İstanbul'da film gibi olay! İki çocuk çaldıkları iki minibüsle şehir turu yaptı | Havadan takip polis kamerasında!

'ARABAYI ANAHTARSIZ ÇALIŞTIRIYORLAR' Mecit, "Burada kameralarımız var. Olaydan 10-15 dakika sonra komşularımız uyarıyor bizi. Buradaki kayıtlarla beraber polise başvurumuzu yaptık. Arabayı alıp götürüyorlar. Yüzleri belli arabayı düz kontak yapıp götürüyorlar. Anahtar bizde evde. Arabayı anahtarsız çalıştırıyorlar. Bir beyaz arabayla geliyorlar. buraya da Maslak'tan çaldıkları başka bir arabayla gelmişler. Cam kırma gibi bir şey yok kapıyı açıp bir şekilde götürüyorlar aracı."

"1 -1,5 dakika arasında çalıyorlar. Çok şaşkınım. 3-3,5 senedir araba bizde. Bugüne kadar bu mahallede böyle birşey görmedik. Bunlara ağır bir yaptırım olması lazım. Yüzleri herşey belli kamerada. Bu cesaret nereden geliyor onu da anlamadım." dedi.

Diğer yandan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, minibüsün izini sürerek çocukların yeniden Sarıyer'e geldiklerini belirledi. Çaldıkları minibüsle ilçede dolaşan çocuklar ekipler tarafından takibe alındı. Bir süre devam eden takipte şüphelileri dronla da izleyen polis ekipleri, iki ayrı araçla şüphelilerin önünü keserek minibüsü durdurdu.

Reşitpaşa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda H.A. araçta yakalandı. Devam eden çalışmalarda F.H. Ayazağa Mahallesi'nde gözaltına alındı. Operasyon ve şüphelilerin yakalanma anları polis dronuyla havadan görüntülendi.