlık uyandırdı.

Gökyüzünün çelik kanatları: Türk Yıldızları dünya markası haline geldi 7

TRUMP'IN ZİYARETİNDE TÜRK YILDIZLARI DAMGASI

Siyasi tarihin en dikkat çeken anlarından biri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti sırasında yaşandı.

NATO Zirvesinde Türk Yıldızları böyle selamladı NATO ZİRVESİ'NDE TÜRK YILDIZLARI BÖYLE SELAMLADI
Gökyüzünün çelik kanatları: Türk Yıldızları dünya markası haline geldi 8

Tören kıtasını denetleyen ABD Başkanı Trump, muhafız alayını "Merhaba asker" şeklinde selamladı.

Gökyüzünün çelik kanatları: Türk Yıldızları dünya markası haline geldi 9

Bu selamlaşmadan sadece saniyeler sonra Türk Yıldızları'nın tören alanı üzerinde gerçekleştirdiği alçak uçuş, saniyelerle ölçülen zamanlaması ve milimetrik koordinasyonuyla dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Gökyüzünün çelik kanatları: Türk Yıldızları dünya markası haline geldi 10

Türk Yıldızları'nın bu gövde gösterisi, Türk pilotunun yeteneğini bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamış oldu.

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