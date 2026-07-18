Gökyüzünün çelik kanatları: Türk Yıldızları dünya markası haline geldi
Türk pilotlarının üstün cesaret ve yeteneğinin en önemli simgesi olan Türk Yıldızları, gökyüzünde süzülen milli gururumuz olarak izleyenleri büyülemeye devam ediyor.1992 yılından bu yana Türk Hava Kuvvetlerinin gücünü ve disiplinini gökyüzüne taşıyan Türk Yıldızları akrotim ekibi, hem süpersonik uçaklarla yaptığı gösterilerle hem de Bakü'de kırdığı seyirci rekoruyla dünya markası haline geldi.
1992 YILINDA BAŞLAYAN ŞANLI YOLCULUK
Milli bayramlarda Cumhurbaşkanı'nı selamlayan, yabancı ülke semalarında yerli uçaklarımıza eşlik eden Türk Yıldızları, 1992 yılında kurularak gök vatanın temsilcisi oldu.
İlk gösterisini 18 Haziran 1993 tarihinde Ankara'nın Akıncı bölgesindeki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 4 adet NF-5A/B Freedom Fighter uçağıyla gerçekleştiren ekip, o günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilmeye başlandı.
Türk halkıyla asıl büyük buluşma ise 5 Ekim 1994'te Diyarbakır'da gerçekleşirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleriyle bu bağ sarsılmaz bir hale geldi.
DÜNYA REKORLARINI ALTÜST EDEN AKROTİM
Hız, zamanlama ve koordinasyon denilince dünyada akla gelen ilk ekip olan Türk Yıldızları, 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan dünyadaki ilk akrotim olma unvanını elinde bulunduruyor.
Özellikle 24 Ağustos 2001 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sergilenen muazzam performans, 1 milyondan fazla kişi tarafından izlenerek bu alanda kırılması güç bir rekor olarak tarihe geçti.