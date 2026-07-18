Gökyüzünün çelik kanatları: Türk Yıldızları dünya markası haline geldi

Avrupa semalarında ve Türk dünyasının dört bir yanında gösteriler gerçekleştiren Türk Yıldızları, kusursuz gösterileriyle dünya basınında hayranlık uyandırdı.

TRUMP'IN ZİYARETİNDE TÜRK YILDIZLARI DAMGASI Siyasi tarihin en dikkat çeken anlarından biri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti sırasında yaşandı. NATO ZİRVESİ'NDE TÜRK YILDIZLARI BÖYLE SELAMLADI

Tören kıtasını denetleyen ABD Başkanı Trump, muhafız alayını "Merhaba asker" şeklinde selamladı.

Bu selamlaşmadan sadece saniyeler sonra Türk Yıldızları'nın tören alanı üzerinde gerçekleştirdiği alçak uçuş, saniyelerle ölçülen zamanlaması ve milimetrik koordinasyonuyla dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.