IBAN mağdurlarına ceza indirimi geliyor: Yeni düzenlemeden kimler yararlanacak?

ESKİ DOSYALAR YENİDEN GÖRÜLECEK Düzenlemenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise geçmişe etkili uygulanacak olması oldu. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce haklarında dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm verilmiş ve dosyası istinaf ya da Yargıtay incelemesinde bulunan sanıklar yönünden yeni hüküm uygulanabilecek. Bu kapsamda ilgili dosyalar bozularak yeniden ilk derece mahkemelerine gönderilecek.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANABİLECEKLER Önerge ile IBAN veya hesabını haksız menfaat karşılığında kullandırmış olsa bile daha sonra etkin pişmanlık gösteren kişiler için ayrı bir mekanizma oluşturuluyor. Buna göre suçtan elde edilen haksız menfaatin iade edilmesi, mağdurun zararının giderilmesi, soruşturma veya kovuşturmaya katkı sağlanması halinde fail hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilecek ve cezada üçte iki oranında indirim yapılabilecek. Böylece organize dolandırıcılık ağlarının ortaya çıkarılması da teşvik edilmiş olacak.

AMAÇ "IBAN MAĞDURLARI" TARTIŞMASINI ÇÖZMEK Düzenleme kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak anılan, dolandırıcılık organizasyonunda aktif rol almamasına rağmen banka hesabını veya IBAN'ını maddi menfaat karşılığında kullandırdığı gerekçesiyle nitelikli dolandırıcılık kapsamında yargılanan kişilere yönelik tartışmaların ardından hazırlandı. Yeni hükümle suça katkısı yalnızca hesap kullandırmakla sınırlı olan kişiler ile dolandırıcılık organizasyonunu yöneten failler arasında ceza bakımından ayrım yapılması hedefleniyor.

IBAN KİRALAMA TUZAĞIYLA KİMLER HEDEF ALINIYOR? Öte yandan son dönemde sosyal medya üzerinden yayılan "IBAN kiralama" ilanları masum gibi görünen bir ek kazanç kapısından ziyade büyük bir suç şebekesinin parçası haline gelme riskini taşıyor. Özellikle gençleri hedef alan bu yöntemle ilgili Avukat Mehmet Yılmazer, A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı. Kiralık IBAN hesaplarının suç örgütleri tarafından kullanıldığını belirten Yılmazer, bu kişilerin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.