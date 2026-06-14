Alev topuna dönen iş yerini kurtarmak isterken kabusu yaşadı: "Suratıma bir cisim patladı"

"İLK GÜN ÇOK DAHA KÖTÜYDÜM"

Tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini belirten Sovuksu, ilk günlere göre sağlık durumunun daha iyi olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Şu anki tedavi aşamam ilk geldiğim güne nazaran daha iyi durumda. İlk geldiğim gün çok daha kötüydüm. Şükürler olsun sevdiklerim yanımda. Ben hasta olduğumu kabul etmiyorum. Sadece kısa süreli bir sağlık sorunu yaşıyorum ve bunu da atlatacağım."