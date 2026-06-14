Çocuklar çaldıkları minibüsle İstanbul turu yaptı! Polis böyle yakaladı

İstanbul Sarıyer'de F.H. (13), arkadaşı H.A. (16) ile birlikte bagajından girdikleri kapalı kasa minibüsü, kontağına makas sokarak çalıştırdı. İki çocuk daha sonra araçla yaklaşık 42 kilometre uzaklıktaki Arnavutköy’e gitti. İlk aracı burada bırakıp başka bir minibüsü de aynı yöntemle çalıştırıp çalan iki çocuk, 84 kilometrelik İstanbul turunun ardından yeniden Sarıyer’e döndü. Şüphelileri adım adım izleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, minibüsle dolaşan çocukları polis dronuyla takibe aldı. İki ayrı araçla seyir halindeyken önleri kesilen şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan ve toplamda 17 suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına, operasyon anları ise polis dronuna yansıdı.