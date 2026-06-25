IBAN mağdurlarına ceza indirimi geliyor: Yeni düzenlemeden kimler yararlanacak?
TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12'nci Yargı Paketi'ne eklenen "IBAN düzenlemesi" ile dolandırıcılık amacıyla banka hesabını kullandıranlara yönelik yeni bir ceza sistemi getiriliyor. Hesabını yalnızca maddi menfaat karşılığında kullandıran kişiler için cezada indirim imkanı tanınırken, düzenleme devam eden dosyaları da kapsayacak.
TBMM Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilen 12'nci Yargı Paketi'ne eklenen önergeyle kamuoyunda "IBAN düzenlemesi" olarak bilinen yeni hükmün yasalaşması yolunda önemli bir aşamaya geçildi. Düzenleme banka hesabını, IBAN bilgisini veya ödeme araçlarını dolandırıcılık amacıyla başkasının kullanımına sunan kişilere uygulanacak cezayı yeniden düzenlerken, devam eden dosyaları da etkileyecek.
3-10 YILLIK CEZADA YARI İNDİRİM
Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunda halen 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Komisyonun kabul ettiği önergeyle bu maddeye eklenen yeni fıkra uyarınca kişinin suça katılımı yalnızca banka hesabını, IBAN'ını, banka veya kredi kartını ya da ödeme sistemlerine dair bilgileri haksız menfaat karşılığında kullandırmakla sınırlı kalırsa hakkında iştirak hükümleri kapsamında belirlenecek ceza yarı oranında indirilecek.
CEZA İNDİRİMİ NASIL UYGULANACAK?
Buna göre mahkeme örneğin nitelikli dolandırıcılık kapsamında 6 yıl hapis cezası belirlemesi halinde yeni hüküm kapsamında bu ceza 3 yıla kadar düşebilecek. Ancak indirim yalnızca hesabını kullandırmakla sınırlı kalan kişiler için uygulanacak, dolandırıcılığın planlanması veya icrasında aktif rol alan failler bu kapsamdan yararlanamayacak.
KRİPTO HESAPLAR DA HÜKÜM ALTINDA
Teklifle eklenen önergeye göre haksız bir menfaat sağlamak amacıyla kendisine veya başkasına ait bankaya veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiili ile sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek.
SİSTEME DAHİL OLANLAR AYIKLANACAK
Önergeyle hesabını bilmeden veya kandırılarak kullandıran kişilerin durumu da doğrudan etkileniyor. Hesabını veya IBAN'ını başkasına kullandıran kişinin, suçun işlenişine yönelik bilgi sahibi olmadığını ortaya koyabilmesi halinde ceza sorumluluğunun değerlendirilmesinde bu durum dikkate alınacak.
Ayrıca suçtan elde edilen menfaatin iadesi ve soruşturmaya katkı gibi hususlar da lehe değerlendirme sebepleri arasında yer alıyor. Amaç dolandırıcılık şebekelerince "hesabını kiralayan" kişiler ile bilinçli şekilde sisteme dahil olanları birbirinden ayırmak.