Alev topuna dönen iş yerini kurtarmak isterken kabusu yaşadı: "Suratıma bir cisim patladı"
Hatay'da tostçuluk yapan Umut Sovuksu'nun konteyner iş yeri çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevlerin arasına girerek iş yerini kurtarmaya çalışan Sovuksu, yaşanan patlamada başta yüzü olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Korku dolu anları anlatan esnaf, "Ne patladığını bilmiyorum ama suratıma bir cisim patladı" dedi.
Hatay'ın Defne ilçesinde tostçuluk yapan Umut Sovuksu'ya ait konteyner iş yeri çıkan yangında küle döndü. Yangını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan Sovuksu, yaşanan patlama nedeniyle yüzünden ve ellerinden yaralandı.
KONTEYNER İŞ YERİ 10 DAKİKADA ALEV ALDI
Yangın, Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde bulunan konteyner iş yerinde meydana geldi. Tostçuluk yapan esnafın iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık 10 dakika içerisinde konteyner iş yerini alev topuna çevirdi. Yangın sırasında içeride patlamalar da yaşandı.
YANGIN ÇEVREYE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI
Çevredeki esnaf ve vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangının kontrol altına alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonrası konteyner iş yeri kullanılamaz hale gelirken, müdahale sırasında yaralanan Umut Sovuksu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"MANGALI TUTUŞTURMAK İÇİN KÖZLERİ OCAĞA KOYMUŞTUM"
Yangına müdahale ettiği sırada yaşadığı dehşet anlarını anlatan Umut Sovuksu, iş yerini büyük emeklerle kurduğunu söyledi.
Deprem öncesinde market işlettiğini belirten Sovuksu, iş yerinin yıkılmasının ardından bir süre çalışamadıklarını ifade etti.
Aile, dost ve akrabalarının desteğiyle yeniden ayağa kalkmaya çalıştığını anlatan Sovuksu, zamanla marketi büfeye çevirdiğini, ardından tost ve çeşitli yiyecekler hazırladığı bir işletme haline getirdiğini dile getirdi.
Yangının çıktığı anı anlatan Sovuksu, şu ifadeleri kullandı:
"Yangın esnasında mangalı tutuşturmak için közleri ocağa koymuştum. Eksik olan malzemeyi almak için hemen yan taraftaki komşuma gittim. Malzemeyi alıp gelene kadar olay dört dakika içerisinde gerçekleşti. Dükkanıma döndüğümde iş yerimin bir kısmı alevler içerisindeydi."
"SURATIMA BİR CİSİM PATLADI"
Komşularına zarar gelmemesi ve iş yerinden bazı eşyaları kurtarabilmek için alevlerin arasına girdiğini söyleyen Sovuksu, yaşanan patlamanın ardından yaralandığını belirterek şunları kaydetti:
"Kendi çabamla yangına müdahale ettiğim sırada emin olmadığım bir patlama meydana geldi. Ne patladığını şu ana kadar da bilmiyorum ama suratıma bir cisim patladı. Bir anda kendimi alevlerin içerisinde buldum. Daha sonra güç bela dumanların arasından dışarı çıkabildim."